Грантовая программа в 1 млн грн будет направлена на психоэмоциональное восстановление, — Столар

Украинская семья. Фото: пресс-служба фонда Вадима Столара

Политик и меценат Вадим Столар вместе с командой планируют провести вторую грантовую программу после успеха первой весной этого года, касающейся физической реабилитации пострадавших от войны. В этот раз команда планирует сконцентрироваться на направлении психоэмоционального обновления украинцев. О планах, особенностях проблематики и актуальности темы — в нашем материале.

Об этом сообщает пресс-служба Вадима Столара.

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Психоэмоциональное восстановление пострадавших от войны украинцев

"Запуская грантовую программу весной, мы осознавали ее актуальность, однако даже представить не могли, насколько мощным будет отклик. Получив около сотни заявок, познакомившись с представителями различных фондов и общественных организаций, поняли, что финансовая поддержка для них важна и ее надо продолжать. Также во время реализации первой программы мы увидели, что психоэмоциональное восстановление пострадавших от войны украинцев — как военных, так и гражданских — не менее важно, и имеет большой запрос. Поэтому сейчас решили сосредоточиться на этой проблематике", — отмечает Вадим Столар.

Отметим, что в первой программе по финансовой помощи общественным организациям и благотворительным фондам в конкурсе на ее получение победили те, кто занимается реабилитацией защитников Украины. Тогда 1 000 000 грн от Благотворительного фонда Вадима Столара на реализацию своих идей получили четыре организации, которые уже закупили на эти деньги необходимое оборудование и оснащение.

Люди обнимаются. Фото: пресс-служба фонда Вадима Столара

Обращение к профильным специалистам

Меценат не только анонсировал предстоящую грантовую программу, но и обратился к тем, кто имеет непосредственное отношение к избранной тематике.

"Мы обращаемся к общественным организациям, которые занимаются вопросами психологической поддержки военных и гражданских лиц, менеджменту профильных учреждений и непосредственно к специалистам-психологам и психотерапевтам. Мы хотим, чтобы следующая наша грантовая программа была максимально эффективной, а для этого необходима ваша помощь с определением первоочередных проблем: с чем чаще всего возникают вопросы, какие потребности трудно закрывать или которые удовлетворяются не в полной мере?" — заявляет Вадим Столар.

Дать ответы на эти вопросы и поделиться собственным опытом, если вы причастны к сфере психоэмоционального восстановления, можно по ссылке.

Сфера психоэмоционального восстановления в Украине

Поинтересовавшись ситуацией, которая сегодня складывается в сфере психоэмоционального восстановления граждан, Вадим Столар вместе с командой пришли к выводу, что в этой области есть над чем работать.

"Мы имеем понимание относительно основных проблем, которые сейчас имеют профильные общественные организации, учреждения и специалисты. Основная причина их возникновения в том, что украинская система оказания психологической помощи не была рассчитана на военное время, когда количество людей с расстройствами увеличивается на порядок. Именно поэтому в стране за полтора года войны наблюдаем низкую доступность к соответствующим услугам, потому что не хватает учреждений для оказания помощи, недостаточно финансирования этой сферы и мало специалистов", — объясняет Вадим Столар.

По словам мецената, они с единомышленниками осознают, что на самом деле вопрос психоэмоционального восстановления является комплексным и сложным, и только те, кто последовательно над этим работает, могут очертить общую картину наиболее насущных потребностей.

Военнослужащий обратился за помощью. Фото: пресс-служба фонда Вадима Столара

Важность инициативы

Сегодня мы наблюдаем значительное ухудшение психологического состояния украинцев, являющееся следствием развязанной Россией войны. Значительный процент граждан имеет серьезные психоэмоциональные расстройства, и это только те, кто пытается жить в настоящих реалиях, не говоря уже о военных. К сожалению, эта тенденция только растет. Наша задача переломить ее, ведь от внутреннего состояния людей зависит здоровье и будущее нации.

Согласно информации от Всемирной организации здравоохранения, сегодня психические расстройства могут иметь более 25% украинцев, хотя далеко не все это осознают и обращаются за квалифицированной помощью. Именно поэтому отечественные травмотерапевты говорят, что на самом деле в результате войны различные психические расстройства будут иметь 80% украинцев.

Среди наиболее серьезных и распространенных проблем психологического характера называют следующие: посттравматический стрессовый синдром (ПТСР, ожидаемо 20-30% людей), депрессия, повышенная тревожность, панические и соматические расстройства и т.д.

Вадим Столар говорит, что вместе с командой хотели бы в первую очередь сосредоточиться на наиболее актуальных и массовых проблемах.

В частности, наибольшее внимание привлекает проблема ПТСР. Согласно исследованию, более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан имеют риск его развития.

Следует отметить следующие симптомы ПТСР:

постоянные и неконтролируемые мысли о травматических событиях, сновидениях о них;

ощущение постоянной опасности;

чрезмерная возбужденность;

избегание упоминаний о травме;

панические атаки: чувство страха, поверхностное дыхание, тошнота, учащенное сердцебиение, боль в груди;

злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками;

невзгоды в обыденной жизни;

проблемы в отношениях, удаление от партнера;

суицидальные мысли;

неспособность выражать и проявлять эмоции: плакать, радоваться, сочувствовать.

Однако, несмотря на всю свою серьезность, ПТСР — расстройство, которое поддается лечению. Психотерапия и медикаментозная помощь способны вернуть человека в обычную здоровую жизнь.

Напомним, Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, реализующие программы по протезированию военных. В свою очередь, украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.