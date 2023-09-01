Киевские волонтеры доставили 300 наборов канцелярии для детей с востока

Дети на благотворительной акции "Рюкзачок-добрячок". Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Волонтеры союза "ПОРУЧ" инициировали ко Дню знаний гуманитарную миссию для детей на востоке Украины. Так, в течение августа все желающие могли принять участие в собрании канцелярии. Всего в ходе акции удалось собрать 450 наборов школьных принадлежностей.

Об этом сообщает БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

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В августе в волонтерском союзе продолжался сбор канцелярии. Благотворительную акцию назвали "Рюкзачок-добрячок". Все желающие смогли присоединиться и помочь детям из зоны боевых действий почувствовать, что о них помнят и заботятся.

Сбор канцелярии. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Сбор канцелярии. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Сбор канцелярии. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ". 1/3 _ 3

Благотворители убеждены, что, несмотря на войну, дети в прифронтовых населенных пунктах имеют право на обучение. К тому же волонтеры собственными глазами видят, сколько детей сейчас проживает в городах и селах Донецкой области и как они ждут всевозможных удовольствий.

"Помимо того, что наша команда привезла детям наборы для школы, мы решили устроить им арт-терапию. Сначала все познакомились друг с другом, потом мы сделали движение и вместе делали поделки-обереги из пластилина", — рассказала руководитель союза Русана Шарлай.

Арт-терапия для школьников. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Арт-терапия для школьников. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Арт-терапия для школьников. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ". 1/3 _ 3

По ее словам, люди в прифронтовых населенных пунктах живут, всегда чувствуя тревогу и слыша постоянные звуки взрывов. Некоторые родители в целях безопасности даже не позволили детям прийти на событие.

"Мы рассказывали детям, что они наше будущее, что именно им нужно будет строить новую Украину. Также пожелали, чтобы они, несмотря ни на что, учились, чтобы ничего не мешало им развиваться и получать новые знания", — отметила волонтер.

Всего за два дня команда волонтерского союза "ПОРУЧ" посетила пять населенных пунктов в Донецкой области: Покровск, Мирноград, Краматорск, Дружковка и Родинское, где раздали детям 300 наборов со школьными принадлежностями.

Выдача канцелярии на благотворительную акцию. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Выдача канцелярии на благотворительную акцию. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ"

Выдача канцелярии на благотворительную акцию. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Выдача канцелярии на благотворительную акцию. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ".

Выдача канцелярии на благотворительную акцию. Фото: БФ "Волонтерский союз "ПОРУЧ". 1/5 _ 5

Русана Шарлай рассказала, что всего в ходе благотворительной акции было собрано 450 наборов канцелярии: 300 раздали в Донецкой области, 150 наборов волонтеры передадут для детей в Херсон.

Напомним, Одесские волонтеры получили разрешение на закупку оружия для ВСУ.

В то же время Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую спецтехнику.