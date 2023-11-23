Команда Вадима Столара допомагає мамам з вихованням дітей у межах нового освітнього проєкту

Жінка з дитиною на руках. Фото: Pexels

Вже другий місяць поспіль команда Вадима Столара реалізує новий освітній проєкт “Курс про дітей — для мам”, покликаний допомогти налагодити взаємини між батьками та дітьми в цей непростий для країни період.

Відповідну інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Фонду.

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Психологічна підтримка українців під час війни

"Ми твердо віримо, що основа прогресу нації — у громадянах, які є емоційно стійкими та мають сильний дух. Наша увага зосереджена на наданні необхідної психологічної підтримки та реабілітації українців, які постраждали від війни. Це зобов’язання відображено в наших постійних ініціативах, таких як проєкт “Відновись”, програма цільових грантів, проєкт психологічного консультування та запровадження спеціалізованого навчального курсу, покликаного розширити можливості матерів у розумінні та допомозі своїм дітям", — каже Вадим Столар.

Варто зазначити, що освітня програма "Курс про дітей — для мам" була інтегрована в ширшу ініціативу, відому як проєкт "Психологічна підтримка". У його межах досвідчені психологи пропонують як групові, так і індивідуальні консультації українцям, які постраждали від воєнних конфліктів.

Ініційований командою Вадима Столара "Курс про дітей — для мам" дає матерям практичні знання, що дозволяє їм краще розуміти своїх дітей, визначати коріння конфліктів і вміло запобігати потенційним наслідкам. Завдяки програмі матері спробують створити атмосферу довіри та прийняття у своїх сім’ях. Крім того, вони вчаться розрізняти та регулювати власні емоції, сприяючи більш гармонійному сімейному середовищу.

Налагодження контакту батькам та дітям

"Наша мета — створити спільноту підтримки для матерів у теплій та гостинній атмосфері, забезпечуючи простір для відкритих дискусій, запитів і експертного керівництва. Щотижня кваліфікована дитяча психологиня Яна Кобець, яка є експерткою Фонду на постійних засадах, виступає як путівник у цій освітній подорожі. Завдяки прямим трансляціям на нашому YouTube-каналі пані Яна заглиблюється у складність виховання дітей, починаючи від першого подиху дитини до трансформаційного підліткового віку", — пояснюють волонтери з команди Вадима Столара.

"Кожний етап життя дитини представляє нові виклики. Отримання уявлення про формування дитячої психіки та розуміння того, як реагувати на ці зміни, значно полегшує нашу подорож через батьківство, дозволяючи насолоджуватися кожним віковим періодом нашої дитини", — додає експертка з команди Вадима Столара.

Доповнюючи щотижневі відеолекції, вебсайт Фонду містить колекцію текстових матеріалів, які доступні безплатно з будь-якої точки планети. Курс зараз триває, і нові матеріали постійно додаються.