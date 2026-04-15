OTOY став амбасадором трансляцій NBA на Maincast Sport

Український артист OTOY (В'ячеслав Дрофа) став першим в Україні амбасадором Maincast Sport. Відтак, він записав ексклюзивний трек, який стане частиною трансляцій NBA в Україні.

Це партнерство об’єднує спорт і сучасну українську музику, додаючи трансляціям NBA локального культурного звучання. Новий джингл від OTOY стане частиною ефірів телеканалу Maincast Sport під час матчів та спеціального контенту, присвяченого лізі.

Окрім цього, було створено відеоролик, який транслюватиметься на платформах Maincast Sport та Maincast TV. Режисером відео став Анатолій Лутицький.

"NBA для мене — це не просто баскетбол. Це частина хіп-хоп культури, в якій я виріс: як слухач, як фанат і як артист. Корт, стиль, музика — усе це одна ДНК. Тому коли Maincast Sport запропонували мені написати саундтрек для контенту NBA, я навіть не вагався. Це один із тих проєктів, де чітко розумієш: ти робиш саме те, чим маєш займатися. Радий, що цей трек тепер живе як частина чогось більшого за мене. Дякую команді Maincast за довіру", — коментує OTOY.

У Maincast Sport зазначають, що співпраця з артистом — це частина стратегії розвитку локального контенту та створення унікального продукту для української аудиторії.

"Це партнерство перетворює класичну спортивну трансляцію на круту культурну подію, міксуючи баскетбол із сучасною українською музикою. Щоб додати ефірам НБА локального характеру, ми залучили OTOY, цей трек відтепер стане музичною візитівкою всіх матчів та тематичних шоу на Maincast Sport", — розповів Віталій Волочай, коментатор та співзасновник Maincast.

Трек "Набивай" звучатиме в етері на платформі Maincast.tv та телеканалі Maincast Sport.

Як відомо, Maincast — українська медіакомпанія, що спеціалізується на виробництві та трансляції кіберспортивного й спортивного контенту. Компанія включає ОТТ-платформу Maincast.tv, а також телеканали та канали на платформах Twitch і YouTube. Maincast входить до бізнес-активів українського підприємця Максима Кріппи.

