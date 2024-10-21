Приложение Воздушная тревога и AЗОВ.ONE запустили сбор на 2,5 млн грн

Эвакуация раненых. Фото иллюстративное: "Азов"

Приложение "Воздушная тревога" вместе с общественной организацией AЗОВ.ONE объявили сбор под названием "Щит и пульс". Цель совместной инициативы — собрать 2 540 000 гривен на нужды медицинской службы 12-й бригады Спецназначения "Азов" НГУ.

Об этом сообщает общественная организация AЗОВ.ONE.

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Сбор на сумму 2 540 000 гривен на нужды медицинской службы 12-й бригады Спецназначения "Азов" НГУ объявили приложение "Воздушная тревога" и ГО AЗОВ.ONE.

Цель кампании — обеспечение многоуровневой защиты для улучшения работы медиков во время боевых действий.

Собранные средства будут направлены на:

переоборудование двух бронированных машин FV105 в надежный и качественный эвакуационный транспорт;

мультичастотные и низкочастотные системы РЭБ для защиты от атак беспилотников при транспортировке раненых;

два прибора ночного видения для водителей.

Присоединиться к сбору можно в приложении "Воздушная тревога" или на сайте AЗОВ.ONE.

Напомним, фонд "Вернись живым" и компания JYSK планируют собрать 10 млн гривен на снаряжение для адаптивного спорта, которое поможет ветеранам ВСУ восстановиться.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве состоялся благотворительный забег в память погибших бойцов Третьей штурмовой бригады. Собранные средства будут направлены на нужды защитников.