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Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE"

29 июня 2023 14:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE"
Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Уже более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение тактической помощи у инструкторов благотворительной организации "PULSE". Среди тех, кто получил важные навыки, которые спасают жизнь — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.

Об этом сообщает БО "PULSE".

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Тренинг по тактической медицине

Тренинги проходят почти по всей территории Украины и для всех воинских подразделений, включая Сил Специальных Операций ВС Украины. В частности, в июне учения по такмеду прошли 3-й отдельный полк СПП имени князя Святослава Храброго и 73-й морской центр СПП им. кошевого атамана Антина Головатого.

В течение месяца важные навыки получили 650 военных. По словам организаторов, такими услугами пользуется более 100 воинских частей.

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

"Могу привести много статистических данных, но глобально – это наш, украинский, ценностный выбор: беречь каждую жизнь. Чтобы военный применил навыки тактической медицины в бою, они должны быть отработаны до автоматизма. Тогда есть результат, это подтверждается многочисленными случаями спасения жизни руками тех, кто у нас учился", — говорит соучредитель PULSE Федор Сердюк.

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

Учения проходят по стандартам НАТО

Отмечается, что обучение тактической медицине проходит по стандартам, аналогичным тем, по которым учатся Вооруженные силы США. PULSE является сертифицированным тренинговым центром NAEMT – Национальной ассоциации экстренных медицинских техников. PULSE может обучать 10 групп военных в разных местах – инструкторы выезжают даже в зоны, приближенные к зоне боевых действий.

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

Какие навыки получат военные

После окончания курсов выпускники могут использовать различные типы турникетов, рекомендованных комитетом по тактической медицине при Минобороны США, обеспечивать проходимость дыхательных путей, выявлять и устранять пневмоторакс, характерный для ранений грудной клетки. Боевые медики получают навыки более сложных медицинских манипуляций, таких как обеспечение внутривенного и внутрикостного доступа, медикаментозной терапии, использование устройств для остановки кровотечения, как iTClamp и XSTAT.

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

 

Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE". Фото: PULSE

Подать заявку на обучение тактической медицине можно на сайте организации или по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как военным получить бесплатный протез и пройти реабилитацию благодаря помощи благотворительного фонда.

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