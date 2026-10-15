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Главная Актуально Дом украинской книги передал 200 книг библиотеке в Киевской области

Дом украинской книги передал 200 книг библиотеке в Киевской области

Ua ru
15 октября 2026 14:16
«Дом украинской книги» передал 200 книг библиотеке в Киевской области
Библиотекарь и представительницы LIVE media HUB. Фото: LIVE media HUB

Второй год подряд благотворительный проект LIVE media HUB "Дом украинской книги" (БУК) собирает современную украиноязычную литературу для публичных библиотек в селах и поселках, фонды которых пострадали от войны. Нынешний сбор команда провела в партнерстве с книжным магазином book.ua — и на этот раз 210 книг, среди которых современная художественная литература, детские книги, научная литература и мировые бестселлеры, отправились в Боровскую сельскую библиотеку (Бучанский район, Киевская область).

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Библиотека как центр жизни села

Боровскую сельскую библиотеку возглавляет Наталья Ткаченко, которая работает здесь с 1989 года. За это время библиотека стала культурным центром всего села: сюда приходят дети — читать книги и рисовать, здесь есть специальный уголок для юных читателей, а к каждой юбилейной дате организуют выставки.

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Руководительница Боровской сельской библиотеки Наталья Ткаченко. Фото: LIVE media HUB

До войны в библиотеке проводили концерты, а сейчас в её стенах женщины плетут маскировочные сетки для военных.

Помещение украшено картинами и вышиванками и хранит ценные издания украинской литературы — для местных жителей это не просто библиотека, а место умиротворения, где удается отвлечься от тревог военного времени.

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Дети с книгой. Фото: LIVE media HUB
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Библиотека. Фото: LIVE media HUB

Фонд библиотеки постепенно пополняется и благодаря искренней поддержке общества: украинские авторы напрямую в учреждение присылают свои издания с автографами. Наталья с теплотой принимает каждую такую посылку и своими силами продолжает развивать и пополнять родную библиотеку.

"Спасибо вам за такую литературу, за то, что вы собрали столько книг, — это очень ценно для нас, мы очень рады. Думаю, дети будут её читать, будут приходить, и взрослые тоже — очень хорошая, нужная литература", — поделилась Наталья Ткаченко.

Несмотря на вызовы войны, Наталья своими силами продолжает развивать библиотеку.

Будинок української книги передав 200 книжок бібліотеці на Київщині - фото 4
Собранные книги. Фото: LIVE media HUB

Как присоединиться к социальной инициативе

Передать книги можно двумя способами:

  • Оставить их в специальном домике на площадке book.ua.space — ВДНХ, павильон № 6.
  • Передать литературу через книжные магазины-партнеры book.ua в Киеве и Хмельницком.

Мы писали, что команда LIVE media HUB в рамках трех этапов сбора передала библиотекам более 2000 книг, пополнив фонды 14 сельских библиотек. В настоящее время на рассмотрении остаются еще почти 300 заявок от библиотекарей.

Новини.LIVE сообщали, что подобные инициативы чрезвычайно важны в условиях войны с РФ. Ведь только за лето 2026 года Россия уничтожила около 10 млн украинских книг.

книги Киевская область библиотеки книга Live Media Hub будинок української книги
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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