Команда Вадима Столара помогает мамам с воспитанием детей в рамках нового образовательного проекта

Женщина с ребенком на руках. Фото: Pexels

Уже второй месяц команда Вадима Столара реализует новый образовательный проект "Курс о детях — для мам", призванный помочь наладить взаимоотношения между родителями и детьми в этот непростой для страны период.

Соответствующая информация обнародована на официальной странице Фонда.

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Психологическая поддержка украинцев во время войны

"Мы твердо верим, что основа прогресса нации — в гражданах, которые эмоционально устойчивы и имеют сильный дух. Наше внимание сосредоточено на предоставлении необходимой психологической поддержки и реабилитации пострадавших от войны украинцев. Это обязательство отражено в наших постоянных инициативах, таких как проект "Восстановись", программа целевых грантов, проект психологического консультирования и внедрение специализированного учебного курса, призванного расширить возможности матерей в понимании и помощи своим детям", — говорит Вадим Столар.

Стоит отметить, что образовательная программа "Курс о детях — для мам" была интегрирована в более широкую инициативу, известную как проект "Психологическая поддержка". В его рамках опытные психологи предлагают как групповые, так и индивидуальные консультации украинцам, пострадавшим от военных конфликтов.

Инициированный командой Вадима Столара "Курс о детях — для мам" дает матерям практические знания, что позволяет им лучше понимать своих детей, определять корни конфликтов и умело предотвращать потенциальные последствия. Благодаря программе матери попытаются создать атмосферу доверия и принятия в своих семьях. Кроме того, они учатся различать и регулировать свои эмоции, способствуя более гармоничной семейной среде.

Налаживание контакта родителям и детям

"Наша цель — создать сообщество поддержки для матерей в теплой и гостеприимной атмосфере, обеспечивая пространство для открытых дискуссий, запросов и экспертного руководства. Еженедельно квалифицированный детский психолог Яна Кобец, которая является экспертом Фонда на постоянной основе, выступает как путеводитель в этом образовательном путешествии. Благодаря прямым трансляциям на нашем YouTube-канале Яна углубляется в сложность воспитания детей, начиная от первого вздоха ребенка до трансформационного подросткового возраста", — объясняют волонтеры из команды Вадима Столара.

"Каждый этап жизни ребенка представляет новые вызовы. Получение представления о формировании детской психики и понимания того, как реагировать на эти изменения, значительно облегчает наше путешествие через отцовство, позволяя наслаждаться каждым возрастным периодом нашего ребенка", — добавляет эксперт с команды Вадима Столара.

Дополняя еженедельные видеолекции, веб-сайт Фонда содержит коллекцию текстовых материалов, которые доступны бесплатно с любой точки планеты. Курс сейчас продолжается, и новые материалы постоянно добавляются.