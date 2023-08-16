Які психологічні наслідки має війна та чому ментальне здоров'я важливе
Наслідки війни впливають на психологічний стан всіх українців. Саме тому восени 2022 року Вадим Столар разом з однодумцями дав старт проєкту "Психологічна підтримка", долучившись до якого, люди отримують професійну допомогу психологів.
Вадим Столар: Наш проєкт спрямований на тих, хто не може впоратися з емоційним тягарем самотужки
"Кожен українець важко переживає наслідки війни через дії російського агресора у країні. І якщо одні мають сили триматися, продовжувати жити і працювати, то іншим необхідно допомагати з цим. Саме на таких людей і спрямований наш проєкт", — пояснив Вадим Столар.
За його словами, "Психологічна підтримка" — це фактично клуб, де кожен, кому це потрібно, отримує допомогу, щоб полегшити душевний біль, покращити емоційний стан, знайти в собі сили жити далі в цей важкий час.
"Кожен, хто відчуває сильний емоційний дискомфорт, хоче поділитися тим, що наболіло, почувається самотньо, відчуває на собі спектр негативних станів — від тривоги та апатії до панічних атак і депресії, — отримує підтримку та розраду на нашому проєкті", — запевнив Вадим Столар.
Вадим Столар: Закликаю тих, хто відчуває психологічний дискомфорт, терміново звертатися до фахівців
Проблема емоційного стану людей під час війни є дійсно серйозною. Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, у нинішній ситуації розлади психіки загрожують чверті українців. Серед головних ризиків експерти ВООЗ називають наступні психічні розлади: депресію, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром (ПТСР). Водночас не всі випадки розладів фіксуються, адже більшість українців не звертаються по допомогу до спеціалістів.
Вадим Столар впевнений, що в ситуації, яка склалася, люди не мають замикатися у собі — необхідно звертатися за кваліфікованою допомогою.
Перша леді України Олена Зеленська наводила сумні дані, отримані за результатами аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров'я. Проведене за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) дослідження виявило, що лише 10% українців звертаються до лікарів, відчуваючи себе виснаженими, знесиленими та емоційно спустошеними тощо.
Якщо ж людина відчуває в собі сили самостійно впоратися з психологічними негараздами, то фахівці радять наступні кроки для полегшення емоційного стану:
- дотримання режиму сну та заняття фізичними вправами;
- не позбавляти себе того, що приносить задоволення та заспокоює: книги, кіно, хобі;
- допомагати іншим, бо волонтерство під час скрути не лише підтримує людей, але й допомагає почуватися потрібним, що дуже сприятливо діє на самопочуття;
- ділитися переживаннями з рідними та близькими, вислуховувати їх;
- у разі появи важких симптомів психічних розладів, таких як безсоння, агресія, паніка, депресія, — все ж таки звертатися до лікаря.
Дуже детальний огляд психологічних розладів в умовах війни та того, як з ними впоратися, опубліковано на державному порталі dovidka.info.
Вадим Столар з однодумцями реалізують декілька форматів проєкту "Психологічна підтримка"
Вадим Столар разом з командою побудували роботу проєкту "Психологічна підтримка" так, що долучитися до нього можна у різних форматах. Спочатку проводилися онлайн-зустрічі груп, але останнім часом було проведено й кілька відповідних заходів офлайн. Обидва варіанти довели свою ефективність і, за відгуками учасників, принесли їм полегшення.
Тематика питань, яких торкаються психологи під час роботи з українцями, яким потрібна підтримка, — найрізноманітніша. Зокрема, у проєкті, що впроваджується під егідою Вадима Столара, пропрацьовують такі теми:
- Як фон війни впливає на емоційну сферу дітей.
- Панічні атаки: що це, які причини та як з ними боротися?
- Стосунки під час війни.
- Емоційні ресурси. Де їх шукати?
- Пошук життєвого балансу.
- Відстоювання особистих кордонів.
Крім того, окремим напрямом роботи є формат коротких відео, де психологи дають конкретні поради в різних ситуаціях. Наприклад, можна переглянути ролик про те, як покращити емоційний стан, або про те, як зосередитися для того, щоб в умовах війни продовжувати функціонувати у побуті та працювати.
Ще один аспект роботи психологів з БФ Вадима Столара — ведення телеграм-чату, де багато корисних порад у текстовому та відеоформатах, анонси заходів тощо. Радимо долучитися!
Вадим Столар: Окрім психологічної підтримки, надаємо гуманітарну допомогу громадянам та закриваємо запити військових
"Окрім психологічної підтримки, зусилля нашої команди спрямовані на забезпечення першочергових потреб громадян в тилу та надання необхідного екіпірування і обладнання захисникам на фронті. Волонтери щодня пакують продуктові набори, які потім доставляють у різні куточки країни. Постійно отримуємо запити від військових — і намагаємось закривати їх максимально оперативно", — зазначив Вадим Столар.
Меценат підкреслив, що вся діяльність, яку вони з однодумцями впроваджують задля допомоги українцям, має на меті збереження та відновлення української нації.
"Ми розуміємо, що Перемога України обов’язково настане. Але до того моменту ми маємо допомагати людям протриматися — як фізично, так і морально. Саме тому важливі як наші ініціативи з безпосередньої допомоги, так і соціальні програми. І, звісно, першочерговою залишається підтримка захисників. Тож ми будемо працювати по всіх цих напрямах стільки, скільки буде необхідно", — резюмував Вадим Столар.
Нагадаємо, політик та благодійник Вадим Столар переконаний, що для успішної реалізації будь-якого амбітного проєкту вкрай важлива злагоджена робота команди однодумців, де кожен є висококласним спеціалістом у своїй сфері. Він розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти.