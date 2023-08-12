MK Foundation передал на фронт 25 автомобилей для штурмовиков
Благотворительный фонд MK Foundation продолжает снабжать транспортом украинское войско. 25 грузовых бусов Volkswagen Transporter пополнили автопарк 3-й ОШБр, сформировавшейся из сил специальных операций легендарного полка "Азов".
Все авто сразу отправятся в зону боевых действий. Их задачами станут подвоз боекомплектов, снаряжение и эвакуация.
Сколько автомобилей приобрел фонд
MKF не впервые помогает бригаде: по состоянию на сегодняшний день штурмовики получили уже 30 "транспортеров". В общей сложности фонд приобрел для Вооруженных Сил Украины 760 автомобилей, среди которых есть бусы, пикапы и грузовики.
Что известно о БФ MK Foundation
Благотворительный фонд MK Foundation, основателем которого является предприниматель Максим Криппа, работает более года. За это время объем помощи составил 468 миллионов 457,5 тысяч гривен. Кроме машин для фронта, фонд передавал "быстрые" и пожарные автомобили, генераторы, зарядные станции, беспилотники и лодки.
Партнерами фонда являются разработчики игры STALKER, киберспортивная организация NAVI и компания киберспортивных трансляций Maincast.
Больше информации на официальном сайте.
Напомним, ранее частный благотворительный фонд MK Foundation вместе с партнерами разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.