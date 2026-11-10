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Главная Актуально Фонд Future for Ukraine получил спецнаграду за социальное видео кинофестиваля в Лондоне

Фонд Future for Ukraine получил спецнаграду за социальное видео кинофестиваля в Лондоне

Ua ru
10 ноября 2026 14:34
Видео Future for Ukraine о неопределённой утрате получило награду в Лондоне Пресс-служба фестиваля
Церемония Big Syn International Film Festival 2026. Фото: пресс-служба фестиваля

Социальное видео "Неопределенная утрата — это травма" от фонда Future for Ukraine получило Special Mention (специальную награду) в категории "Права человека и равенство" на международном кинофестивале Big Syn 2026 в Лондоне. Это крупнейший в мире кинофестиваль, посвященный устойчивому развитию.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Чем известен Международный кинофестиваль Big Syn

В Украине тысячи женщин находятся в состоянии неопределенного ожидания. Их мужья, сыновья, братья или отцы пропали без вести или попали в плен. У женщин нет ни подтверждения потери, ни возможности поставить точку в этой истории. В мировой психологической практике такое состояние называют неопределенной утратой. Оно считается одной из самых сложных форм травмы. Социальное видео "Неопределенная утрата — это травма" было создано при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР "Единство" в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии" при финансовой поддержке Норвегии и Швеции, чтобы голоса украинских женщин, живущих в неопределенности, были услышаны далеко за пределами Украины.

Фонд Future for Ukraine получил спецнаграду за социальное видео кинофестиваля в Лондоне - фото 1
Состав жюри фестиваля. Фото: пресс-служба фестиваля

В рамках проекта GIDNA фонда Future for Ukraine уже более 170 женщин получили профессиональную психологическую помощь для работы с неопределённой утратой.

"Поздравляем всех участников и победителей BSIFF 2026, которые присоединились к этой уникальной глобальной платформе и благодаря силе фильмов, находящих отклик у зрителей, помогают миру увидеть взаимосвязи между всеми аспектами устойчивого развития, создавая позитивные изменения для планеты и людей", — отмечают основатели фестиваля, доктор Рагини Г. Рой (Dr Ragini G Roy) и доктор Сурав Рой (Dr Sourav Roy).

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Посетители фестиваля. Фото: пресс-служба фестиваля

Международный кинофестиваль Big Syn проходит при поддержке ООН, мэра Лондона, BBC и Британского совета. Работы финалистов оценивает большое жюри, в состав которого входят лауреаты премий "Оскар" и BAFTA. Победителей 2026 года объявили во время торжественной церемонии в кинотеатре Curzon Soho. В целом фестиваль охватил более 60 миллионов человек в 120 странах мира.

Фонд Future for Ukraine получил спецнаграду за социальное видео кинофестиваля в Лондоне - фото 3
Посетители фестиваля. Фото: пресс-служба фестиваля

В этом году фестиваль также объединил усилия с командой фильма "Yanuni", к которой присоединились Леонардо Ди Каприо и Рихард Ладкани. Сотрудничество должно помочь показать картину ещё миллионам зрителей по всему миру и поддержать работу по защите Амазонии, которую ведёт главная героиня фильма. "Yanuni" вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" 2026 года и уже набрал более 14 миллионов просмотров.

Как сообщали Новини.LIVE, кинофестиваль Women and the World International Film Festival (IFFWW) в Лондоне в этом году расширяет программу украинского кино. Фестиваль продлится до 12 ноября и включает показы полнометражных и короткометражных фильмов, профессиональные встречи и дискуссии. Отдельное направление Focus on Ukraine призвано представить украинский кинематограф международной аудитории и помочь местным режиссерам и продюсерам найти партнеров и возможности для сотрудничества.

Как сообщали Новини.LIVE, фонд Future for Ukraine развивает программы поддержки украинцев, пострадавших от войны. В частности, организация занимается оказанием помощи ветеранам в области протезирования и физической реабилитации, а также привлекает международных специалистов и партнеров для распространения современных реабилитационных практик в Украине.

кино культура Лондон психологическая помощь социальный проект фильмы
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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