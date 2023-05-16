"Не зупиняйся!": Нова пошта та NewRun заявили про проведення марафону

Банер-запрошення на марафон. Фото: newrun.com.ua

У жовтні на ВДНГ в Києві відбудуться перші з початку повномасштабної війни офлайнові забіги. Їх організовують компанія "Нова пошта" спільно з NewRun.

Усі реєстраційні внески будуть перераховані до фонду "Повернись живим" на посилення ППО. Про це йдеться на сайті організаторів марафону.

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Зазначається, що забіги цьогоріч відбудуться під гаслом "Не зупиняйся!".

Героями кампанії стали люди, які щодня борються, рятують, лікують та допомагають Україні рухатися до перемоги. Наприклад,

рятувальник ДСНС та бігун-рекордсмен Володимир Сковородка;

військовий медик Максим Прокопенко;

пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко"

бігун і боєць ТрО Юрій Іванченко.

Відомо, що на сайті NewRun вже можна зареєструватися на дистанцію 42 км.

Банер-запрошення на марафон. Фото: newrun.com.ua

Реєстрація на дистанції 5 км, 10 км, 21 км, командну п’ятірку та на дитячий забіг стартують у червні та триватимуть до жовтня.

Нагадаємо, 15 травня стартував Благодійний піший марафон "Із полум'я зродились". Ініціаторами та учасниками марафону стали двоє військовослужбовців ЗСУ, що на початку війни втратили кінцівки. Дистанція марафону становить 120 кілометрів або 165 156 кроків, які бійці пройдуть пішки. Сергій Храпко почне свій марафон в Києві, а Олександр Швецов в Житомирі. Десь на шляху один до одного вони зустрінуться.



