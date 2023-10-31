У Суми доставили гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара
Волонтери Фонду Вадима Столара здійснили гуманітарну місію до міста Суми. Туди привезли продуктові набори, аби підтримати вимушено переміщених та постраждалих від війни осіб.
Ця місія є однією з регулярних, які проводяться по всій Україні, повідомили у Фонді.
Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара
"У цей важкий час ми робимо все можливе, щоб підтримати тих, хто особливо цього потребує. Тому гуманітарні місії у різні куточки України є важливою частиною роботи нашого Фонду", — підкреслив Вадим Столар.
Раніше Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме у Харків, Херсон, Миколаїв, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.
"Цього разу наші волонтери вирушили до Сум, щоб доставити продуктові набори тим, хто втратив своїх рідних, свої будинки, живе у найважчих умовах. Суми та область розташовані неподалік від кордону з Росією і постійно зазнають обстрілів. Наша місія — надати людям допомогу та надію, щоб подолати ці випробування. Ми й надалі допомагатимемо людям по всій Україні стільки, скільки це буде необхідно", — запевнила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.
Нагадаємо, Фонд Вадима Столара понад рік реалізує комплексний проєкт "++ для ЗСУ", який об'єднав більш ніж десяток різних напрямів допомоги захисникам України — від постачання амуніції та спорядження до передання засобів облаштування прикордонних смуг і високотехнологічного обладнання.
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