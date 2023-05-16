"Не останавливайся!": Новая почта и NewRun заявили о проведении марафона
В октябре на ВДНХ в Киеве состоятся первые с начала полномасштабной войны офлайновые забеги. Их организуют компания "Новая почта" совместно с NewRun.
Все регистрационные взносы будут перечислены в фонд "Повернись живим" на усиление ПВО. Об этом идет речь на сайте организаторов марафона.
Отмечается, что нынешние забеги состоятся под лозунгом "Не останавливайся!".
Героями кампании стали люди, которые ежедневно борются, спасают, лечат и помогают Украине двигаться к победе. К примеру,
- спасатель ГСЧС и бегун-рекордсмен Владимир Сковородко;
- военный медик Максим Прокопенко;
- пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко"
- бегун и боец ТрО Юрий Иванченко.
Известно, что на сайте NewRun уже можно зарегистрироваться на дистанцию 42 км.
Регистрация на дистанции 5 км, 10 км, 21 км, командную пятерку и детский забег стартуют в июне и продлятся до октября.
Напомним, 15 мая стартовал Благотворительный пеший марафон "Из пламени родились". Инициаторами и участниками марафона стали двое военнослужащих ВСУ, которые в начале войны потеряли конечности. Дистанция марафона составляет 120 километров или 165 156 шагов, которые бойцы пройдут пешком. Сергей Храпко начнет свой марафон в Киеве, а Александр Швецов — в Житомире. По пути друг к другу они встретятся.