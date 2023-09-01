Київські волонтери доставили 300 наборів канцелярії для дітей зі сходу

Діти на благодійній акції "Рюкзачок-добрячок". Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Волонтери спілки "ПОРУЧ" ініціювали до Дня знань гуманітарну місію для дітей на сході України. Так, упродовж серпня усі охочі могли взяти участь у зборі канцелярії. Загалом в ході акції вдалось зібрати 450 наборів шкільного приладдя.

Про це повідомляє БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

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Протягом серпня у волонтерській спілці тривав збір канцелярії. Благодійну акцію назвали "Рюкзачок-добрячок". Всі охочі мали змогу долучитися і допомогти дітям із зони бойових дій відчути, що про них пам’ятають і піклуються.

Збір канцелярії. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Збір канцелярії. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Збір канцелярії. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч". 1 / 3

Благодійники переконані, що попри війну, діти у прифронтових населених пунктах мають право на навчання. До того ж волонтери на власні очі бачать, скільки дітей наразі проживає у містах та селах Донецької області та як вони чекають на всілякі приємності.

"Крім того, що наша команда привезла дітям набори для школи, ми вирішили влаштувати їм арт-терапію. Спочатку всі познайомилися одне з одним, потім ми зробили руханку і разом виготовляли поробки-обереги з пластиліну", — розповіла керівниця спілки Русана Шарлай.

Арт-терапія для школярів. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Арт-терапія для школярів. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Арт-терапія для школярів. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч". 1 / 3

За її словами, люди у прифронтових населених пунктах живуть, завжди відчуваючи тривогу та чуючи постійні звуки вибухів. Дехто з батьків у цілях безпеки навіть не дозволив дітям прийти на подію.

"Ми розповідали дітям, що вони наше майбутнє, що саме їм треба буде будувати нову Україну. Також побажали, щоб вони попри все навчалися, щоб нічого не заважало їм розвиватися та отримувати нові знання", — зазначила волонтерка.

Всього за два дні команда волонтерської спілки "ПОРУЧ" відвідала п’ять населених пунктів у Донецькій області: Покровськ, Мирноград, Краматорськ, Дружківка та Родинське, де роздали дітям 300 наборів зі шкільним приладдям.

Видача канцелярії на благодійній акції. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Видача канцелярії на благодійній акції. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Видача канцелярії на благодійній акції. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Видача канцелярії на благодійній акції. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч".

Видача канцелярії на благодійній акції. Фото: БФ "Волонтерська спілка "Поруч". 1 / 5

Русана Шарлай розповіла, що всього у ході благодійної акції було зібрано 450 наборів канцелярії: 300 роздали у Донецькій області, 150 наборыв волонтери передадуть для дітей у Херсон.

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