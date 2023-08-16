Какие психологические последствия имеет война и почему ментальное здоровье важно
Последствия войны влияют на психологическое состояние всех украинцев. Именно поэтому осенью 2022 года Вадим Столар вместе с единомышленниками дал старт проекту "Психологическая поддержка", приобщившись к которому люди получают профессиональную помощь психологов.
Вадим Столар: Наш проект направлен на тех, кто не может справиться с эмоциональным бременем самостоятельно
"Каждый украинец тяжело переживает последствия войны из-за действий российского агрессора в стране. И если у одних есть силы держаться, продолжать жить и работать, то другим необходимо помогать с этим. Именно на таких людей и направлен наш проект", — объяснил Вадим Столар.
По его словам, "Психологическая поддержка" — это фактически клуб, где каждый, кому это нужно, получает помощь, чтобы облегчить душевную боль, улучшить эмоциональное состояние, найти в себе силы жить дальше в это тяжелое время.
"Каждый, кто испытывает сильный эмоциональный дискомфорт, хочет поделиться тем, что наболело, чувствует себя одиноко, испытывает спектр негативных состояний — от тревоги и апатии до панических атак и депрессии, — получает поддержку и утешение на нашем проекте", — заверил Вадим Столар.
Вадим Столар: Призываю тех, кто испытывает психологический дискомфорт, срочно обращаться к специалистам
Проблема эмоционального состояния людей во время войны действительно серьезна. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, в сложившейся ситуации расстройства психики угрожают четверти украинцев. Среди главных рисков эксперты ВОЗ называют следующие психические расстройства: депрессию, тревожное расстройство и посттравматический стрессовый синдром (ПТСР). В то же время, не все случаи расстройств фиксируются, ведь большинство украинцев не обращаются за помощью к специалистам.
Вадим Столар уверен, что в сложившейся ситуации люди не должны замыкаться в себе — необходимо обращаться за квалифицированной помощью.
Первая леди Украины Елена Зеленская приводила печальные данные по результатам аудита ресурсов услуг в сфере психического здоровья. Проведенное при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) исследование выявило, что только 10% украинцев обращаются к врачам, чувствуя себя истощенными и эмоционально опустошенными.
Если же человек испытывает в себе силы самостоятельно справиться с психологическими проблемами, то специалисты советуют следующие шаги по облегчению эмоционального состояния:
- соблюдение режима сна и занятия физическими упражнениями;
- не лишать себя того, что доставляет удовольствие и успокаивает: книги, кино, хобби;
- помогать другим, потому что волонтерство во время затруднений не только поддерживает людей, но и помогает чувствовать себя нужным, что очень благоприятно действует на самочувствие;
- делиться переживаниями с родными и близкими, выслушивать их;
- в случае появления тяжелых симптомов психических расстройств, таких как бессонница, агрессия, паника, депрессия, все же обращаться к врачу.
Очень подробный обзор психологических расстройств в условиях войны и того, как с ними справиться, опубликован на государственном портале dovidka.info.
Вадим Столар с единомышленниками реализуют несколько форматов проекта "Психологическая поддержка"
Вадим Столар вместе с командой построили работу проекта "Психологическая поддержка" так, что приобщиться к нему можно было в разных форматах. Сначала проводились онлайн-встречи групп, но в последнее время было проведено несколько соответствующих мероприятий офлайн. Оба варианта доказали свою эффективность и, по отзывам участников, принесли им облегчение.
Тематика вопросов, затрагиваемых психологами во время работы с украинцами, которым нужна поддержка, — самая разная. В частности, в проекте, внедряемом под эгидой Вадима Столара, прорабатываются следующие темы:
- Как фон войны оказывает влияние на эмоциональную сферу детей.
- Панические атаки: что это, какие причины и как с ними бороться?
- Отношения во время войны.
- Эмоциональные ресурсы. Где их находить?
- Поиск жизненного баланса.
- Отстаивание личных границ.
Кроме того, отдельным направлением работы является формат коротких видео, где психологи дают конкретные советы в разных ситуациях. Например, можно посмотреть ролик о том, как улучшить эмоциональное состояние, или о том, как сосредоточиться для того, чтобы в условиях войны продолжать работать в быту и работать.
Еще один аспект работы психологов из БФ Вадима Столара — ведение телеграмм-чата, где много полезных советов в текстовом и видеоформатах, анонсы мероприятий. Советуем присоединиться!
Вадим Столар: Кроме психологической поддержки оказываем гуманитарную помощь гражданам и закрываем запросы военных
"Кроме психологической поддержки, усилия нашей команды направлены на обеспечение первоочередных потребностей граждан в тылу и предоставление необходимой экипировки и оборудования защитникам на фронте. Волонтеры ежедневно упаковывают продуктовые наборы, которые затем доставляют в разные уголки страны. Постоянно получаем запросы от военных и пытаемся закрывать их максимально оперативно", — отметил Вадим Столар.
Меценат подчеркнул, что вся деятельность, которую они с единомышленниками внедряют для помощи украинцам, направлена на сохранение и восстановление украинской нации.
"Мы понимаем, что Победа Украины обязательно наступит. Но к тому моменту мы должны помогать людям продержаться — как физически, так и морально. Именно поэтому важны наши инициативы по непосредственной помощи, так и социальные программы. И, конечно, первоочередной остается поддержка защитников. Поэтому мы будем работать по всем этим направлениям столько, сколько будет необходимо", — резюмировал Вадим Столар.
Напомним, политик и благотворитель Вадим Столар убежден, что для успешной реализации любого амбициозного проекта очень важна слаженная работа команды единомышленников, где каждый является высококлассным специалистом в своей сфере. Он рассказал о тех, с кем олицетворяет благотворительные проекты.