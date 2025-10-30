Відео
Головна Актуально MONATIK записав саундтрек до грандіозного шоу "Потяг у дива"

MONATIK записав саундтрек до грандіозного шоу "Потяг у дива"

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 17:02
Оновлено: 17:04
Коли у столиці презентують шоу "Потяг у дива" — деталі
Шоу "Потяг у дива". Фото: пресреліз

Творці "Вартові мрій" і "Мавка" презентують у столиці нове хореографічно-циркового шоу — "Потягу у дива". Головний трек до програми записав український співак MONATIK.

Новини.LIVE розповідають деталі.

Читайте також:

Чим здивує шоу "Потяг у дива"?

Першого листопада відбудеться прем’єра "Потяг у дива" – наймасштабнішого хореографічно-циркового шоу останніх років. Нова постановка від Stage Show. Квитки вже у продажі.

"Ми запустили магічний потяг, який мчить до тієї мрії, яку кожен колись сховав у серці. Після предпоказу до мене підійшла глядачка і сказала: "У мене є мрія, яку я давно виношую. Ви допоможете мені її здійснити?" Тоді я зрозумів: "Потяг у дива" — це поштовх до дії, нагадування, що мріяти — означає жити", — розповідає режисер-постановник Роман Дмитрик.

За сюжетом чотири дівчини з притулку суворої пані Крук мають іграшку-тотем. Вони потягом вирушають у світ див. Герої долають пастки Ворона й самої Крук і намагаються відшукати викрадене Зайченя.

 Технологічні декорації та світлові ефекти створюють атмосферу потяга, що нестримно мчить до мети. Авторська музика веде глядачів крізь емоційні світи — від похмурого притулку до казкових всесвітів. Віртуозні циркові номери та сучасна хореографія не дають перевести подих, а інтерактиви залучають глядачів у дію прямо в залі. 

Саундтреком шоу стала пісня "Мріяти не шкідливо" від MONATIK. Артист наголошує на важливості створення якісного українського контенту для дітей і сімей, аби малеча мала можливість проводити дозвілля цікаво та з користю.

Нагадаємо, ми розповідали про мультикультурні дні в Одесі та радили, що відвідати. Також писали, чому варто встигнути відвідати парк у Феофанії восени.

Київ шоу розваги цирк вистава
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
