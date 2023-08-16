Какие психологические последствия имеет война и почему ментальное здоровье важно

Психологическая помощь. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Последствия войны влияют на психологическое состояние всех украинцев. Именно поэтому осенью 2022 года Вадим Столар вместе с единомышленниками дал старт проекту "Психологическая поддержка", приобщившись к которому люди получают профессиональную помощь психологов.

Вадим Столар: Наш проект направлен на тех, кто не может справиться с эмоциональным бременем самостоятельно

"Каждый украинец тяжело переживает последствия войны из-за действий российского агрессора в стране. И если у одних есть силы держаться, продолжать жить и работать, то другим необходимо помогать с этим. Именно на таких людей и направлен наш проект", — объяснил Вадим Столар.

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По его словам, "Психологическая поддержка" — это фактически клуб, где каждый, кому это нужно, получает помощь, чтобы облегчить душевную боль, улучшить эмоциональное состояние, найти в себе силы жить дальше в это тяжелое время.

"Каждый, кто испытывает сильный эмоциональный дискомфорт, хочет поделиться тем, что наболело, чувствует себя одиноко, испытывает спектр негативных состояний — от тревоги и апатии до панических атак и депрессии, — получает поддержку и утешение на нашем проекте", — заверил Вадим Столар.

Вадим Столар: Призываю тех, кто испытывает психологический дискомфорт, срочно обращаться к специалистам

Проблема эмоционального состояния людей во время войны действительно серьезна. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, в сложившейся ситуации расстройства психики угрожают четверти украинцев. Среди главных рисков эксперты ВОЗ называют следующие психические расстройства: депрессию, тревожное расстройство и посттравматический стрессовый синдром (ПТСР). В то же время, не все случаи расстройств фиксируются, ведь большинство украинцев не обращаются за помощью к специалистам.

Эвакуация украинцев во время боевых действий

Вадим Столар уверен, что в сложившейся ситуации люди не должны замыкаться в себе — необходимо обращаться за квалифицированной помощью.

Первая леди Украины Елена Зеленская приводила печальные данные по результатам аудита ресурсов услуг в сфере психического здоровья. Проведенное при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) исследование выявило, что только 10% украинцев обращаются к врачам, чувствуя себя истощенными и эмоционально опустошенными.

Если же человек испытывает в себе силы самостоятельно справиться с психологическими проблемами, то специалисты советуют следующие шаги по облегчению эмоционального состояния:

соблюдение режима сна и занятия физическими упражнениями;

не лишать себя того, что доставляет удовольствие и успокаивает: книги, кино, хобби;

помогать другим, потому что волонтерство во время затруднений не только поддерживает людей, но и помогает чувствовать себя нужным, что очень благоприятно действует на самочувствие;

делиться переживаниями с родными и близкими, выслушивать их;

в случае появления тяжелых симптомов психических расстройств, таких как бессонница, агрессия, паника, депрессия, все же обращаться к врачу.

Очень подробный обзор психологических расстройств в условиях войны и того, как с ними справиться, опубликован на государственном портале dovidka.info.

Вадим Столар с единомышленниками реализуют несколько форматов проекта "Психологическая поддержка"

Вадим Столар вместе с командой построили работу проекта "Психологическая поддержка" так, что приобщиться к нему можно было в разных форматах. Сначала проводились онлайн-встречи групп, но в последнее время было проведено несколько соответствующих мероприятий офлайн. Оба варианта доказали свою эффективность и, по отзывам участников, принесли им облегчение.

Тематика вопросов, затрагиваемых психологами во время работы с украинцами, которым нужна поддержка, — самая разная. В частности, в проекте, внедряемом под эгидой Вадима Столара, прорабатываются следующие темы:

Как фон войны оказывает влияние на эмоциональную сферу детей.

Панические атаки: что это, какие причины и как с ними бороться?

Отношения во время войны.

Эмоциональные ресурсы. Где их находить?

Поиск жизненного баланса.

Отстаивание личных границ.

Кроме того, отдельным направлением работы является формат коротких видео, где психологи дают конкретные советы в разных ситуациях. Например, можно посмотреть ролик о том, как улучшить эмоциональное состояние, или о том, как сосредоточиться для того, чтобы в условиях войны продолжать работать в быту и работать.

Дети выходят из укрытия

Еще один аспект работы психологов из БФ Вадима Столара — ведение телеграмм-чата, где много полезных советов в текстовом и видеоформатах, анонсы мероприятий. Советуем присоединиться!

Вадим Столар: Кроме психологической поддержки оказываем гуманитарную помощь гражданам и закрываем запросы военных

"Кроме психологической поддержки, усилия нашей команды направлены на обеспечение первоочередных потребностей граждан в тылу и предоставление необходимой экипировки и оборудования защитникам на фронте. Волонтеры ежедневно упаковывают продуктовые наборы, которые затем доставляют в разные уголки страны. Постоянно получаем запросы от военных и пытаемся закрывать их максимально оперативно", — отметил Вадим Столар.

Меценат подчеркнул, что вся деятельность, которую они с единомышленниками внедряют для помощи украинцам, направлена на сохранение и восстановление украинской нации.

"Мы понимаем, что Победа Украины обязательно наступит. Но к тому моменту мы должны помогать людям продержаться — как физически, так и морально. Именно поэтому важны наши инициативы по непосредственной помощи, так и социальные программы. И, конечно, первоочередной остается поддержка защитников. Поэтому мы будем работать по всем этим направлениям столько, сколько будет необходимо", — резюмировал Вадим Столар.

Напомним, политик и благотворитель Вадим Столар убежден, что для успешной реализации любого амбициозного проекта очень важна слаженная работа команды единомышленников, где каждый является высококлассным специалистом в своей сфере. Он рассказал о тех, с кем олицетворяет благотворительные проекты.