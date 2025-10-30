Видео
MONATIK записал саундтрек к грандиозному шоу "Потяг у дива"

MONATIK записал саундтрек к грандиозному шоу "Потяг у дива"

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 17:02
обновлено: 17:04
Когда в столице презентуют шоу "Потяг у дива" — детали
Шоу "Поезд в чудеса". Фото: пресс-релиз

Создатели "Вартові мрій" и "Мавка" презентуют в столице новое хореографически-цирковое шоу — "Потяг у дива". Главный трек к программе записал украинский певец MONATIK.

Новини.LIVE рассказывают детали.

Чем удивит шоу "Поезд в чудеса"?

Первого ноября состоится премьера "Потяг у дива" — самого масштабного хореографически-циркового шоу последних лет. Новая постановка от Stage Show. Билеты уже в продаже.

"Мы запустили магический поезд, который мчится к той мечте, которую каждый когда-то спрятал в сердце. После предпоказа ко мне подошла зрительница и сказала: "У меня есть мечта, которую я давно вынашиваю. Вы поможете мне ее осуществить?" Тогда я понял: "Потяг у дива" — это толчок к действию, напоминание, что мечтать — значит жить", — рассказывает режиссер-постановщик Роман Дмитрик.

По сюжету четыре девушки из приюта суровой госпожи Крук имеют игрушку-тотем. Они на поезде отправляются в мир чудес. Герои преодолевают ловушки Ворона и самой Крук и пытаются отыскать похищенного Зайчонка.

Технологические декорации и световые эффекты создают атмосферу поезда, который стремительно мчится к цели. Авторская музыка ведет зрителей сквозь эмоциональные миры — от мрачного убежища до сказочных вселенных. Виртуозные цирковые номера и современная хореография не дают перевести дыхание, а интерактивы вовлекают зрителей в действие прямо в зале.

Саундтреком шоу стала песня "Мріяти не шкідливо" от MONATIK. Артист подчеркивает важность создания качественного украинского контента для детей и семей, чтобы дети имели возможность проводить досуг интересно и с пользой.

Киев шоу развлечения цирк спектакль
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
