Составить резюме, пройти профориентацию, найти новые возможности — гид по «Фестивалю карьеры».

Новое резюме и возможности — гид по "Фестивалю карьеры"
22-25 мая на ВДНХ состоится "Фестиваль карьеры", соорганизатором которого выступает Work.ua. В течение четырех дней на территории "Экспоцентра" пройдут мастер-классы, воркшопы, лекции презентации и другие события, посвященные карьерному развитию и поиску новых возможностей от сотен участников.
На это время территория ВДНХ превратится в пространство для генерации смелых идей, приобретения новых навыков и знакомств с талантливыми людьми. А его центром станет легендарный пассажирский лайнер Ту-134А-3 "Украина" — как символ покорения новых высот. Все желающие смогут посетить экскурсию прямо на борту самолета и сделать уникальное фото на память.
Полная программа событий уже доступна на сайте фестиваля. А мы рассказываем о тех, что точно не стоит пропускать.
Вход — свободный.
Резюме, самопрезентация и собеседование
Искусство самопрезентации, навыки soft skills как залог успешной карьеры
22 мая, 14:00, павильон №2, зал №1
Эксперты Киевского городского центра занятости помогут сформировать собственный образ в профессиональном общении. Участники узнают, как развивать soft skills, "мягкие" навыки, в частности, для успешного прохождения собеседования и дальнейшего трудоустройства.
Карьера с нуля: как найти работу в новых реалиях
22 мая 14:00, павильон №1, зал №1
Интерактивная презентация от Алексея Сорочинского, руководителя киевского региона компании Fillin, будет полезна всем, кто строит карьеру в новых условиях: как составить резюме, переквалифицироваться, а также где искать силы, мотивацию и поддержку в процессе поиска работы — просто и с примерами.
Резюме и самопрезентация: как (не) получить желаемую должность
23 мая, 15:00, уличная зона (шатер)
На воркшопе с тренером Алиной Опрятовой из ОО "Навчай для Украины" участники разберут, как сделать резюме и мотивационное письмо союзниками при поиске работы. Речь пойдет о типичных ошибках, подаче волонтерского или социального опыта, а также уверенной самопрезентации — с реальными историями и полезными инструментами.
Как найти работу мечты
23 мая, 16:00, павильон №1, зал №2
Денис Чумак, руководитель направления поиска и подбора персонала, и Марина Несмелова, руководитель проектов и программ группы "Нафтогаз", поделятся практическими советами, как грамотно составить резюме, подготовиться к собеседованию, и расскажут, что действительно привлекает внимание работодателей.
Воркшоп по заполнению профиля на LinkedIn
24 мая, 12:00, павильон №2, зал №1
Вместе с Екатериной Полищак, карьерным консультантом, владелицей рекрутингового агентства Recruiting Support и соосновательницей проекта Way to Work, участники разберутся, как эффективно работать с профессиональной сетью LinkedIn: научатся грамотно оформлять профиль, сделают его привлекательным для работодателей, а также узнают об использовании платформы не только для поиска работы, но и для выстраивания профессиональных контактов.
Англоязычный нетворкинг: как легко говорить с рекрутерами
24 мая, 16:00, уличная зона (шатер)
Мастер-класс Натальи Щербаковой, академического директора корпоративного департамента школы английского Cambridge.ua, научит без страха общаться на английском в профессиональной среде, в частности с рекрутерами. Участники научатся кратко и уверенно презентовать себя, потренируются в ролевых играх и имитациях интервью. Занятия будут проходить на английском языке, рекомендуемый уровень — B1+.
Карьерный перезапуск и переквалификация
Перезапуск карьеры: как найти себя в новой сфере?
23 мая, 12:00, павильон №2, зал №2
Воркшоп Светланы Тышкевич, координатора Центра карьерного развития Прилуцкого профессионального лицея, будет полезен тем, кто рассматривает возможность сменить профессиональное направление или вернуться к карьере после длительного перерыва. Участники смогут оценить собственные навыки, исследовать рынок труда, поработать над личным брендом и составить карьерный план на пять лет.
Как раскрыть потенциал сотрудников в возрасте 50+?
23 мая, 15:00, павильон №2, зал №1
Эксперты БФ "Жизнелюб" поделятся советами для тех, кто хочет профессионально развиваться в возрасте 50+. Участники узнают, как презентовать свои преимущества на рынке труда, а также использовать накопленную с годами экспертизу, мотивацию и гибкость для обучения, создания проектов и старта нового этапа карьеры.
Как с нуля создать компанию, которая меняет рынок
25 мая, 16:00, павильон №4
Q&A-сессия с Артемом Бородатюком — основателем и CEO Netpeak Group, в состав которой входят 25 компаний и более 1500 специалистов. В формате живого разговора Артем расскажет о старте собственного пути, ошибках и их ценности, создании продуктов и предпринимательском мышлении как навыке будущего.
Профориентация для молодежи
Твоя суперсила: как найти профессию, где ты будешь успешным и счастливым
22 мая, 18:30, уличная зона (шатер)
Карьерный консультант и тренер по лидерству Виктория Ферафонтова поможет участникам увидеть собственные сильные стороны и перестать бояться ошибок в выборе профессий.
Симуляционная профориентационная игра для подростков
23 мая, 17:00, павильон №2, зал №2
Мастер-класс в формате симуляционной игры, которую организует Волонтерский союз ПОРУЧ вместе с тренером Анной Черной, даст возможность подросткам попробовать себя в различных профессиональных ролях. Участники погрузятся в различные жизненные сценарии, будут принимать решения, решать вызовы — все это в игровой форме.
Создай профессию
23 мая, 18:30, павильон №1, зал №2
Практический воркшоп с HR-специалистом "Сильпо" Софией Мачинской, где участники в командах будут создавать рекламную кампанию для ритейл-профессий, прокачают креатив, заглянут в сферу изнутри и почувствуют себя частью большой команды.
#ПрофТехNOW: знания, которые работают
24 мая, 14:00, павильон №4
Интерактивная встреча с Евгением Клопотенко — шеф-поваром, совладельцем гастрохолдинга "Инакши", главой ОО "КУЛЬТ ФУД" и активным популяризатором современной кулинарии. Он поделится историями успеха выпускников профтехобразования в сфере ресторанного бизнеса и расскажет, как профессиональное образование помогает строить карьеру и находить себя в профессии — с акцентом на мастерство, творчество и реальные возможности для развития.
Твоя карьера начинается с профориентации: что будет с восстановлением без людей в профессиях?
25 мая, 13:00, павильон №4
Отраслевая панель о стратегическом значении профориентации в послевоенном восстановлении страны. В фокусе — развитие человеческого капитала, выбор профессии как точки входа в будущее и формирование поколения специалистов, которые будут творить экономику новой Украины. Модератор — популярная телеведущая и общественный деятель Екатерина Осадчая.
Ближе к ТВ: как найти первую работу и совмещать ее с учебой
25 мая, 11:00, павильон №1, зал №1
Анна Лукашевич, руководитель отдела развития и обучения 1+1 media, расскажет об образовательных возможностях в медиа и первых шагах для построения карьеры в этой индустрии. Участники узнают о программе стажировки "Ближе к ТВ", системе внутреннего обучения в 1+1 media и роли HR как бизнес-партнера в развитии талантов.
Адаптация к гражданскому рынку труда
Тренинг "Как получить желаемую работу после службы: советы и инструменты"
23 мая, 13:30, павильон №1, зал №1
Lobby X проведет практический тренинг для тех, кто возвращается с военной службы и ищет свое место в гражданской жизни. Ольга Бандривская, руководитель военного департамента, и Екатерина Павлова, карьерный консультант, расскажут об актуальных вакансиях, подготовке резюме и мотивационного письма, эффективной презентации военного опыта и прохождении собеседований.
Таланты и война: как привлекать и удерживать человеческий капитал во время войны
25 мая, 16:00, павильон №6
Панельная дискуссия о том, как украинский бизнес адаптируется к вызовам войны в вопросах работы с человеческим капиталом. Участники будут говорить об изменениях на рынке труда, новых источниках привлечения — в частности, среди ветеранов и релоцированных специалистов, а также о влиянии ИИ на поиск и удержание талантов. Модератор — Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV.
Эффективная коммуникация и нетворкинг
Влюбиться за 90 секунд, или Ferrari за 1,5 минуты
23 мая, 12:00, павильон №4
Интерактивная презентация от Александра Баркова, HR-директора компании PLS Logistics. Речь пойдет о том, как первые полторы минуты разговора могут определить его результат. Участники разберут, что такое быстрое доверие, как заинтересовать собеседника и оставить после себя "эффект Ferrari" — на собеседованиях, деловых встречах и даже в жизни.
Работа с разными поколениями людей
23 мая, 16:00, павильон №2, зал №1
Лекция Татьяны Кондратюк, начальника отдела тренингов "Фора", об эффективном взаимодействии поколений — от Baby Boomers до Z. Спикер расскажет, почему мы мыслим иначе в зависимости от возраста, как найти общий язык в команде и избегать типичных конфликтов — с интерактивом и практическими заданиями.
Творчество и искусство
Фотовыставка "Ты и Киев" ко Дню города
22-25 мая, павильон №7
На фестивале покажут работы победителей и финалистов фотоконкурса "Ты и Киев" от медиа "ТыКиев", который стремится мотивировать художников Украины на создание уникальных работ, находить новые таланты, поддерживать их и развивать культурную среду столицы.
Подробная информация доступна на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.
Напомним, что недавно в городе Пекин прошел первый фестиваль документального кино "Мир. Безопасность. Будущее", организованный посольством Украины.
Ранее мы писали, что в этом году на Каннском кинофестивале по-особенному поддержат Украину.
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