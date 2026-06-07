Помощь для ветеранов: в Киеве состоялся забег Go to the Future

Благотворительный забег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на ВДНХ в воскресенье, 7 июня, состоялся благотворительный сбор Go to the Future 2026 от фонда Future for Ukraine. Событие собрало вместе ветеранов, звезд шоубизнеса и всех неравнодушных. Забег проводят уже в третий раз.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Забег Go to the Future 2026

В этом году организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей. Также состоялась командная эстафета — военные с протезами преодолевали 400 метров вместе с украинскими звездами и лидерами мнений.

Участники забега. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого, были забеги с собаками и маршруты длиной от 2 до 5 километров.

В Киеве состоялся забег Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный забег Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE

Ключевой целью мероприятия является привлечь больше внимания к потребностям ветеранов и создать больше возможностей для полноценной жизни, несмотря на потери.

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Участники благотворительного забега Go to the Future 2026 в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинский медиахолдинг Live Media HUB присоединился к событию и является медиапартнером мероприятия.

Go to the Future 2026. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный забор от фонда Future for Ukraine. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, генеральными партнерами стали Международный центр протезирования MCOP и The Pfizer Foundation.

Как писали Новини.LIVE, недавно во Львове состоялись всеукраинские соревнования UNBROKEN GAMES 2026. Участие приняли 570 военнослужащих, ветеранов и людей с инвалидностью, которые получили ранения или травмы в результате войны.

Ранее руководитель ОП Кирилл Буданов охарактеризовал ветеранов как эффективных кризисных управленцев, которых остро не хватает в гражданской сфере. По его словам, опыт действий в экстремальных условиях придает защитникам авторитет.