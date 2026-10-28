Реабилитация ветерана. Фото: пресс-служба Future for Ukraine

Полномасштабная война в Украине привела к значительному росту числа сложных ампутаций и боевых травм, что усилило потребность в квалифицированных специалистах по реабилитации. Чтобы помочь украинским специалистам осваивать современные методики восстановления после тяжелых ранений, фонд Future for Ukraine запустил новое направление работы "Образование и наука" и работает над созданием стандартизированной цифровой образовательной платформы для реабилитологов и физиотерапевтов. Проект призван объединить теоретическую подготовку в высших учебных заведениях с практическим клиническим опытом и лучшими мировыми подходами к реабилитации людей с военными травмами и потерей конечностей.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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"Для Future for Ukraine это новый масштабный этап развития: от помощи отдельным пациентам в протезировании и реабилитации — до системного расширения доступа к международному клиническому опыту, знаниям и современным практикам для украинских специалистов и университетов", — комментирует президент Future for Ukraine (США), стратег и лидер фандрайзинга фонда Елена Николаенко.

Разработка цифровой платформы, подготовка учебных материалов и пилотирование платформы в университетах стали возможными благодаря грантовой поддержке ИСАР "Единство".

В рамках проекта при поддержке ИСАР "Единство" состоялась учредительная встреча, в ходе которой представителям ведущих высших учебных заведений была представлена модель новой цифровой образовательной платформы.

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Онлайн-встреча. Фото: пресс-служба Future for Ukraine

Опыт мирового уровня для украинских студентов

Архитектором и главным экспертом учебной программы выступает Фархад Остовари (Farhad Ostovari) — клинический директор по протезированию и функциональному восстановлению MCOP International Kyiv и преподаватель программы подготовки докторов физической терапии в Университете Джорджа Вашингтона (США).

За его плечами — более 17 лет опыта и личная работа с более чем 200 украинскими пациентами с боевыми травмами. Академическим экспертом и соавтором курса от образовательного сообщества стала профессор, заведующая кафедрой физической реабилитации и спортивной медицины НМУ имени А. А. Богомольца Елена Дорофеева.

"В клинической практике физиотерапевту недостаточно знать, как выполнять упражнения. Специалист должен уметь увидеть проблему, оценить риск, принять решение и вовремя изменить тактику. Именно это клиническое мышление мы хотим передать через программу", — делится Фархад Остовари.

Фархад Остовари. Фото: пресс-служба Future for Ukraine

Больше, чем теория: как устроена платформа

Образовательная платформа станет целостной учебной системой из 10 модулей, которая будет включать около 30 видеоуроков, 6 методических пособий, разбор сложных клинических кейсов и многоуровневую систему оценки.

"Эта программа может стать дополнительным учебным ресурсом для университетов — таким, который дополняет базовую подготовку специалистов современными материалами, клиническими кейсами и практическими подходами в сфере реабилитации после потери конечностей", — отмечает Елена Дорофеева.

Главная ценность курса заключается в формировании клинического мышления по принципу: "Наблюдай ➔ Принимай решение ➔ Корректируй" (Observe ➔ Decide ➔ Correct).

Видеоматериалы научат студентов замечать мельчайшие детали: состояние кожи, посадку культеприемника или степень усталости пациента.

Кроме того, образовательная платформа открывает доступ к знаниям о реабилитации после ампутации сложных случаев: на уровне тазобедренного сустава или при потере нескольких конечностей, а также об остеоинтеграции.

Эти темы сложно освоить наглядно в рамках обычных аудиторных занятий. Все материалы объединены междисциплинарным подходом: от первичной оценки до возвращения человека к активной жизни и адаптивному спорту.

Учебный курс на платформе будет функционировать как интерактивная медиабиблиотека: студенты и преподаватели смогут просматривать видео в любое удобное время, что особенно важно во время воздушных тревог или отключений света.

От практического обучения — к масштабированию

Проект будет реализован в три этапа:

Очная подготовка преподавателей (Training of Trainers) . На первом этапе преподаватели НМУ им. А. А. Богомольца и Украинской военно-медицинской академии отрабатывали методики восстановления в режиме реального времени вместе с Фархадом Остовари. На данный момент из 10 запланированных модулей успешно отработано уже 8.

. На первом этапе преподаватели НМУ им. А. А. Богомольца и Украинской военно-медицинской академии отрабатывали методики восстановления в режиме реального времени вместе с Фархадом Остовари. На данный момент из 10 запланированных модулей успешно отработано уже 8. Цифровизация. На основе проверенного на практике опыта продолжается съемка около 30 видеоуроков на базе центра MCOP Украина, которые дополняются графикой, схемами и подсказками.

основе проверенного на практике опыта продолжается съемка около 30 видеоуроков на базе центра MCOP Украина, которые дополняются графикой, схемами и подсказками. Масштабирование и пилотирование. Готовую платформу передадут пяти ведущим высшим учебным заведениям Украины для интеграции в учебный процесс: Национальному медицинскому университету имени А. А. Богомольца, Украинской военно-медицинской академии, Днепровскому государственному медицинскому университету, Сумскому государственному университету, Запорожскому государственному медико-фармацевтическому университету.

Справка

Future for Ukraine (FFU) — благотворительный фонд, который с 2022 года помогает украинцам преодолевать последствия войны: оказывает медицинскую и психологическую помощь, поддерживает детей с аутистическим спектром.

Одно из ключевых направлений работы — протезирование и восстановление мобильности украинцев, потерявших конечности. Совместно с центром MCOP Украина фонд реализует программу «Исландия поддерживает мобильность в Украине».

Программа протезирования нижних конечностей для украинцев реализуется при грантовой поддержке правительства Исландии и Embla Medical HF.

MCOP Украина (Medical Center Orthotics & Prosthetics) — международный центр протезирования и реабилитации в Киеве, где помогают людям с потерей конечностей, в частности со сложными и множественными ампутациями. Протезисты и физиотерапевты совместно подбирают индивидуальные решения, изготавливают и настраивают протезы, а также обучают пациентов пользоваться ими в повседневной жизни.

В рамках совместной программы с FFU центр предоставляет бесплатное первичное и вторичное протезирование для военных и гражданских лиц, в том числе детям, перенесшим ампутацию с 24 февраля 2022 года, независимо от её причины, в соответствии с критериями программы.

Мы писали, что Future for Ukraine представил программу Mental Health для семей ветеранов Украины. Она была запущена, чтобы оказать психологическую поддержку семьям бывших бойцов, ведь семья — это система. Бесплатная программа психологической поддержки предусматривает 16 индивидуальных и 3 семейные онлайн-сессии для ветеранов и их жен, а также 12 индивидуальных онлайн-консультаций для жен погибших военнослужащих.

Новини.LIVE писали, что украинцы теряют конечности не только на войне. Известны истории протезирования 11-летней Веры и 16-летнего Богдана, страдающих онкологическими заболеваниями. Дети параллельно проходят протезирование и адаптацию в центре MCOP Украина и стремятся жить активно и независимо.