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MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків

12 серпня 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків
Передача автівок на ЗСУ. Фото: MK Foundation
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Благодійний фонд MK Foundation продовжує забезпечувати транспортом українське військо. 25 вантажних бусів Volkswagen Transporter поповнили автопарк 3-ї ОШБр, яка сформувалася із сил спеціальних операцій легендарного полка "Азов".

Усі автівки одразу відправляться в зону бойових дій. Їхніми задачами стануть підвезення боєкомплектів, спорядження та навіть евакуація. 

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Скільки автівок придбав фонд

MKF не вперше допомагає бригаді: станом на сьогодні штурмовики отримали вже 30 "транспортерів". Загалом фонд придбав для Збройних Сил України 760 автівок, серед яких є буси, пікапи та вантажівки. 

Передача автівок на ЗСУ. Фото: MK Foundation
Передача автівок на ЗСУ. Фото: MK Foundation

Що відомо про БФ MK Foundation

Благодійний фонд MK Foundation, засновником якого є підприємець Максим Кріппа, працює понад рік. За цей час обсяг допомоги сягнув 468 мільйонів 457,5 тисяч гривень. Окрім машин для фронту, фонд передавав "швидкі" та пожежні авто, генератори, зарядні станції, безпілотники та човни.

Передача автівок на ЗСУ. Фото: MK Foundation

Партнерами фонду є розробники гри S.T.A.L.K.E.R., кіберспортивна організація NAVI та компанія кіберспортивних трансляцій Maincast.

Більше інформації на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами — розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI передали допомогу прикордонникам. Вони отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги.

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