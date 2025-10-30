Когда в столице презентуют шоу "Потяг у дива" — детали

Шоу "Поезд в чудеса". Фото: пресс-релиз

Создатели "Вартові мрій" и "Мавка" презентуют в столице новое хореографически-цирковое шоу — "Потяг у дива". Главный трек к программе записал украинский певец MONATIK.

Новини.LIVE рассказывают детали.

Реклама

Читайте также:

Чем удивит шоу "Поезд в чудеса"?

Первого ноября состоится премьера "Потяг у дива" — самого масштабного хореографически-циркового шоу последних лет. Новая постановка от Stage Show. Билеты уже в продаже.

"Мы запустили магический поезд, который мчится к той мечте, которую каждый когда-то спрятал в сердце. После предпоказа ко мне подошла зрительница и сказала: "У меня есть мечта, которую я давно вынашиваю. Вы поможете мне ее осуществить?" Тогда я понял: "Потяг у дива" — это толчок к действию, напоминание, что мечтать — значит жить", — рассказывает режиссер-постановщик Роман Дмитрик.

По сюжету четыре девушки из приюта суровой госпожи Крук имеют игрушку-тотем. Они на поезде отправляются в мир чудес. Герои преодолевают ловушки Ворона и самой Крук и пытаются отыскать похищенного Зайчонка.

Технологические декорации и световые эффекты создают атмосферу поезда, который стремительно мчится к цели. Авторская музыка ведет зрителей сквозь эмоциональные миры — от мрачного убежища до сказочных вселенных. Виртуозные цирковые номера и современная хореография не дают перевести дыхание, а интерактивы вовлекают зрителей в действие прямо в зале.

Саундтреком шоу стала песня "Мріяти не шкідливо" от MONATIK. Артист подчеркивает важность создания качественного украинского контента для детей и семей, чтобы дети имели возможность проводить досуг интересно и с пользой.

Напомним, мы рассказывали о мультикультурных днях в Одессе и советовали, что посетить. Также писали, почему стоит успеть посетить парк в Феофании осенью.