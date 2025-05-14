Составить резюме, пройти профориентацию, найти новые возможности — гид по «Фестивалю карьеры».

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

22-25 мая на ВДНХ состоится "Фестиваль карьеры", соорганизатором которого выступает Work.ua. В течение четырех дней на территории "Экспоцентра" пройдут мастер-классы, воркшопы, лекции презентации и другие события, посвященные карьерному развитию и поиску новых возможностей от сотен участников.

На это время территория ВДНХ превратится в пространство для генерации смелых идей, приобретения новых навыков и знакомств с талантливыми людьми. А его центром станет легендарный пассажирский лайнер Ту-134А-3 "Украина" — как символ покорения новых высот. Все желающие смогут посетить экскурсию прямо на борту самолета и сделать уникальное фото на память.

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Полная программа событий уже доступна на сайте фестиваля. А мы рассказываем о тех, что точно не стоит пропускать.

Вход — свободный.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Резюме, самопрезентация и собеседование

Искусство самопрезентации, навыки soft skills как залог успешной карьеры

22 мая, 14:00, павильон №2, зал №1

Эксперты Киевского городского центра занятости помогут сформировать собственный образ в профессиональном общении. Участники узнают, как развивать soft skills, "мягкие" навыки, в частности, для успешного прохождения собеседования и дальнейшего трудоустройства.

Карьера с нуля: как найти работу в новых реалиях

22 мая 14:00, павильон №1, зал №1

Интерактивная презентация от Алексея Сорочинского, руководителя киевского региона компании Fillin, будет полезна всем, кто строит карьеру в новых условиях: как составить резюме, переквалифицироваться, а также где искать силы, мотивацию и поддержку в процессе поиска работы — просто и с примерами.

Резюме и самопрезентация: как (не) получить желаемую должность

23 мая, 15:00, уличная зона (шатер)

На воркшопе с тренером Алиной Опрятовой из ОО "Навчай для Украины" участники разберут, как сделать резюме и мотивационное письмо союзниками при поиске работы. Речь пойдет о типичных ошибках, подаче волонтерского или социального опыта, а также уверенной самопрезентации — с реальными историями и полезными инструментами.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Как найти работу мечты

23 мая, 16:00, павильон №1, зал №2

Денис Чумак, руководитель направления поиска и подбора персонала, и Марина Несмелова, руководитель проектов и программ группы "Нафтогаз", поделятся практическими советами, как грамотно составить резюме, подготовиться к собеседованию, и расскажут, что действительно привлекает внимание работодателей.

Воркшоп по заполнению профиля на LinkedIn

24 мая, 12:00, павильон №2, зал №1

Вместе с Екатериной Полищак, карьерным консультантом, владелицей рекрутингового агентства Recruiting Support и соосновательницей проекта Way to Work, участники разберутся, как эффективно работать с профессиональной сетью LinkedIn: научатся грамотно оформлять профиль, сделают его привлекательным для работодателей, а также узнают об использовании платформы не только для поиска работы, но и для выстраивания профессиональных контактов.

Англоязычный нетворкинг: как легко говорить с рекрутерами

24 мая, 16:00, уличная зона (шатер)

Мастер-класс Натальи Щербаковой, академического директора корпоративного департамента школы английского Cambridge.ua, научит без страха общаться на английском в профессиональной среде, в частности с рекрутерами. Участники научатся кратко и уверенно презентовать себя, потренируются в ролевых играх и имитациях интервью. Занятия будут проходить на английском языке, рекомендуемый уровень — B1+.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Карьерный перезапуск и переквалификация

Перезапуск карьеры: как найти себя в новой сфере?

23 мая, 12:00, павильон №2, зал №2

Воркшоп Светланы Тышкевич, координатора Центра карьерного развития Прилуцкого профессионального лицея, будет полезен тем, кто рассматривает возможность сменить профессиональное направление или вернуться к карьере после длительного перерыва. Участники смогут оценить собственные навыки, исследовать рынок труда, поработать над личным брендом и составить карьерный план на пять лет.

Как раскрыть потенциал сотрудников в возрасте 50+?

23 мая, 15:00, павильон №2, зал №1

Эксперты БФ "Жизнелюб" поделятся советами для тех, кто хочет профессионально развиваться в возрасте 50+. Участники узнают, как презентовать свои преимущества на рынке труда, а также использовать накопленную с годами экспертизу, мотивацию и гибкость для обучения, создания проектов и старта нового этапа карьеры.

Как с нуля создать компанию, которая меняет рынок

25 мая, 16:00, павильон №4

Q&A-сессия с Артемом Бородатюком — основателем и CEO Netpeak Group, в состав которой входят 25 компаний и более 1500 специалистов. В формате живого разговора Артем расскажет о старте собственного пути, ошибках и их ценности, создании продуктов и предпринимательском мышлении как навыке будущего.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Профориентация для молодежи

Твоя суперсила: как найти профессию, где ты будешь успешным и счастливым

22 мая, 18:30, уличная зона (шатер)

Карьерный консультант и тренер по лидерству Виктория Ферафонтова поможет участникам увидеть собственные сильные стороны и перестать бояться ошибок в выборе профессий.

Симуляционная профориентационная игра для подростков

23 мая, 17:00, павильон №2, зал №2

Мастер-класс в формате симуляционной игры, которую организует Волонтерский союз ПОРУЧ вместе с тренером Анной Черной, даст возможность подросткам попробовать себя в различных профессиональных ролях. Участники погрузятся в различные жизненные сценарии, будут принимать решения, решать вызовы — все это в игровой форме.

Создай профессию

23 мая, 18:30, павильон №1, зал №2

Практический воркшоп с HR-специалистом "Сильпо" Софией Мачинской, где участники в командах будут создавать рекламную кампанию для ритейл-профессий, прокачают креатив, заглянут в сферу изнутри и почувствуют себя частью большой команды.

#ПрофТехNOW: знания, которые работают

24 мая, 14:00, павильон №4

Интерактивная встреча с Евгением Клопотенко — шеф-поваром, совладельцем гастрохолдинга "Инакши", главой ОО "КУЛЬТ ФУД" и активным популяризатором современной кулинарии. Он поделится историями успеха выпускников профтехобразования в сфере ресторанного бизнеса и расскажет, как профессиональное образование помогает строить карьеру и находить себя в профессии — с акцентом на мастерство, творчество и реальные возможности для развития.

Твоя карьера начинается с профориентации: что будет с восстановлением без людей в профессиях?

25 мая, 13:00, павильон №4

Отраслевая панель о стратегическом значении профориентации в послевоенном восстановлении страны. В фокусе — развитие человеческого капитала, выбор профессии как точки входа в будущее и формирование поколения специалистов, которые будут творить экономику новой Украины. Модератор — популярная телеведущая и общественный деятель Екатерина Осадчая.

Ближе к ТВ: как найти первую работу и совмещать ее с учебой

25 мая, 11:00, павильон №1, зал №1

Анна Лукашевич, руководитель отдела развития и обучения 1+1 media, расскажет об образовательных возможностях в медиа и первых шагах для построения карьеры в этой индустрии. Участники узнают о программе стажировки "Ближе к ТВ", системе внутреннего обучения в 1+1 media и роли HR как бизнес-партнера в развитии талантов.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Адаптация к гражданскому рынку труда

Тренинг "Как получить желаемую работу после службы: советы и инструменты"

23 мая, 13:30, павильон №1, зал №1

Lobby X проведет практический тренинг для тех, кто возвращается с военной службы и ищет свое место в гражданской жизни. Ольга Бандривская, руководитель военного департамента, и Екатерина Павлова, карьерный консультант, расскажут об актуальных вакансиях, подготовке резюме и мотивационного письма, эффективной презентации военного опыта и прохождении собеседований.

Таланты и война: как привлекать и удерживать человеческий капитал во время войны

25 мая, 16:00, павильон №6

Панельная дискуссия о том, как украинский бизнес адаптируется к вызовам войны в вопросах работы с человеческим капиталом. Участники будут говорить об изменениях на рынке труда, новых источниках привлечения — в частности, среди ветеранов и релоцированных специалистов, а также о влиянии ИИ на поиск и удержание талантов. Модератор — Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV.

"Фестиваль карьеры". Фото: организаторы фестиваля

Эффективная коммуникация и нетворкинг

Влюбиться за 90 секунд, или Ferrari за 1,5 минуты

23 мая, 12:00, павильон №4

Интерактивная презентация от Александра Баркова, HR-директора компании PLS Logistics. Речь пойдет о том, как первые полторы минуты разговора могут определить его результат. Участники разберут, что такое быстрое доверие, как заинтересовать собеседника и оставить после себя "эффект Ferrari" — на собеседованиях, деловых встречах и даже в жизни.

Работа с разными поколениями людей

23 мая, 16:00, павильон №2, зал №1

Лекция Татьяны Кондратюк, начальника отдела тренингов "Фора", об эффективном взаимодействии поколений — от Baby Boomers до Z. Спикер расскажет, почему мы мыслим иначе в зависимости от возраста, как найти общий язык в команде и избегать типичных конфликтов — с интерактивом и практическими заданиями.

Творчество и искусство

Фотовыставка "Ты и Киев" ко Дню города

22-25 мая, павильон №7

На фестивале покажут работы победителей и финалистов фотоконкурса "Ты и Киев" от медиа "ТыКиев", который стремится мотивировать художников Украины на создание уникальных работ, находить новые таланты, поддерживать их и развивать культурную среду столицы.

Фотовыставка "Ты и Киев" ко Дню города

Подробная информация доступна на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.

Напомним, что недавно в городе Пекин прошел первый фестиваль документального кино "Мир. Безопасность. Будущее", организованный посольством Украины.

Ранее мы писали, что в этом году на Каннском кинофестивале по-особенному поддержат Украину.