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"Не останавливайся!": Новая почта и NewRun заявили о проведении марафона

16 мая 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Не останавливайся!": Новая почта и NewRun заявили о проведении марафона
Баннер-приглашение на марафон. Фото: newrun.com.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В октябре на ВДНХ в Киеве состоятся первые с начала полномасштабной войны офлайновые забеги. Их организуют компания "Новая почта" совместно с NewRun.

Все регистрационные взносы будут перечислены в фонд "Повернись живим" на усиление ПВО. Об этом идет речь на сайте организаторов марафона.

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Отмечается, что нынешние забеги состоятся под лозунгом "Не останавливайся!".

Героями кампании стали люди, которые ежедневно борются, спасают, лечат и помогают Украине двигаться к победе. К примеру,

  • спасатель ГСЧС и бегун-рекордсмен Владимир Сковородко;
  • военный медик Максим Прокопенко;
  • пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко"
  • бегун и боец ТрО Юрий Иванченко.

Известно, что на сайте NewRun уже можно зарегистрироваться на дистанцию 42 км.

Баннер-приглашение на марафон. Фото: newrun.com.ua

Регистрация на дистанции 5 км, 10 км, 21 км, командную пятерку и детский забег стартуют в июне и продлятся до октября.

Напомним, 15 мая стартовал Благотворительный пеший марафон "Из пламени родились". Инициаторами и участниками марафона стали двое военнослужащих ВСУ, которые в начале войны потеряли конечности. Дистанция марафона составляет 120 километров или 165 156 шагов, которые бойцы пройдут пешком. Сергей Храпко начнет свой марафон в Киеве, а Александр Швецов — в Житомире. По пути друг к другу они встретятся.

 

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