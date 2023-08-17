Грантова програма у 1 млн грн буде спрямована на психоемоційне відновлення, — Столар

Українська сім'я. Фото: пресслужба фонду Вадима Столара

Політик та меценат Вадим Столар разом з командою планують провести другу грантову програму після успіху першої навесні цього року, що стосувалася фізичної реабілітації постраждалих від війни. Цього разу команда планує сконцентруватися на напрямі психоемоційного відновлення українців. Про плани, особливості проблематики та актуальність теми — у нашому матеріалі.

Про це повідомляє пресслужба Вадима Столара.

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Психоемоційне відновлення постраждалих від війни українців

"Запускаючи грантову програму навесні, ми усвідомлювали її актуальність, проте навіть уявити не могли, наскільки потужним буде відгук. Отримавши близько сотні заявок, познайомившись з представниками різноманітних фондів та громадських організацій, зрозуміли, що фінансова підтримка для них важлива і її треба продовжувати. Також під час реалізації першої програми ми побачили що психоемоційне відновлення постраждалих від війни українців — як військових, так і цивільних — не менш важливе, і має великий запит. Тож зараз вирішили зосередитися на цій проблематиці", — наголошує Вадим Столар.

Зазначимо, що у першій програмі з фінансової допомоги громадським організаціям і благодійним фондам у конкурсі на її отримання перемогли ті, хто опікується питанням реабілітації захисників України. Тоді 1 000 000 грн від Благодійного фонду Вадима Столара на реалізацію своїх ідей отримали чотири організації, які вже закупили на ці гроші необхідне обладнання та устаткування.

Люди обіймаються. Фото: пресслужба фонду Вадима Столара

Звернення до профільних спеціалістів

Меценат не лише анонсував майбутню грантову програму, але й звернувся до тих, хто має безпосереднє ставлення до обраної тематики.

"Ми звертаємось до громадських організацій, які опікуються питаннями психологічної підтримки військових і цивільних громадян, менеджменту профільних закладів і безпосередньо до спеціалістів-психологів та психотерапевтів. Ми хочемо, щоб наступна наша грантова програма була максимально ефективною, а для цього необхідна ваша допомога з визначенням першочергових проблем: з чим найчастіше виникають питання, які потреби важко закривати або ж які задовольняються не повною мірою?" — заявляє Вадим Столар.

Надати свої відповіді на ці запитання та поділитися власним досвідом, якщо ви дотичні до сфери психоемоційного відновлення, можна за посиланням.

Сфера психоемоційного відновлення в Україні

Поцікавившись ситуацією, яка сьогодні складається у сфері психоемоційного відновлення громадян, Вадим Столар разом з командою дійшли висновків, що в цій царині є над чим працювати.

"Ми маємо розуміння стосовно основних проблем, які зараз мають профільні громадські організації, заклади і спеціалісти. Основна причина їхнього виникнення в тому, що українська система надання психологічної допомоги не була розрахована на воєнний час, коли кількість людей з розладами збільшується на порядок. Саме через це в країні за півтора року війни спостерігаємо низьку доступність до відповідних послуг, бо бракує закладів для надання допомоги, недостатньо фінансування цієї сфери та замало фахівців", — пояснює Вадим Столар.

За словами мецената, вони з однодумцями усвідомлюють, що насправді питання психоемоційного відновлення є комплексним та складним, і лише ті, хто послідовно над цим працює, можуть окреслити загальну картину найбільш нагальних потреб.

Військовослужбовець звернувся за допомогою. Фото: пресслужба фонду Вадима Столара

Важливість ініціативи

Сьогодні ми спостерігаємо значне погіршення психологічного стану українців, що є наслідком розв’язаної Росією війни. Значний відсоток громадян має серйозні психоемоційні розлади, і це тільки ті, хто намагається жити в реаліях сьогодення, не кажучи вже про військових. На жаль, ця тенденція лише зростає. Наше завдання — переломити її, адже від внутрішнього стану людей залежить здоров’я та майбутнє нації.

Згідно з інформацією від Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні психічні розлади можуть мати понад 25% українців, хоча далеко не всі це усвідомлюють і зрештою звертаються по кваліфіковану допомогу. Саме тому вітчизняні травмотерапевти кажуть, що насправді внаслідок війни різні психічні розлади матимуть 80% українців.

Серед найсерйозніших та найпоширеніших проблем психологічного характеру називають наступні: посттравматичний стресовий синдром (ПТСР, очікувано матимуть 20-30% людей), депресія, підвищена тривожність, панічні та соматичні розлади тощо.

Вадим Столар каже, що разом з командою хотіли б найперше зосередитися на найбільш актуальних та масових проблемах.

Зокрема чи не найбільшу увагу привертає проблема ПТСР. Згідно ще з тогорічним дослідженням, понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розладу, а 57% громадян мають ризик його розвитку.

Варто відзначити наступні симптоми ПТСР:

постійні та неконтрольовані думки про травматичні події, сни про них;

відчуття постійної небезпеки;

надмірна збудженість;

уникнення згадок про травму;

панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;

зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;

негаразди в буденному житті;

проблеми в стосунках, віддалення від партнера;

суїцидальні думки;

неспроможність висловлювати й проявляти емоції: плакати, радіти, співчувати.

Проте, попри всю свою серйозність, ПТСР — розлад, який піддається лікуванню. Психотерапія та медикаментозна допомога здатні повернути людину до звичайного здорового життя.

Нагадаємо, Вадим Столар активно підтримує громадські організації, які реалізують програми з протезування військових. Своєю чергою українські ГО виконують державні функції та впроваджують проєкти з психологічної та фізичної реабілітації.