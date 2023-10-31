У Суми доставили гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара

Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Волонтери Фонду Вадима Столара здійснили гуманітарну місію до міста Суми. Туди привезли продуктові набори, аби підтримати вимушено переміщених та постраждалих від війни осіб.

Ця місія є однією з регулярних, які проводяться по всій Україні, повідомили у Фонді.

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Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара

"У цей важкий час ми робимо все можливе, щоб підтримати тих, хто особливо цього потребує. Тому гуманітарні місії у різні куточки України є важливою частиною роботи нашого Фонду", — підкреслив Вадим Столар.

Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Раніше Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме у Харків, Херсон, Миколаїв, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.

Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Гуманітарна допомога від Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

"Цього разу наші волонтери вирушили до Сум, щоб доставити продуктові набори тим, хто втратив своїх рідних, свої будинки, живе у найважчих умовах. Суми та область розташовані неподалік від кордону з Росією і постійно зазнають обстрілів. Наша місія — надати людям допомогу та надію, щоб подолати ці випробування. Ми й надалі допомагатимемо людям по всій Україні стільки, скільки це буде необхідно", — запевнила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

Нагадаємо, Фонд Вадима Столара понад рік реалізує комплексний проєкт "++ для ЗСУ", який об'єднав більш ніж десяток різних напрямів допомоги захисникам України — від постачання амуніції та спорядження до передання засобів облаштування прикордонних смуг і високотехнологічного обладнання.