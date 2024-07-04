Фонд Вадима Столара запустив курс психологічної самодопомоги

Заняття на курсах із психології. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара в межах свого психологічного проєкту запустив новий курс "Психодія". Він спрямований на тих, хто бажає опанувати навички психологічної самодопомоги.

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Вадима Столара.

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Благодійний фонд Вадима Столара в межах свого психологічного проєкту запустив новий курс "Психодія". Він спрямований на тих, хто бажає опанувати навички психологічної самодопомоги

Відеолекції в межах курсу, який проводить психологиня Яна Кобець, публікуються раз на тиждень. На сьогодні доступні до перегляду два заняття: "Що таке страх і як з ним впоратись" та "Як допомогти собі під час панічної атаки".

"Під час війни всі ми переживаємо сильні негативні емоції, які впливають на нас руйнівним чином. На жаль, далеко не кожен має змогу звернутися до кваліфікованого спеціаліста, щоб мінімізувати шкідливий вплив таких емоційних станів. Саме для того, щоб допомогти таким людям, ми й створили практичний курс "Психодія", який допоможе всім охочим опанувати навички психологічної самодопомоги", – зазначила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"Від початку повномасштабного вторгнення наш Фонд надає людям не лише фізичну та матеріальну, а й психоемоційну допомогу. Наш психологічний проєкт "Підтримка", частиною якого є курс "Психодія", активно розвивається вже третій рік. Я та команда Фонду глибоко переконані у необхідності психологічної допомоги українцям, і ми продовжуватимемо працювати у цьому напрямі", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Крім курсу "Психодія", проєкт "Підтримка" містить ще цілу низку ініціатив, і всі вони є безплатними для українців. "Стійкість" – для людей, які очікують захисника, "Курс про дітей – для мам", а також індивідуальні, групові консультації та відеопоради від психологів.

Щоб долучитися до будь-якої з цих ініціатив – заходьте на телеграм-канал проєкту "Підтримка" за адресою: https://t.me/pidtrymuu