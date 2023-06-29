Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Уже понад 15 тисяч військовослужбовців пройшли навчання з тактичної допомоги у інструкторів благодійної організації "PULSE". Серед тих, хто отримав важливі навички, які рятують життя — спецпризначенці, які працюють в найгарячіших точках.

Про це повідомляє БО "PULSE".

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Тренінг з тактичної медицини

Тренінги проходять майже по всій території України і для усіх військових підрозділів, включно із Силами Спеціальних Операцій ЗС України. Зокрема, у червні навчання з такмеду пройшли 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго та 73-й морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Протягом місяця важливі навички отримали 650 військових. За словами організаторів, такими послугами користуються більше 100 військових частин.

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

"Здатність бійця надати медичну допомогу собі та побратиму – невідʼємна частина бойової підготовки сучасної армії. Можу навести багато статистичних даних, але глобально – це наш, український, ціннісний вибір: берегти кожне життя. Щоб військовий застосував навички тактичної медицини в бою, вони мають бути відпрацьовані до автоматизму. Тоді є результат, це підтверджується чисельними випадками порятунку життя руками тих, хто в нас навчався", — каже співзасновник PULSE Федір Сердюк.

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Навчання проходять за стандартами НАТО

Зазначається, що навчання тактичної медицини відбувається за стандартами, аналогічними тим, за якими вчаться Збройні сили США. PULSE є сертифікованим тренінговим центром NAEMT – Національної асоціації екстрених медичних техніків. PULSE може навчати 10 груп військових у різних місцях – інструктори виїжджають навіть у зони, наближені до зони бойових дій.

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Які навички отримають військові

Після закінчення курсів випускники вміють використовувати різні типи турнікетів, рекомендованих комітетом з тактичної медицини при Міноборони США, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, виявляти і усувати пневмоторакс, характерний для поранень грудної клітки. Бойові медики отримують навички складніших медичних маніпуляцій, таких як забезпечення внутрішньовенного і внутрішньокісткового доступу, медикаментозної терапії, використання таких пристроїв для зупинки кровотечі, як iTClamp та XSTAT.

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Понад 15 тисяч військових пройшли тренінги з тактичної медицини від БО "PULSE". Фото: PULSE

Подати заявку на навчання тактичній медицині можна на сайті організації або за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як військовим отримати безкоштовний протез та пройти реабілітацію завдяки допомозі благодійного фонду.