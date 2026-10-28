Реабілітація ветерана. Фото: пресслужба Future for Ukraine

Повномасштабна війна в Україні призвела до значного зростання кількості складних ампутацій і бойових травм, що посилило потребу у кваліфікованих фахівцях із реабілітації. Щоб допомогти українським спеціалістам опановувати сучасні методики відновлення після важких поранень, фонд Future for Ukraine започаткував новий напрям роботи "Освіта та наука" та працює над створенням стандартизованої цифрової освітньої платформи для реабілітологів і фізичних терапевтів. Проєкт має об’єднати теоретичну підготовку закладів вищої освіти з практичним клінічним досвідом і найкращими світовими підходами до реабілітації людей із воєнними травмами та втратою кінцівок.

Про це пише Новини.LIVE.

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"Для Future for Ukraine це новий масштабний етап розвитку: від допомоги окремим пацієнтам у протезуванні та реабілітації — до системного розширення доступу до міжнародного клінічного досвіду, знань і сучасних практик для українських фахівців та університетів", — коментує президентка Future for Ukraine (США), стратегиня та лідерка фандрейзингу фонду Олена Ніколаєнко.

Розробка цифрової платформи, підготовка навчальних матеріалів та пілотування платформи в університетах стали можливими завдяки грантовій підтримці ІСАР Єднання.

У межах проєкту за підтримки ІСАР Єднання відбулася установча зустріч, під час якої представникам провідних закладів вищої освіти презентували модель нової цифрової освітньої платформи.

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Онлайн зустріч. Фото: пресслужба Future for Ukraine

Досвід світового рівня для українських студентів

Архітектором та головним експертом навчальної програми виступає Фархад Остоварі (Farhad Ostovari) — клінічний директор з протезування і функціонального відновлення MCOP International Kyiv та викладач програми підготовки докторів фізичної терапії в Університеті Джорджа Вашингтона (США).

За його плечима — понад 17 років досвіду та особиста робота з більш ніж 200 українськими пацієнтами з бойовими травмами. Академічною експерткою та співавторкою курсу від освітньої спільноти стала професорка, завідувачка кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О. О. Богомольця Олена Дорофєєва.

"У клінічній практиці фізичному терапевту недостатньо знати, як виконувати вправи. Фахівець має вміти побачити проблему, оцінити ризик, прийняти рішення і вчасно змінити тактику. Саме це клінічне мислення ми хочемо передати через програму", — ділиться Фархад Остоварі.

Фархад Остоварі. Фото: пресслужба Future for Ukraine

Більше ніж теорія: як влаштована платформа

Освітня платформа буде цілісною навчальною системою з 10 модулів, яка включатиме близько 30 відеоуроків, 6 методичних посібників, розбір складних клінічних кейсів та багаторівневу систему оцінювання.

"Ця програма може стати додатковим навчальним ресурсом для університетів — таким, що доповнює базову підготовку спеціалістів сучасними матеріалами, клінічними кейсами та практичними підходами у сфері реабілітації після втрати кінцівок", – зазначає Олена Дорофєєва.

Головна цінність курсу полягає у формуванні клінічного мислення за принципом: "Спостерігай ➔ Приймай рішення ➔ Коригуй" (Observe ➔ Decide ➔ Correct).

Відеоматеріали навчать студентів помічати найдрібніші деталі: стан шкіри, посадку куксоприймача чи рівень втоми пацієнта.

Крім того, освітня платформа відкриває доступ до знань про реабілітацію після ампутації складних випадків: на рівні кульшового суглоба чи втрати кількох кінцівок, а також про остеоінтеграцію.

Ці теми складно опрацювати наочно в межах звичайних аудиторних занять.Усі матеріали об'єднані міждисциплінарним підходом: від первинного оцінювання до повернення людини до активного життя та адаптивного спорту.

Навчальний курс на платформі функціонуватиме як інтерактивна медіабібліотека: студенти та викладачі зможуть переглядати відео у будь-який зручний час, що особливо важливо під час повітряних тривог чи вимкнень світла.

Від практичного навчання — до масштабування

Проєкт буде реалізовано в три етапи:

Очна підготовка викладачів (Training of Trainers) . На першому етапі викладачі НМУ ім. О. О. Богомольця та Української військово-медичної академії відпрацьовували методики відновлення наживо разом із Фархадом Остоварі. Наразі з 10 запланованих модулів успішно відпрацьовано вже 8.

. На першому етапі викладачі НМУ ім. О. О. Богомольця та Української військово-медичної академії відпрацьовували методики відновлення наживо разом із Фархадом Остоварі. Наразі з 10 запланованих модулів успішно відпрацьовано вже 8. Цифровізація. На основі перевіреного на практиці досвіду триває зйомка близько 30 відеоуроків на базі центру MCOP Україна, які доповнюються графікою, схемами й підказками.

На основі перевіреного на практиці досвіду триває зйомка близько 30 відеоуроків на базі центру MCOP Україна, які доповнюються графікою, схемами й підказками. Масштабування та пілотування. Готову платформу передадуть п’яти провідним закладам вищої освіти України для інтеграції в навчальний процес: Національному медичному університету імені О. О. Богомольця, Українській військово-медичній академії, Дніпровському державному медичному університету, Сумському державному університету, Запорізькому державному медико-фармацевтичному університету.

Довідка

Future for Ukraine (FFU) — благодійний фонд, який із 2022 року допомагає українцям долати наслідки війни: надає медичну та психологічну допомогу, підтримує дітей у спектрі аутизму.

Один із ключових напрямів роботи — протезування та відновлення мобільності українців, які втратили кінцівки. Спільно з центром MCOP Україна фонд реалізує програму "Ісландія підтримує мобільність в Україні".

Програма протезування нижніх кінцівок для українців реалізується за грантової підтримки Уряду Ісландії та Embla Medical HF.

MCOP Україна (Medical Center Orthotics & Prosthetics) — мінародний центр протезування та відновлення в Києві, де допомагають людям із втратою кінцівок, зокрема зі складними та множинними ампутаціями. Протезисти й фізичні терапевти спільно підбирають індивідуальні рішення, виготовляють і налаштовують протези та навчають пацієнтів користуватися ними в повсякденному житті.

У межах спільної програми з FFU центр надає безоплатне первинне та вторинне протезування для військових та цивільних, зокрема дітям, які перенесли ампутацію з 24 лютого 2022 року, незалежно від її причини, відповідно до критеріїв програми.

Ми писали, що Future for Ukraine презентував програму Mental Health для сімей ветеранів України. Це започатковано, щоб психологічно підтримати родини колишніх бійців, адже сім'я є системою. Безоплатна програма психологічної підтримки передбачає 16 індивідуальних і 3 сімейні онлайн-сесії для ветеранів та їхніх дружин, а також 12 індивідуальних онлайн-консультацій для дружин загиблих військовослужбовців.

Новини.LIVE писали, що українці втрачають кінцівки не тільки на війні. Відомо про історії протезування 11-річної Віри та 16-річного Богдана, які мають онкологічні захворювання. Діти паралельно проходять протезування й адаптацію в центрі MCOP Україна та прагнуть жити активно та незалежно.