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Как проект "Відновись" Фонда Вадима Столара уже больше года помогает украинцам, потерявшим родных

27 ноября 2023 17:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как проект "Відновись" Фонда Вадима Столара уже больше года помогает украинцам, потерявшим родных
Проект "Відновись". Фото: Благотворительный Фонд Вадима Столара
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабного вторжения России каждый украинец, так или иначе, сталкивается с разнообразными психологическими проблемами. Жизнь в постоянном стрессе, тревожности, страхе за себя и близких. И, пожалуй, тяжелее всего приходится тем, у кого война забрала самых родных.

Именно в поддержку семей с детьми, которые потеряли родителя из-за военных действий, направлен масштабный проект "Відновись", в рамках которого они получают возможность психоэмоционально перезагрузиться. Эта программа реализуется уже второй год, и за это время команда Фонда Вадима Столара помогла 1200 семьям. Недавно завершился уже шестой ее этап, подробности – в материале Новини.LIVE.

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Где и как проходит "Відновись"

Идея проекта изначально заключалась в том, чтобы создать для участников атмосферу, которая максимально способствовала бы эмоциональному восстановлению. Поэтому команда Фонда вместе с основателем Вадимом Столаром сразу решили, что будет проводиться в максимально безопасных и живописных местах нашей страны. Для каждого этапа выбирается отель в одной из локаций на западе Украины, последний раз "Відновись" принимала VitaPark Поляна — отель, расположенный на территории популярного закарпатского бальнеологического курорта Поляна в живописной долине реки Пиня, что в Свалявской котловине.

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Участники проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

Вторая составляющая проекта — люди, которые привлекаются к его реализации. Кроме волонтеров, которые занимаются подготовкой каждого заезда и поддержкой участников в течение него, это и профессиональные психологи — они занимаются со взрослыми и аниматоры, которые развлекают малышей. С детьми и родителями работают арттерапевты, устраиваются интересные мастер-классы и познавательные экскурсии, походы в горы.

Обычно каждый этап "Відновись" имеет свою особенность. Для шестого ею стала возможность получить консультацию у врача-терапевта.

Влияние проекта на участников

Концепция программы "Відновись", разработанная еще весной 2022 года, оказалась настолько удачной, что уже больше года практически без изменений продолжает воплощаться усилиями мецената Вадима Столара и команды Фонда. Об эффективности проекта говорят многочисленные отзывы его участников, они указывают на существенные улучшения своего психоэмоционального состояния.

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Участники проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

В частности, матери констатируют уменьшение уровня тревожности своих детишек, значительное улучшение сна, возвращение подвижности, живости, любознательности. А также акцентируют внимание на индивидуальном подходе персонала и умении "достучаться" до каждого ребенка.

О себе взрослые говорят, чуть ли не впервые за долгое время смогли оторваться от тяжелых мыслей, попытаться вернуться к нормальной жизни.

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Участники проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

А еще в отзывах не обходится и без благодарности команде, которая организует реабилитационную программу.

"Хочу выразить благодарность всей команде и Вадиму Столару лично. Спасибо вам коленопреклоненно за поддержку и восстановление. Все было продуктивно и невероятно круто! Ваш труд достоин уважения!", — подчеркнула Алла, одна из участниц проекта.

"Очень благодарны, что вы смогли найти подход к каждому маленькому сердечку наших деток, вы тот лучик света, который дал им понять, что они не одни", — констатировала еще одна участница "Відновись" Оля.

Что мотивирует организаторов

Организаторы проекта "Відновись" уверяют, что при всех сложностях получают настоящее удовольствие от своей работы — и через осознание того, насколько полезное дело они делают, и из-за невероятного эмоционального отклика участников.

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Участники проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

"Те, кто не принимают непосредственное участие в проекте, пожалуй, и не догадываются, как много усилий, сколько души мы вкладываем в него но мы знаем, что все это того стоит. Ибо каждая улыбка на лице матери, каждый детский смех, каждый ваш искренний отзыв в частных беседах и социальных сетях – это огромный импульс, который мотивирует нас продолжать", — отмечает волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Она также отметила совместную работу участников и команды проекта, благодаря которой удается достигать значительных результатов. Ибо не только организаторам, но и проходящим восстановление приходится прилагать усилия и работать над собой, чтобы достичь положительного результата.

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Участники проекта "Відновись". Фото: Фонд Вадима Столара

Сам Вадим Столар, лично посетивший место проведения шестого этапа программы и пообщавшийся с участниками, эмоций не скрывает.

"Общаясь с участниками проекта "Відновись", я понял, насколько им тяжело. Но и почувствовал, что они хотят и имеют силы вернуться к полноценной жизни. Наш проект создан, чтобы помогать им в этом. Как отец пятерых детей, я знаю, что сильнее всего стресс бьет именно по детям и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их. Потому что именно эмоционально здоровые и сильные духом граждане являются залогом послевоенного восстановления страны и возрождения нации", — отмечает Вадим Столар.

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