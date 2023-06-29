Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от БО "PULSE"
Уже более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение тактической помощи у инструкторов благотворительной организации "PULSE". Среди тех, кто получил важные навыки, которые спасают жизнь — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.
Об этом сообщает БО "PULSE".
Тренинг по тактической медицине
Тренинги проходят почти по всей территории Украины и для всех воинских подразделений, включая Сил Специальных Операций ВС Украины. В частности, в июне учения по такмеду прошли 3-й отдельный полк СПП имени князя Святослава Храброго и 73-й морской центр СПП им. кошевого атамана Антина Головатого.
В течение месяца важные навыки получили 650 военных. По словам организаторов, такими услугами пользуется более 100 воинских частей.
"Могу привести много статистических данных, но глобально – это наш, украинский, ценностный выбор: беречь каждую жизнь. Чтобы военный применил навыки тактической медицины в бою, они должны быть отработаны до автоматизма. Тогда есть результат, это подтверждается многочисленными случаями спасения жизни руками тех, кто у нас учился", — говорит соучредитель PULSE Федор Сердюк.
Учения проходят по стандартам НАТО
Отмечается, что обучение тактической медицине проходит по стандартам, аналогичным тем, по которым учатся Вооруженные силы США. PULSE является сертифицированным тренинговым центром NAEMT – Национальной ассоциации экстренных медицинских техников. PULSE может обучать 10 групп военных в разных местах – инструкторы выезжают даже в зоны, приближенные к зоне боевых действий.
Какие навыки получат военные
После окончания курсов выпускники могут использовать различные типы турникетов, рекомендованных комитетом по тактической медицине при Минобороны США, обеспечивать проходимость дыхательных путей, выявлять и устранять пневмоторакс, характерный для ранений грудной клетки. Боевые медики получают навыки более сложных медицинских манипуляций, таких как обеспечение внутривенного и внутрикостного доступа, медикаментозной терапии, использование устройств для остановки кровотечения, как iTClamp и XSTAT.
Подать заявку на обучение тактической медицине можно на сайте организации или по ссылке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как военным получить бесплатный протез и пройти реабилитацию благодаря помощи благотворительного фонда.