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Фонд Вадима Столара запустил курс психологической самопомощи для украинцев

4 июля 2024 16:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Фонд Вадима Столара запустил курс психологической самопомощи
Занятия на курсах психологии. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках своего психологического проекта запустил новый курс "Психодия". Он направлен на тех, кто желает овладеть навыками психологической самопомощи.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Вадима Столара.

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Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках своего психологического проекта запустил новый курс "Психодия". Он направлен на тех, кто желает овладеть навыками психологической самопомощи

Видеолекции в рамках курса, проводимого психологом Яна Кобец, публикуются раз в неделю. На сегодняшний день доступны к просмотру два занятия: "Что такое страх и как с ним справиться" и "Как помочь себе во время панической атаки".

"Во время войны все мы переживаем сильные негативные эмоции, которые влияют на нас разрушительным образом. К сожалению, далеко не каждый может обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы минимизировать вредное влияние таких эмоциональных состояний. Именно для того, чтобы помочь таким людям, мы и создали практический курс "Психодия", который поможет всем желающим овладеть навыками психологической самопомощи" , — отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

"С начала полномасштабного вторжения наш Фонд оказывает людям не только физическую и материальную, но и психоэмоциональную помощь. Наш психологический проект "Поддержка", частью которого является курс "Психодия", активно развивается уже третий год. Я и команда Фонда глубоко убеждены в необходимости психологической помощи украинцам, и мы будем продолжать работать в этом направлении", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Кроме курса "Психодия", проект "Поддержка" содержит еще целый ряд инициатив, и все они бесплатны для украинцев. "Устойчивость" – для людей, ожидающих защитника, "Курс о детях — для мам", а также индивидуальные, групповые консультации и видеосоветы от психологов.

Чтобы присоединиться к любой из этих инициатив – заходите на телеграмм-канал проекта "Поддержка" по адресу: https://t.me/pidtrymuu

 

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