Future for Ukraine запускает направление Образование и наука и цифровую платформу
Полномасштабная война в Украине привела к значительному росту числа сложных ампутаций и боевых травм, что усилило потребность в квалифицированных специалистах по реабилитации. Чтобы помочь украинским специалистам осваивать современные методики восстановления после тяжелых ранений, фонд Future for Ukraine запустил новое направление работы "Образование и наука" и работает над созданием стандартизированной цифровой образовательной платформы для реабилитологов и физиотерапевтов. Проект призван объединить теоретическую подготовку в высших учебных заведениях с практическим клиническим опытом и лучшими мировыми подходами к реабилитации людей с военными травмами и потерей конечностей.
Об этом пишет Новини.LIVE.
"Для Future for Ukraine это новый масштабный этап развития: от помощи отдельным пациентам в протезировании и реабилитации — до системного расширения доступа к международному клиническому опыту, знаниям и современным практикам для украинских специалистов и университетов", — комментирует президент Future for Ukraine (США), стратег и лидер фандрайзинга фонда Елена Николаенко.
Разработка цифровой платформы, подготовка учебных материалов и пилотирование платформы в университетах стали возможными благодаря грантовой поддержке ИСАР "Единство".
В рамках проекта при поддержке ИСАР "Единство" состоялась учредительная встреча, в ходе которой представителям ведущих высших учебных заведений была представлена модель новой цифровой образовательной платформы.
Опыт мирового уровня для украинских студентов
Архитектором и главным экспертом учебной программы выступает Фархад Остовари (Farhad Ostovari) — клинический директор по протезированию и функциональному восстановлению MCOP International Kyiv и преподаватель программы подготовки докторов физической терапии в Университете Джорджа Вашингтона (США).
За его плечами — более 17 лет опыта и личная работа с более чем 200 украинскими пациентами с боевыми травмами. Академическим экспертом и соавтором курса от образовательного сообщества стала профессор, заведующая кафедрой физической реабилитации и спортивной медицины НМУ имени А. А. Богомольца Елена Дорофеева.
"В клинической практике физиотерапевту недостаточно знать, как выполнять упражнения. Специалист должен уметь увидеть проблему, оценить риск, принять решение и вовремя изменить тактику. Именно это клиническое мышление мы хотим передать через программу", — делится Фархад Остовари.
Больше, чем теория: как устроена платформа
Образовательная платформа станет целостной учебной системой из 10 модулей, которая будет включать около 30 видеоуроков, 6 методических пособий, разбор сложных клинических кейсов и многоуровневую систему оценки.
"Эта программа может стать дополнительным учебным ресурсом для университетов — таким, который дополняет базовую подготовку специалистов современными материалами, клиническими кейсами и практическими подходами в сфере реабилитации после потери конечностей", — отмечает Елена Дорофеева.
Главная ценность курса заключается в формировании клинического мышления по принципу: "Наблюдай ➔ Принимай решение ➔ Корректируй" (Observe ➔ Decide ➔ Correct).
Видеоматериалы научат студентов замечать мельчайшие детали: состояние кожи, посадку культеприемника или степень усталости пациента.
Кроме того, образовательная платформа открывает доступ к знаниям о реабилитации после ампутации сложных случаев: на уровне тазобедренного сустава или при потере нескольких конечностей, а также об остеоинтеграции.
Эти темы сложно освоить наглядно в рамках обычных аудиторных занятий. Все материалы объединены междисциплинарным подходом: от первичной оценки до возвращения человека к активной жизни и адаптивному спорту.
Учебный курс на платформе будет функционировать как интерактивная медиабиблиотека: студенты и преподаватели смогут просматривать видео в любое удобное время, что особенно важно во время воздушных тревог или отключений света.
От практического обучения — к масштабированию
Проект будет реализован в три этапа:
- Очная подготовка преподавателей (Training of Trainers). На первом этапе преподаватели НМУ им. А. А. Богомольца и Украинской военно-медицинской академии отрабатывали методики восстановления в режиме реального времени вместе с Фархадом Остовари. На данный момент из 10 запланированных модулей успешно отработано уже 8.
- Цифровизация. На основе проверенного на практике опыта продолжается съемка около 30 видеоуроков на базе центра MCOP Украина, которые дополняются графикой, схемами и подсказками.
- Масштабирование и пилотирование. Готовую платформу передадут пяти ведущим высшим учебным заведениям Украины для интеграции в учебный процесс: Национальному медицинскому университету имени А. А. Богомольца, Украинской военно-медицинской академии, Днепровскому государственному медицинскому университету, Сумскому государственному университету, Запорожскому государственному медико-фармацевтическому университету.
Справка
Future for Ukraine (FFU) — благотворительный фонд, который с 2022 года помогает украинцам преодолевать последствия войны: оказывает медицинскую и психологическую помощь, поддерживает детей с аутистическим спектром.
Одно из ключевых направлений работы — протезирование и восстановление мобильности украинцев, потерявших конечности. Совместно с центром MCOP Украина фонд реализует программу «Исландия поддерживает мобильность в Украине».
Программа протезирования нижних конечностей для украинцев реализуется при грантовой поддержке правительства Исландии и Embla Medical HF.
MCOP Украина (Medical Center Orthotics & Prosthetics) — международный центр протезирования и реабилитации в Киеве, где помогают людям с потерей конечностей, в частности со сложными и множественными ампутациями. Протезисты и физиотерапевты совместно подбирают индивидуальные решения, изготавливают и настраивают протезы, а также обучают пациентов пользоваться ими в повседневной жизни.
В рамках совместной программы с FFU центр предоставляет бесплатное первичное и вторичное протезирование для военных и гражданских лиц, в том числе детям, перенесшим ампутацию с 24 февраля 2022 года, независимо от её причины, в соответствии с критериями программы.
Мы писали, что Future for Ukraine представил программу Mental Health для семей ветеранов Украины. Она была запущена, чтобы оказать психологическую поддержку семьям бывших бойцов, ведь семья — это система. Бесплатная программа психологической поддержки предусматривает 16 индивидуальных и 3 семейные онлайн-сессии для ветеранов и их жен, а также 12 индивидуальных онлайн-консультаций для жен погибших военнослужащих.
Новини.LIVE писали, что украинцы теряют конечности не только на войне. Известны истории протезирования 11-летней Веры и 16-летнего Богдана, страдающих онкологическими заболеваниями. Дети параллельно проходят протезирование и адаптацию в центре MCOP Украина и стремятся жить активно и независимо.