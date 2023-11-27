Як проєкт "Відновись" Фонду Вадима Столара вже понад рік допомагає українцям, які втратили рідних

Проєкт "Відновись". Фото: Благодійний Фонд Вадима Столара

З початку повномасштабного вторгнення Росії кожен українець так чи інакше стикається з різноманітними психологічними проблемами. Життя у постійному стресі, тривожності, страху за себе та близьких. І, мабуть, найважче доводиться тим, в кого війна забрала найрідніших.

Саме на підтримку сімей з дітьми, які втратили одного з батьків через воєнні дії, спрямований масштабний проєкт "Відновись", в межах якого вони отримують змогу психоемоційно перезавантажитись. Ця програма реалізується вже другий рік, і за цей час команда Фонду Вадима Столара допомогла 1200 родинам. Нещодавно завершився вже шостий її етап, подробиці — у матеріалі Новини.LIVE.

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Де і як проходить "Відновись"

Ідея проєкту від початку полягала в тому, щоб створити для учасників атмосферу, яка б максимально сприяла емоційному відновленню. Тож команда Фонду разом із засновником Вадимом Столаром одразу вирішили, що проводитися він буде у максимально безпечних та мальовничих місцях нашої країни. Для кожного етапу обирається готель в одній з локацій на заході України, останній раз "Відновись" приймала VitaPark Поляна — готель, розташований на території популярного закарпатського бальнеологічного курорту Поляна у мальовничій долині річки Пиня, що у Свалявській улоговині.

Учасники проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

Друга складова проєкту — люди, які залучаються для його реалізації. Окрім волонтерів, які займаються підготовкою кожного заїзду та підтримкою учасників протягом нього, це й професійні психологи – вони займаються з дорослими, і аніматори, які розважають малечу. З дітьми та батьками працюють арттерапевти, влаштовуються цікаві майстер-класи та пізнавальні екскурсії, походи в гори тощо.

Зазвичай кожен етап "Відновись" має свою особливість. Для шостого нею стала можливість отримати консультацію у лікаря-терапевта.

Вплив проєкту на учасників

Концепція програми "Відновись", розроблена ще навесні 2022 року, виявилася настільки вдалою, що вже понад рік практично без змін продовжує втілюватися зусиллями мецената Вадима Столара та команди Фонду. Про ефективність проєкту говорять численні відгуки його учасників, де вони вказують на суттєві поліпшення свого психоемоційного стану.

Учасники проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

Зокрема, матері констатують зменшення рівня тривожності своїх діточок, значне поліпшення сну, повернення рухливості, жвавості, допитливості тощо. А також акцентують на індивідуальному підході персоналу та вмінні "достукатися" до кожної дитини.

Про себе дорослі кажуть, що чи не вперше за довгий час змогли відірватися від важких думок, спробувати повернутися до нормального життя.

Учасники проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

А ще у відгуках не обходиться й без слів подяки команді, яка організовує реабілітаційну програму.

"Хочу висловити вдячність усій команді та Вадиму Столару особисто. Дякую вам уклінно за підтримку та відновлення. Все було продуктивно та неймовірно круто! Ваша праця гідна поваги!", — наголосила Алла, одна з учасниць проєкту.

"Щиро вдячні, що ви змогли знайти підхід до кожного маленького сердечка наших діток, ви той промінчик світла, який дав їм зрозуміти, що вони не одні", — констатувала ще одна учасниця "Відновись" Оля.

Що мотивує організаторів

Організатори проєкту "Відновись" запевняють, що попри всі складнощі отримують справжнє задоволення від своєї роботи — і через усвідомлення того, наскільки корисну справу вони роблять, і через неймовірний емоційний відгук учасників.

Учасники проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

"Ті, хто не беруть безпосередню участь у проєкті, мабуть, і не здогадуються, як багато зусиль, скільки душі ми вкладаємо в нього — але ми знаємо, що все це варте того. Бо кожна усмішка на обличчі матері, кожен дитячий сміх, кожен ваш щирий відгук у приватних бесідах і соціальних мережах — це величезний імпульс, який мотивує нас продовжувати",— зазначає волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Вона також відзначила спільну роботу учасників і команди проєкту, завдяки якій вдається досягати значних результатів. Бо не тільки організаторам, але й тим, хто проходить відновлення, доводиться докладати зусиль та працювати над собою, щоб досягти позитивного результату.

Учасники проєкту "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

Сам Вадим Столар, який особисто відвідав місце проведення шостого етапу програми та поспілкувався з учасниками, емоцій не приховує.

"Спілкуючись з учасниками проєкту "Відновись", я зрозумів, наскільки їм важко. Але й відчув, що вони хочуть та мають сили повернутися до повноцінного життя. Наш проєкт створений, щоб допомагати їм у цьому. Як батько п’ятьох дітей, я знаю, що сильніше за все стрес б’є саме по дітях. І ми маємо зробити все можливе, щоб захистити їх. Ми обов’язково продовжуватимемо "Відновись". Адже люди та їхнє здоров’я — як фізичне, так і психічне — надважливі. Бо саме емоційно здорові та сильні духом громадяни є запорукою повоєнного відновлення країни та відродження нації", – наголошує Вадим Столар.