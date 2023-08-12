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MK Foundation передал на фронт 25 автомобилей для штурмовиков

12 августа 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
MK Foundation передал на фронт 25 автомобилей для штурмовиков
Передача автомобилей на ВСУ. Фото: MK Foundation
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Благотворительный фонд MK Foundation продолжает снабжать транспортом украинское войско. 25 грузовых бусов Volkswagen Transporter пополнили автопарк 3-й ОШБр, сформировавшейся из сил специальных операций легендарного полка "Азов".

Все авто сразу отправятся в зону боевых действий. Их задачами станут подвоз боекомплектов, снаряжение и эвакуация.

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MKF не впервые помогает бригаде: по состоянию на сегодняшний день штурмовики получили уже 30 "транспортеров". В общей сложности фонд приобрел для Вооруженных Сил Украины 760 автомобилей, среди которых есть бусы, пикапы и грузовики.

Передача автомобилей на ВСУ. Фото: MK Foundation
Передача автомобилей на ВСУ. Фото: MK Foundation

Что известно о БФ MK Foundation

Благотворительный фонд MK Foundation, основателем которого является предприниматель Максим Криппа, работает более года. За это время объем помощи составил 468 миллионов 457,5 тысяч гривен. Кроме машин для фронта, фонд передавал "быстрые" и пожарные автомобили, генераторы, зарядные станции, беспилотники и лодки.

Передача автомобилей на ВСУ. Фото: MK Foundation

Партнерами фонда являются разработчики игры STALKER, киберспортивная организация NAVI и компания киберспортивных трансляций Maincast.

Больше информации на официальном сайте.

Напомним, ранее частный благотворительный фонд MK Foundation вместе с партнерами разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.

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