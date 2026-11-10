Церемонія Big Syn International Film Festival 2026. Фото: пресслужба фестивалю

Соціальне відео "Невизначена втрата — це травма" від фонду Future for Ukraine отримало Special Mention (спеціальну відзнаку) в категорії Human Rights and Equality (Права людини та рівність) на Big Syn International Film Festival 2026 у Лондоні. Це найбільший у світі кінофестиваль, присвячений сталому розвитку.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Чим відомий Big Syn International Film Festival

В Україні тисячі жінок перебувають у стані невизначеного очікування. Їхні чоловіки, сини, брати або батьки зникли безвісти чи потрапили в полон. Жінки не мають ані підтвердження втрати, ані можливості поставити крапку в цій історії. У світовій психологічній практиці такий стан називають невизначеною втратою. Він вважається однією з найскладніших форм травми. Соціальне відео "Невизначена втрата — це травма" було створене за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції, щоб зробити голоси українських жінок, які живуть у невизначеності, почутими далеко за межами України.

Склад журі фестивалю. Фото: пресслужба фестивалю

У межах проєкту GIDNA фонду Future for Ukraine вже понад 170 жінок отримали фахову психологічну допомогу для роботи з невизначеною втратою.

"Вітаємо всіх учасників і переможців BSIFF 2026, які долучилися до цієї унікальної глобальної платформи й завдяки силі фільмів, що знаходять відгук у глядачів, допомагають світу побачити взаємозв’язки між усіма аспектами сталого розвитку, створюючи позитивні зміни для планети та людей", — зазначають засновники фестивалю, докторка Рагіні Ґ. Рой (Dr Ragini G Roy) та доктор Сурав Рой (Dr Sourav Roy).

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Відвідувачі фестивалю. Фото: пресслужба фестивалю

Big Syn International Film Festival проходить за підтримки ООН, мера Лондона, BBC та Британської ради. Роботи фіналістів оцінює велике журі, до якого входять лауреати премій "Оскар" і BAFTA. Переможців 2026 року оголосили під час урочистої церемонії в кінотеатрі Curzon Soho. Загалом фестиваль охопив понад 60 мільйонів людей у 120 країнах світу.

Відвідувачі фестивалю. Фото: пресслужба фестивалю

Цьогоріч фестиваль також об’єднав зусилля з командою фільму "Yanuni", до якої долучилися Леонардо Ді Капріо та Ріхард Ладкані. Співпраця має допомогти показати стрічку ще мільйонам глядачів у світі та підтримати роботу із захисту Амазонії, яку проводить головна героїня фільму. "Yanuni" потрапив до короткого списку претендентів на премію "Оскар" 2026 року та вже набрав понад 14 мільйонів переглядів.

Як повідомляли Новини.LIVE, кінофестиваль Women and the World International Film Festival (IFFWW) у Лондоні цього року розширює програму українського кіно. Фестиваль триває до 12 листопада та включає покази повнометражних і короткометражних стрічок, професійні зустрічі й дискусії. Окремий напрям Focus on Ukraine покликаний представити український кінематограф міжнародній аудиторії та допомогти місцевим режисерам і продюсерам знайти партнерів і можливості для співпраці.

Як повідомляли Новини.LIVE, фонд Future for Ukraine розвиває програми підтримки українців, які постраждали від війни. Зокрема, організація працює над допомогою ветеранам із протезуванням і фізичним відновленням, а також залучає міжнародних фахівців і партнерів для поширення сучасних реабілітаційних практик в Україні.