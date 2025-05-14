Скласти резюме, пройти профорієнтацію, знайти нові можливості — гід "Фестивалем кар’єри".

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

22–25 травня на ВДНГ відбудеться "Фестиваль кар’єри", співорганізатором якого виступає Work.ua. Протягом чотирьох днів на території "Експоцентру" пройдуть майстеркласи, воркшопи, лекції презентації та інші події, присвячені кар’єрному розвитку й пошуку нових можливостей від сотень учасників.

На цей час територія ВДНГ перетвориться на простір для генерації сміливих ідей, набуття нових навичок та знайомств із талановитими людьми. А його центром стане легендарний пасажирський лайнер Ту-134А-3 "Україна" — як символ підкорення нових висот. Усі охочі зможуть відвідати екскурсію прямо на борту літака й зробити унікальне фото на згадку.

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Повна програма подій вже доступна на сайті фестивалю. А ми розповідаємо про ті, що точно не варто пропускати.

Вхід — вільний.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Резюме, самопрезентація та співбесіда

Мистецтво самопрезентації, навички soft skills як запорука успішної кар'єри

22 травня, 14:00, павільйон №2, зала №1

Експерти Київського міського центру зайнятості допоможуть сформувати власний образ у професійному спілкуванні. Учасники дізнаються, як розвивати soft skills, "м’які" навички, зокрема, для успішного проходження співбесіди й подальшого працевлаштування.

Кар’єра з нуля: як знайти роботу в нових реаліях

22 травня 14:00, павільйон №1, зала №1

Інтерактивна презентація від Олексія Сорочинського, керівника київського регіону компанії Fillin, буде корисною всім, хто будує кар’єру в нових умовах: як скласти резюме, перекваліфікуватися, а також де шукати сили, мотивацію та підтримку в процесі пошуку роботи — просто і з прикладами.

Резюме та самопрезентація: як (не) отримати бажану посаду

23 травня, 15:00, вулична зона (шатро)

На воркшопі з тренеркою Аліною Опрятовою з ГО "Навчай для України" учасники розберуть, як зробити резюме та мотиваційний лист союзниками під час пошуку роботи. Мова піде про типові помилки, подачу волонтерського чи соціального досвіду, а також впевнену самопрезентацію — з реальними історіями й корисними інструментами.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Як знайти роботу мрії

23 травня, 16:00, павільйон №1, зала №2

Денис Чумак, керівник напряму пошуку й добору персоналу, і Марина Несмєлова, керівниця проєктів та програм групи "Нафтогаз", поділяться практичними порадами, як грамотно скласти резюме, підготуватися до співбесіди, і розкажуть, що дійсно привертає увагу роботодавців.

Воркшоп із заповнення профілю на LinkedIn

24 травня, 12:00, павільйон №2, зала №1

Разом із Катериною Поліщак, карʼєрною консультанткою, власницею рекрутингової агенції Recruiting Support і співзасновницею проєкту Way to Work, учасники розберуться, як ефективно працювати з професійною мережею LinkedIn: навчаться грамотно оформлювати профіль, зроблять його привабливим для роботодавців, а також дізнаються про використання платформи не лише для пошуку роботи, а й для вибудовування професійних контактів.

Англомовний нетворкінг: як легко говорити з рекрутерами

24 травня, 16:00, вулична зона (шатро)

Майстерклас Наталії Щербакової, академічної директорки корпоративного департаменту школи англійської Cambridge.ua, навчить без страху спілкуватись англійською в професійному середовищі, зокрема з рекрутерами. Учасники навчаться коротко й упевнено презентувати себе, потренуються в рольових іграх та імітаціях інтерв’ю. Заняття проходитиме англійською мовою, рекомендований рівень — B1+.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Карʼєрний перезапуск і перекваліфікація

Перезапуск кар'єри: як знайти себе в новій сфері?

23 травня, 12:00, павільйон №2, зала №2

Воркшоп Світлани Тишкевич, координаторки Центру кар’єрного розвитку Прилуцького професійного ліцею, буде корисний тим, хто розглядає можливість змінити професійний напрям або повернутися до кар’єри після тривалої перерви. Учасники зможуть оцінити власні навички, дослідити ринок праці, попрацювати над особистим брендом і скласти кар’єрний план на п’ять років.

Як розкрити потенціал співробітників віком 50+?

23 травня, 15:00, павільйон №2, зала №1

Експерти БФ "Життєлюб" поділяться порадами для тих, хто хоче професійно розвиватися у віці 50+. Учасники дізнаються, як презентувати свої переваги на ринку праці, а також використовувати накопичену з роками експертизу, мотивацію та гнучкість для навчання, створення проєктів і старту нового етапу кар’єри.

Як з нуля створити компанію, що змінює ринок

25 травня, 16:00, павільйон №4

Q&A-сесія з Артемом Бородатюком — засновником та CEO Netpeak Group, до складу якої входять 25 компаній і понад 1500 фахівців. У форматі живої розмови Артем розповість про старт власного шляху, помилки та їхню цінність, створення продуктів і підприємницьке мислення як навичку майбутнього.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Профорієнтація для молоді

Твоя суперсила: як знайти професію, де ти будеш успішним і щасливим

22 травня, 18:30, вулична зона (шатро)

Карʼєрна консультантка й тренерка з лідерства Вікторія Ферафонтова допоможе учасникам побачити власні сильні сторони й перестати боятися помилок у виборі професій.

Симуляційна профорієнтаційна гра для підлітків

23 травня, 17:00, павільйон №2, зала №2

Майстерклас у форматі симуляційної гри, яку організовує Волонтерська спілка ПОРУЧ разом із тренеркою Анною Чорною, дасть можливість підліткам спробувати себе в різних професійних ролях. Учасники зануряться в різноманітні життєві сценарії, прийматимуть рішення, вирішуватимуть виклики — усе це в ігровій формі.

Створи професію

23 травня, 18:30, павільйон №1, зала №2

Практичний воркшоп із HR-фахівчинею "Сільпо" Софією Мачинською, де учасники в командах створюватимуть рекламну кампанію для ритейл-професій, прокачають креатив, заглянуть у сферу зсередини й відчують себе частиною великої команди.

#ПрофТехNOW: знання, що працюють

24 травня, 14:00, павільйон №4

Інтерактивна зустріч із Євгеном Клопотенком — шеф-кухарем, співвласником гастрохолдингу "Інакші", головою ГО "КУЛЬТ ФУД" і активним популяризатором сучасної кулінарії. Він поділиться історіями успіху випускників профтехосвіти у сфері ресторанного бізнесу й розкаже, як фахова освіта допомагає будувати кар’єру та знаходити себе в професії — з акцентом на майстерність, творчість і реальні можливості для розвитку.

Твоя карʼєра починається з профорієнтації: що буде з відбудовою без людей у професіях?

25 травня, 13:00, павільйон №4

Галузева панель про стратегічне значення профорієнтації в повоєнному відновленні країни. У фокусі — розвиток людського капіталу, вибір професії як точки входу в майбутнє та формування покоління фахівців, які творитимуть економіку нової України. Модераторка — популярна телеведуча і громадська діячка Катерина Осадча.

Ближче до ТБ: як знайти першу роботу й поєднувати її з навчанням

25 травня, 11:00, павільйон №1, зала №1

Ганна Лукашевич, керівниця відділу розвитку та навчання 1+1 media, розповість про освітні можливості в медіа та перші кроки для побудови карʼєри в цій індустрії. Учасники дізнаються про програму стажування "Ближче до ТБ", систему внутрішнього навчання в 1+1 media та роль HR як бізнес-партнера в розвитку талантів.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Адаптація до цивільного ринку праці

Тренінг "Як отримати бажану роботу після служби: поради та інструменти"

23 травня, 13:30, павільйон №1, зала №1

Lobby X проведе практичний тренінг для тих, хто повертається з військової служби та шукає своє місце в цивільному житті. Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту, і Катерина Павлова, карʼєрна консультантка, розкажуть про актуальні вакансії, підготовку резюме й мотиваційного листа, ефективну презентацію військового досвіду і проходження співбесід.

Таланти і війна: як залучати й утримувати людський капітал під час війни

25 травня, 16:00, павільйон №6

Панельна дискусія про те, як український бізнес адаптується до викликів війни в питаннях роботи з людським капіталом. Учасники говоритимуть про зміни на ринку праці, нові джерела залучення — зокрема, серед ветеранів і релокованих фахівців, а також про вплив ШІ на пошук та утримання талантів. Модератор — Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV.

"Фестиваль кар’єри". Фото: організатори фестивалю

Ефективна комунікація та нетворкінг

Закохатися за 90 секунд, або Ferrari за 1,5 хвилини

23 травня, 12:00, павільйон №4

Інтерактивна презентація від Олександра Баркова, HR-директора компанії PLS Logistics. Ітиметься про те, як перші півтори хвилини розмови можуть визначити її результат. Учасники розберуть, що таке швидка довіра, як зацікавити співрозмовника й залишити після себе "ефект Ferrari" — на співбесідах, ділових зустрічах і навіть у житті.

Робота з різними поколіннями людей

23 травня, 16:00, павільйон №2, зала №1

Лекція Тетяни Кондратюк, начальниці відділу тренінгів "Фора", про ефективну взаємодію поколінь — від Baby Boomers до Z. Спікерка розповість, чому ми мислимо інакше залежно від віку, як порозумітися в команді й уникати типових конфліктів — з інтерактивом і практичними завданнями.

Творчість та мистецтво

Фотовиставка "Ти та Київ" до Дня Міста

22-25 травня, павільйон №7

На фестивалі покажуть роботи переможців і фіналістів фотоконкурсу "Ти та Київ" від медіа "ТиКиїв", який прагне мотивувати митців України на створення унікальних робіт, знаходити нові таланти, підтримувати їх і розвивати культурне середовище столиці.

Фотовиставка "Ти та Київ" до Дня міста

Детальна інформація доступна на офіційних сторінках фестивалю у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Пекін пройшов перший фестиваль документального кіно "Мир. Безпека. Майбутнє", організований посольством України.

Раніше ми писали, що цьогоріч на Каннському кінофестивалі по-особливому підтримають Україну.