Инклюзивный фитнес: тренировки для людей с ампутациями

Военные, потерявшие конечности из-за войны: Андрей Барабаш, Богдан Новарчук, Александр Будько, Александр Чайка и Елена Познякова. Фото: BetterMe

По данным ВОЗ, около 31 миллиона человек в мире живут с ампутированными конечностями, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 38 миллионов.

Чтобы помочь людям, перенесшим ампутацию, восстановить оптимальную работу конечностей и подготовиться к процессу протезирования, украинская компания BetterMe, которая работает на физическое и ментальное здоровье более 150 миллионов людей по всему миру, в сотрудничестве с производителем бионических протезов Esper Bionics и благотворительным фондом Future For Ukraine, который обеспечивает качественное протезирование украинских военных за границей, разработали программу тренировок для людей с ампутациями в приложении BetterMe: Health Coaching.

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Физические упражнения для людей с инвалидностью

Потеря конечностей влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье, однако исследование Journal of Intellectual Disability Research показало, что люди с инвалидностью, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, испытывают улучшение самооценки и качества жизни.

Тренировка для людей с ампутациями от BetterMe — это цифровой инструмент, созданный сертифицированными физиотерапевтами, предоставляющий людям с ампутированными конечностями круглосуточный доступ к физическим упражнениям.

Особенности программы

Программа предусматривает тренировки для людей с ампутацией верхней или нижней конечности (всего более 200 уникальных упражнений) разной интенсивности и продолжительности. Комплекс состоит из видео упражнений, выполняемых пятью людьми с разными видами протезов. Это позволяет подробно продемонстрировать особенности каждой группы упражнений.

Программа тренировок сосредотачивается на 4 важных аспектах:

укрепление мышц культи и кора для нормализации походки;

поддержание подвижности суставов и профилактика мышечной скованности с помощью упражнений на гибкость;

повышение выносливости с помощью кардиотренировок;

содействие развитию стабильности и общего равновесия с помощью упражнений на равновесие.

Тренировки для людей с ампутацией нижней конечности

Комплекс включает тренировки до и после установки протеза. Средняя продолжительность каждой тренировки составляет 25 минут. В программу входят такие упражнения, как разные виды планки, упражнения лежа на спине, скручивание и растяжка с протезом.

Тренировки для людей с инвалидностью. Фото: BetterMe

Программа была специально разработана врачом-физиотерапевтом, доктором физической терапии, специалистом по лечению ЧМТ Фархадом Остовари (Dr. Farhad Ostovari, PT, DPT, CBIS) при содействии фонда Future For Ukraine. Д-р Остовари является клиническим директором по лечению и протезированию пациентов, перенесших ампутацию, центру ортопедии и протезированию MCOP, официальным партнером Министерства обороны США по протезированию военных.

Остовари отмечает: "Регулярные тренировки в целом улучшают качество жизни людей, перенесших ампутацию. Моя программа тренировок для людей с ампутированными конечностями помогает сохранить гибкость и предотвратить скованность во время ходьбы; элементы растяжки уменьшают мышечное напряжение и поддерживают подвижность. Также физические упражнения уменьшают стресс, тревогу и депрессию, которые часто возникают у людей с ампутациями".

Тренировка-онлайн. Фото: BetterMe

Тренировки для людей с ампутацией верхней конечности

Программа тренировок для людей с ампутацией верхней конечности включает тренировки до и после установки протеза. Средняя продолжительность каждой тренировки составляет до 10 минут. В программу входят такие упражнения, как сгибание и разгибание рук, распрямление локтевых суставов. Кроме того, можно выполнять отдельные упражнения с использованием дополнительного оборудования, например гантелей или весовых пластин.

Тренировки для людей с инвалидностью. Фото: BetterMe

Программу разработал Данило Интеллигатор, врач-реабилитолог, специалист в области физиотерапии на этапе протезирования, специалист по реабилитации ампутаций верхних и нижних конечностей в протезно-ортопедических учреждениях.

"Эффективные физические упражнения чрезвычайно важны для реабилитации людей с ампутированными конечностями, поддержания общего здоровья и развития подвижности. Эти упражнения разработаны для того, чтобы подготовить людей с ампутированными конечностями к процессу протезирования и помочь им восстановить мышечную чувствительность, координацию и т.п. Люди, которые уже пользуются протезами, могут выполнять эти упражнения для поддержания мышечной активности", — отметил Даниил Интеллегатор.

В феврале 2022 года приложение BetterMe: Health Coaching стало бесплатным для всех украинцев. Кроме того, для людей с ампутированными конечностями, которые живут в других странах мира, BetterMe: Health Coaching предоставляет скидку 80% от обычной цены. Более того, прибыль от платы за подписку будет направляться на обеспечение протезами украинских военных.

Кроме того, недавно компания BetterMe в сотрудничестве с Esper for Ukraine начала сбор средств на протезы для украинского военного, потерявшего концовку в результате боевой травмы. 100% прибыли будет передано в пользу Esper for Ukraine, инициативы Esper Bionics, направленной на протезирование украинского военного.

На моделях — одежда из благотворительной коллекции BetterMe. Фото: BetterMe

Где можно найти тренировку

Тренировки для людей с ампутациями представлены в приложении BetterMe: Health Coaching, доступном для загрузки на iOS и Android.

BetterMe — украинская компания, которая заботится о физическом и ментальном здоровье более 150 миллионов людей по всему миру. Компания разработала два приложения: BetterMe: Health Coaching и BetterMe: Mental Health. Сейчас они бесплатны украинцам. Также компания запустила BetterMe Store с товарами для здорового и активного образа жизни.

Esper Bionics — отмеченный наградами стартап в области аугментации человека, что разрабатывает первую в мире бионическую экосистему. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, научно-исследовательские и производственные офисы расположены в Украине и Германии. Компания Esper Bionics разработала Esper Hand, бионический самообучающийся протез руки, зарегистрированный FDA, и Esper Platform, облачное программное решение для модернизации и персонализации управления носимыми устройствами.

Future for Ukraine — это благотворительный фонд, обеспечивающий качественное протезирование украинских военных за границей. Он оказывает помощь по трем основным направлениям: медицинская помощь, помощь детям и помощь женщинам. Фонд основан инициативными украинцами для помощи пострадавшим от российской военной агрессии в Украине.

Напомним, двое украинских защитников, которые лишились конечностей в бою за родные земли, первыми прошли протезирование и процесс реабилитации на базе клиники Steward Health Care Malta (SHCM).