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Головна Актуально Допомога для ветеранів: у Києві відбувся забіг Go to the Future

Допомога для ветеранів: у Києві відбувся забіг Go to the Future

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 14:50
Допомога для ветеранів: у Києві відбувся забіг Go to the Future
Благодійний забіг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на ВДНГ у неділю, 7 червня, відбувся благодійний забір Go to the Future 2026 від фонду Future for Ukraine. Подія зібрала разом ветеранів, зірок шоубізнесу та усіх небайдужих. Забіг проводять уже втретє.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Забіг Go to the Future 2026

Цьогоріч організатори передбачили окрему дистанцію для дітей. Також відбулася командна естафета — військові з протезами долали 400 метрів разом з українськими зірками та лідерами думок.

Go to the Future 2026
Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE

Окрім цього, були забіги з собаками та маршрути довжиною від 2 до 5 кілометрів.

Забір Go to the Future 2026 на ВДНГ
У Києві відбувся забіг Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE
Go to the Future 2026 7 червня
Благодійний забіг Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE

Ключовою метою заходу є привернути більше уваги до потреб ветеранів та створити більше можливостей для повноцінного життя, попри втрати.

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Забіг Go to the Future 2026 у Києві 7 червня
Учасники благодійного забігу Go to the Future 2026 у Києві. Фото: Новини.LIVE

Український медіахолдинг Live Media HUB долучився до події та є медіапартнером заходу.

Go to the Future 2026
Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE
Учасники забігу Go to the Future 2026
 Благодійний забір від фонду Future for Ukraine. Фото: Новини.LIVE

Крім того, генеральними партнерами стали Міжнародний центр протезування MCOP та The Pfizer Foundation.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Львові відбулися всеукраїнські змагання UNBROKEN GAMES 2026. Участь взяли 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень або травм унаслідок війни. 

Раніше керівник ОП Кирило Буданов охарактеризував ветеранів як ефективних кризових управлінців, яких гостро не вистачає у цивільній сфері. За його словами, досвід дій в екстремальних умовах надає захисникам авторитету.

благодійність ветерани Future for Ukraine
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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