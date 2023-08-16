Які психологічні наслідки має війна та чому ментальне здоров'я важливе

Психологічна допомога. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Наслідки війни впливають на психологічний стан всіх українців. Саме тому восени 2022 року Вадим Столар разом з однодумцями дав старт проєкту "Психологічна підтримка", долучившись до якого, люди отримують професійну допомогу психологів.

Вадим Столар: Наш проєкт спрямований на тих, хто не може впоратися з емоційним тягарем самотужки

"Кожен українець важко переживає наслідки війни через дії російського агресора у країні. І якщо одні мають сили триматися, продовжувати жити і працювати, то іншим необхідно допомагати з цим. Саме на таких людей і спрямований наш проєкт", — пояснив Вадим Столар.

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За його словами, "Психологічна підтримка" — це фактично клуб, де кожен, кому це потрібно, отримує допомогу, щоб полегшити душевний біль, покращити емоційний стан, знайти в собі сили жити далі в цей важкий час.

"Кожен, хто відчуває сильний емоційний дискомфорт, хоче поділитися тим, що наболіло, почувається самотньо, відчуває на собі спектр негативних станів — від тривоги та апатії до панічних атак і депресії, — отримує підтримку та розраду на нашому проєкті", — запевнив Вадим Столар.

Вадим Столар: Закликаю тих, хто відчуває психологічний дискомфорт, терміново звертатися до фахівців

Проблема емоційного стану людей під час війни є дійсно серйозною. Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, у нинішній ситуації розлади психіки загрожують чверті українців. Серед головних ризиків експерти ВООЗ називають наступні психічні розлади: депресію, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром (ПТСР). Водночас не всі випадки розладів фіксуються, адже більшість українців не звертаються по допомогу до спеціалістів.

Евакуація українців під час бойових дій

Вадим Столар впевнений, що в ситуації, яка склалася, люди не мають замикатися у собі — необхідно звертатися за кваліфікованою допомогою.

Перша леді України Олена Зеленська наводила сумні дані, отримані за результатами аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров'я. Проведене за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) дослідження виявило, що лише 10% українців звертаються до лікарів, відчуваючи себе виснаженими, знесиленими та емоційно спустошеними тощо.

Якщо ж людина відчуває в собі сили самостійно впоратися з психологічними негараздами, то фахівці радять наступні кроки для полегшення емоційного стану:

дотримання режиму сну та заняття фізичними вправами;

не позбавляти себе того, що приносить задоволення та заспокоює: книги, кіно, хобі;

допомагати іншим, бо волонтерство під час скрути не лише підтримує людей, але й допомагає почуватися потрібним, що дуже сприятливо діє на самопочуття;

ділитися переживаннями з рідними та близькими, вислуховувати їх;

у разі появи важких симптомів психічних розладів, таких як безсоння, агресія, паніка, депресія, — все ж таки звертатися до лікаря.

Дуже детальний огляд психологічних розладів в умовах війни та того, як з ними впоратися, опубліковано на державному порталі dovidka.info.

Вадим Столар з однодумцями реалізують декілька форматів проєкту "Психологічна підтримка"

Вадим Столар разом з командою побудували роботу проєкту "Психологічна підтримка" так, що долучитися до нього можна у різних форматах. Спочатку проводилися онлайн-зустрічі груп, але останнім часом було проведено й кілька відповідних заходів офлайн. Обидва варіанти довели свою ефективність і, за відгуками учасників, принесли їм полегшення.

Тематика питань, яких торкаються психологи під час роботи з українцями, яким потрібна підтримка, — найрізноманітніша. Зокрема, у проєкті, що впроваджується під егідою Вадима Столара, пропрацьовують такі теми:

Як фон війни впливає на емоційну сферу дітей.

Панічні атаки: що це, які причини та як з ними боротися?

Стосунки під час війни.

Емоційні ресурси. Де їх шукати?

Пошук життєвого балансу.

Відстоювання особистих кордонів.

Крім того, окремим напрямом роботи є формат коротких відео, де психологи дають конкретні поради в різних ситуаціях. Наприклад, можна переглянути ролик про те, як покращити емоційний стан, або про те, як зосередитися для того, щоб в умовах війни продовжувати функціонувати у побуті та працювати.

Діти виходять з укриття

Ще один аспект роботи психологів з БФ Вадима Столара — ведення телеграм-чату, де багато корисних порад у текстовому та відеоформатах, анонси заходів тощо. Радимо долучитися!

Вадим Столар: Окрім психологічної підтримки, надаємо гуманітарну допомогу громадянам та закриваємо запити військових

"Окрім психологічної підтримки, зусилля нашої команди спрямовані на забезпечення першочергових потреб громадян в тилу та надання необхідного екіпірування і обладнання захисникам на фронті. Волонтери щодня пакують продуктові набори, які потім доставляють у різні куточки країни. Постійно отримуємо запити від військових — і намагаємось закривати їх максимально оперативно", — зазначив Вадим Столар.

Меценат підкреслив, що вся діяльність, яку вони з однодумцями впроваджують задля допомоги українцям, має на меті збереження та відновлення української нації.

"Ми розуміємо, що Перемога України обов’язково настане. Але до того моменту ми маємо допомагати людям протриматися — як фізично, так і морально. Саме тому важливі як наші ініціативи з безпосередньої допомоги, так і соціальні програми. І, звісно, першочерговою залишається підтримка захисників. Тож ми будемо працювати по всіх цих напрямах стільки, скільки буде необхідно", — резюмував Вадим Столар.

Нагадаємо, політик та благодійник Вадим Столар переконаний, що для успішної реалізації будь-якого амбітного проєкту вкрай важлива злагоджена робота команди однодумців, де кожен є висококласним спеціалістом у своїй сфері. Він розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти.