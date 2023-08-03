Команда однодумців: Вадим Столар розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти в Україні

Команда БФ Вадима Столара

Політик та благодійник Вадим Столар переконаний, що для успішної реалізації будь-якого амбітного проєкту вкрай важлива злагоджена робота команди однодумців, де кожен є висококласним спеціалістом у своїй сфері.

Після 24 лютого 2022 року, коли благодійну діяльність було переведено на “військові рейки”, саме завдяки такій команді вдалося налагодити системну допомогу як захисникам України, так і постраждалому від війни цивільному населенню.

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Вадим Столар наголошує, що пишається співпрацею з такими людьми та вдячний кожному, хто разом з ним підтримує українців у ці важкі часи.

Вадим Столар: Наші люди — це моя сила та моє натхнення!

"Дуже важлива частина моєї благодійної діяльності — моя команда. Це люди, які виконують надвеликий обсяг роботи, у режимі 24/7 реалізують всі наші проєкти та програми. Наші люди — це моя сила та моє натхнення! Сьогодні хочу познайомити всіх з цими людьми, які заслуговують на щире захоплення та сердечну подяку", — каже Вадим Столар.

За його словами, в команді працює кілька людей, які адмініструють благодійну діяльність загалом або курують її окремі напрями.

"Наталія Приходько — фактично моя права рука в цій діяльності. Саме Наталія запускає та контролює всі процеси, чує кожного, аналізує найактуальніші на сьогодні потреби. І я дуже вдячний їй, бо сам фізично не маю часу та змоги охопити весь благодійний напрям, а Наталія — це справжній стратег, здатний "тягти" на собі таку махину як благодійний фонд у ці важкі часи", — зазначає Вадим Столар.

"Я давно працюю разом з Вадимом Михайловичем, у нас спільні цінності, зокрема щодо важливості підтримки інших, і ми з півслова розуміємо одне одного. Саме тому нам з перших днів вдалося побудувати дієвий та ефективний механізм допомоги людям під час війни. І сьогодні ми продовжуємо допомагати, постійно розширюючи діяльність на нові сфери та напрями", — розповідає Наталія Приходько.

Вадим Столар знайомить з ключовими членами своєї команди

Ще один член команди — Андрій Фещенко. Це дуже фахова людина, яка працює у напрямі підтримки військових, каже Вадим Столар.

"Все, що ми передаємо нашим захисникам у межах проєкту "++ для ЗСУ" — на ньому з погляду практичної реалізації. Саме Андрій Фещенко працює з налагодженням контактів, закупками, отриманням та доставленням значних обсягів допомоги", — продовжує знайомство з командою меценат.

"У складі нашого Благодійного фонду я працюю у сфері логістики. Часом буває важко, бо, скажімо, низку позицій, які ми закуповуємо для військових, дістати майже нереально. Непросто також прокладати маршрути доставлення, бо іноді вони йдуть надто близько від зони ведення бойових дій. Проте я розумію важливість того, що ми робимо — це забезпечення військових необхідним. Тож будемо й надалі працювати, попри складнощі", — наголошує Андрій Фещенко.

Як зазначає Вадим Столар, ще одна представниця команди — Юлія Уласик — взяла на себе теми грантової підтримки партнерських ГО та напрям реабілітації військових.

"Юлія Уласик визначила потребу та змогу масштабувати діяльність Фонду в напрямі грантової програми, запропонувала відповідну ідею. Ми вже провели перший етап та плануємо подальший розвиток. Зокрема — розширення на міжнародний рівень. Під час реалізації програми до нашої діяльності долучилася низка громадських організацій. Завдяки налагодженню співпраці ми тепер можемо розширити свою діяльність та допомогти більшій кількості людей", — наголошує Вадим Столар.

"Питання реабілітації військових сьогодні в Україні стоїть дуже гостро, бо держава не має необхідних потужностей та можливостей. Проте в цьому напрямі активно працює громадський сектор. Тож ідеєю було завдяки грантовій програмі об’єднати громадські організації, які працюють над темою реабілітації, надати їм ресурс — щоб вони мали змогу допомагати захисникам більш ефективно", — каже Юлія Уласик.

За словами мецената, напрям продуктової допомоги населенню курує Валерія Лебедєва. Також вона відповідає за реалізацію масштабної програми "Відновись", що спрямована на емоційну реабілітацію родин, які через війну втратили одного з батьків — опікується організацією та проведенням її етапів.

Вадим Столар також знайомить і з Аллою Борисовою — психологом, що відповідає за проєкт "Психологічна підтримка", в межах якого вона проводить безоплатні персональні консультації та терапевтичні групи, щоб допомогти людям впоратися з важкими реаліями, втратою близьких чи житла, з іншим болем. А також — з Крістіною Приходько, юристкою Фонду, яка відповідає за всі правові питання, а також надає людям юридичну допомогу.

Великий обсяг роботи під час благодійної діяльності лягає на плечі волонтерів, — Вадим Столар

"До нас з початку війни долучилися люди, які самі належать до категорії ВПО. Проте вони намагаються підтримати інших — приїжджають на фасування продуктових наборів, допомагають з їх видачею по Україні. Це дуже різні люди з різними долями, але з чітким розумінням необхідності працювати задля Перемоги. І 20-річний Богдан, і 66-річний Олексій, і Наталія, і Ксенія, і всі інші волонтери роблять все від них залежне для допомоги іншим — і це справді надихає", — наголошує Вадим Столар.

"Війна дуже змінила нас. Раніше ми мріяли про подорожі, відпочинок. Зараз — кожну хвилину ти намагаєшся приділити допомозі іншим. Як подумаєш, що десь дитина чи доросла людина сидить голодна, без даху, поранена — намагаєшся віддавати себе повністю, аби хоч якось допомогти цим людям. Це — найголовніше. Кожен допомагає, чим може. І так ми наближаємо Перемогу та нашу надію на краще життя", — каже Ксенія, яка завжди долучається до фасування та пакування продуктових наборів, що згодом отримують постраждалі від війни громадяни у різних куточках країни.

Якщо ви хочете долучитися до добрих справ, маєте час та сили, то пишіть у приватні повідомлення на Facebook-сторінці БФ Вадима Столара.

Нагадаємо, 25 липня відбулася передача від благодійного фонду Future for Ukraine 215 крісел колісних на запит Лисичанської міської військової адміністрації в межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine, який фонд започаткував спільно з партнерами з Японії.