Видео

OTOY стал амбассадором трансляций NBA на Maincast Sport

OTOY стал амбассадором трансляций NBA на Maincast Sport

Дата публикации 15 апреля 2026 08:32
OTOY стал амбассадором трансляций NBA на Maincast Sport
Украинский певец OTOY. Фото: Новини.LIVE

Украинский артист OTOY (Вячеслав Дрофа) стал первым в Украине амбассадором Maincast Sport. Следовательно, он записал эксклюзивный трек, который станет частью трансляций NBA в Украине.

OTOY став амбасадором трансляцій NBA
Исполнитель OTOY Фото: Новини.LIVE

OTOY стал амбассадором трансляций NBA

Это партнерство объединяет спорт и современную украинскую музыку, добавляя трансляциям NBA локального культурного звучания. Новый джингл от OTOY станет частью эфиров телеканала Maincast Sport во время матчей и специального контента, посвященного лиге.

Кроме этого, был создан видеоролик, который будет транслироваться на платформах Maincast Sport и Maincast TV. Режиссером видео стал Анатолий Лутицкий.

OTOY став амбасадором трансляцій NBA
Украинский хип-хоп и рэп-исполнитель. Фото: Новини.LIVE

"NBA для меня — это не просто баскетбол. Это часть хип-хоп культуры, в которой я вырос: как слушатель, как фанат и как артист. Корт, стиль, музыка — все это одна ДНК. Поэтому когда Maincast Sport предложили мне написать саундтрек для контента NBA, я даже не колебался. Это один из тех проектов, где четко понимаешь: ты делаешь именно то, чем должен заниматься. Рад, что этот трек теперь живет как часть чего-то большего, чем я. Спасибо команде Maincast за доверие", — комментирует OTOY.

Читайте также:

В Maincast Sport отмечают, что сотрудничество с артистом — это часть стратегии развития локального контента и создания уникального продукта для украинской аудитории.

OTOY став амбасадором трансляцій NBA
Украинский певец OTOY. Фото: Новини.LIVE

"Это партнерство превращает классическую спортивную трансляцию в крутое культурное событие, миксуя баскетбол с современной украинской музыкой. Чтобы добавить эфирам НБА локального характера, мы привлекли OTOY, этот трек отныне станет музыкальной визитной карточкой всех матчей и тематических шоу на Maincast Sport", — рассказал Виталий Волочай, комментатор и соучредитель Maincast.

Трек "Набивай" будет звучать в эфире на платформе Maincast.tv и телеканале Maincast Sport.

Как известно, Maincast — украинская медиакомпания, специализирующаяся на производстве и трансляции киберспортивного и спортивного контента. Компания включает ОТТ-платформу Maincast.tv, а также телеканалы и каналы на платформах Twitch и YouTube. Maincast входит в бизнес-активы украинского предпринимателя Максима Криппы.

Новини.LIVE информировали, что с 23 по 26 апреля на ВДНХ пройдет пятый фестиваль "Книжная страна" — крупнейшее книжное событие Украины. Нынешняя тема — "Цветная", которая показывает, как книги влияют на восприятие мира. Гостей ждут выставки, инсталляции и интерактивные пространства.

Также Новини.LIVE сообщали, что в апреле в Caribbean Club и Pepper's Club стартует насыщенная программа концертов, театральных постановок, вечеринок и благотворительных событий. Запланированы выступления разных форматов — от джаза, фолка и акустики до стендапа, трибьют-шоу и танцевальных перформансов.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
