Фонд Вадима Столара та MK Foundation передали прикордонникам необхідну спецтехніку

БФ Вадима Столара та MK Foundation передали віброкатки. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд Вадима Столара разом із Благодійним фондом MK Foundation організував передання прикордонникам віброкатків. Ця спеціальна техніка допоможе їм виконувати завдання з охорони державних кордонів.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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За словами очільника фонду, на запити наших захисників намагаються реагувати максимально швидко.

"Ми регулярно отримуємо запити від наших захисників на найрізноманітнішу амуніцію, обладнання та техніку — і завжди прагнемо оперативно опрацьовувати та надавати допомогу. Тож коли до нас звернулися прикордонники — команда фонду одразу ж почала шукати потрібні їм віброкотки. На сьогодні ми вже передали дві такі машини, щоб наші кордони були захищені ще надійніше", — наголосив Вадим Столар і додав, — "підтримка захисників України була, є та залишається пріоритетом як для мене особисто, так і для нашого Фонду. Тож продовжуємо працювати задля Перемоги".

Передані прикордонникам віброкатки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляють, передана спецтехніка допоможе забезпечувати охорону державного кордону шляхом дотримання у порядку прикордонної смуги, а також облаштування доріг для більш оперативного реагування на можливі порушення. До того ж команда Вадима Столара перед придбанням техніки консультувалася з ДПСУ.

"Хоча у нас раніше не було досвіду у придбанні таких машин, проте ми консультувалися безпосередньо з представниками Державної прикордонної служби, щоб визначити, які саме параметри техніки потрібні. Тож зрештою команди обох фондів впоралися із завданням, і віброкотки відправилися до підрозділів ДПСУ", – розповіла волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько.

волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько на передачі спецтехніки. Фото: Новини.LIVE

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Своєю чергою начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення ДПСУ Сергій Микитюк зазначив, що ці віброкотки потрібні, бо державний кордон необхідно утримувати в належному стані.

Передача віброкатків прикордонникам. Фото: Новини.LIVE

"Ми маємо амбітні плани щодо покращення інженерної складової по західному кордону. Тож перш за все хочу подякувати за надану нам таку серйозну техніку, яка допоможе в цьому, Фонду Вадима Столара та MK Foundation! Це дійсно хороші технічні засоби, і надали їх нам дуже швидко. Це надзвичайно важлива і потрібна для нас річ", — підкреслив Сергій Микитюк.

Зазначимо, що загалом захисники України від початку повномасштабного вторгнення отримали понад 40 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 42 одиниці спеціалізованих позашляховиків, бронеавто, моторних човнів та віброкотків, а також 394 одиниці високотехнологічного обладнання (квадрокоптери, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери тощо) від команди Вадима Столара.

Нагадаємо, стало відомо, що проєкт Вадима Столара "Відновись" допоміг близько 1000 українцям за рік.