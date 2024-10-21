Застосунок Повітряна тривога та AЗОВ.ONE запустили збір на 2,5 млн грн

Евакуація поранених. Фото ілюстративне: "Азов"

Застосунок "Повітряна тривога" разом з громадською організацією AЗОВ.ONE оголосили збір під назвою "Щит і пульс". Мета спільної ініціативи — зібрати 2 540 000 гривень на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення "Азов" НГУ.

Про це повідомляє громадська організація AЗОВ.ONE.

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Збір на суму 2 540 000 гривень на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення "Азов" НГУ оголосили застосунок "Повітряна тривога" та ГО AЗОВ.ONE.

Мета кампанії – забезпечення багаторівневого захисту для покращення роботи медиків під час бойових дій.

Зібрані кошти будуть спрямовані на:

переобладнання двох броньованих машин FV105 у надійний та якісний евакуаційний транспорт;

мультичастотні та низькочастотні системи РЕБ для захисту від атак безпілотників під час транспортування поранених;

два прилади нічного бачення для водіїв.

Долучитися до збору можна у застосунку "Повітряна тривога", або на сайті AЗОВ.ONE.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" та компанія JYSK планують зібрати 10 млн гривень на спорядження для адаптивного спорту, яке допоможе ветеранам ЗСУ відновитися.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві відбувся благодійний забіг у пам’ять загиблих бійців Третьої штурмової бригади. Зібрані кошти спрямують на потреби захисників.