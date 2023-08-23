Проєкт Вадима Столара "Відновись" допоміг близько 1000 українцям за рік

Проєкт Вадима Столара "Відновись". Фото: пресслужба благодійного фонду

Вадим Столар та його однодумці у серпні провели вже п’ятий етап масштабного проєкту “Відновись”, спрямованого на психоемоційне комплексне відновлення родин, які втратили дім або одного з батьків через війну. Про перебіг програми, ідею її проведення та результати розповів засновник Фонду, а також волонтери та учасники.

Про це розповіли засновники проєкту.

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Проєкт Вадима Столара "Відновись"

"Відновись" є одним із наших наймасштабніших проєктів, спрямованим на підтримку родин, які через війну втратили одного з батьків або житло. Він потребує багато сил та ресурсів — і я вдячний команді, яка втілює його, створюючи для учасників атмосферу тепла та турботи. Усі ми розуміємо важливість підтримки тих, хто зазнав важких втрат. Тож робимо все можливе, щоб повернути людям душевні сили та допомогти пережити біль втрати. Душевний спокій кожної людини — запорука здоров’я всієї нації, тож ми й надалі будемо втілювати "Відновись", щоб допомогти якомога більшій кількості українців!" — каже Вадим Столар.

Проєкт Вадима Столара "Відновись". Фото: пресслужба благодійного фонду

Як підкреслює меценат, важливою особливістю проєкту є його комплексність, адже учасники одночасно поринають в атмосферу комфорту та безпеки у найкращих готелях мальовничих та безпечних куточків України — і водночас отримують кваліфіковану допомогу від профільних спеціалістів. Так ефективність програми для досягнення її цілей значно підвищується.

У команді Вадима Столара розповіли подробиці проходження п'ятого етапу “Відновись”

За словами волонтерки Фонду Наталії Приходько, перший етап “Відновись” відбувся у серпні 2022, і за рік проєкт охопив майже 1000 осіб.

“Я особисто приїхала, щоб подивитися, як втілюється програма з відновлення на новому місці, адже у Трускавці ми ще не були. Поспілкувалася з учасниками та отримала дуже емоційний фідбек — за тиждень перебування в цьому мальовничому місці, спілкування з арттерапевтами та психологами люди відчули значне полегшення”, — розповіла вона.

За словами волонтерки, для команди Вадима Столара це дуже важливо, адже учасники “Відновись” — це родини, які через війну втратили дім, а найболючіше — ті, хто втратив батька чи мати.

Проєкт Вадима Столара "Відновись". Фото: пресслужба благодійного фонду

“Цим людям дуже важко, тож ми прагнемо створити для них усі умови, аби дати розраду, змогу відновити душевний баланс та віднайти сили жити далі. І я щиро вдячна цим чудовим людям, які йдуть на наш проєкт з метою отримати мотивацію жити в Україні, працювати на благо батьківщини, виховувати справжніх патріотів та майбутнє нації!” — заявила Наталія Приходько.

Інші проєкти з психоемоційного відновлення українців

Вадим Столар наголошує, що “Відновись” — наймасштабніший, але не єдиний проєкт його команди, метою якого є покращення психоемоційного стану людей під час війни.

Проєкт Вадима Столара "Відновись". Фото: пресслужба благодійного фонду

Зокрема, вже понад рік працює програма “Психологічна підтримка”, що розрахована на широкі верстви населення. В його межах кожен може отримати допомогу та віднайти внутрішній баланс у цей складний час. Причому завдяки різноманіттю форматів, як офлайн, так і онлайн, долучитися до проєкту мають змогу всі охочі.

Крім того, нещодавно Вадим Столар анонсував запуск другої грантової програми. І її центральною темою стане саме психоемоційне відновлення тих, хто постраждав від війни в Україні. Переможці конкурсу з-поміж громадських організацій, об’єднань та фондів отримають 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів, спрямованих саме на покращення емоційного стану як військових, так і цивільних з ПТСР та іншими розладами, що спричинені бойовими діями.

Також команда Вадима Столара реалізовує проєкт “Спорт на районі”, який ставить собі за мету підтримку фізичного стану українців, а крім того — сприяє психологічному перезавантаженню людей.

Варто згадати й регулярні екскурсії Києвом, які організовують волонтери для вимушених переселенців, які зараз проживають у столиці, і курси української мови, спрямовані на покращення мовленнєвих навичок громадян, котрим це необхідно. Ці проєкти також організуються під егідою Вадима Столара.

Відгуки учасників проєкту

Учасники літнього етапу "Відновись" охоче діляться власними враженнями від проєкту, зазначаючи, наскільки цей досвід виявився цілющим для них.

Проєкт Вадима Столара "Відновись". Фото: пресслужба благодійного фонду

"Щиро дякуємо вам за незабутній відпочинок, за підтримку, яка нам зараз так потрібна, за ваші добрі серця, за потік нескінченних емоцій, за наші усмішки. Ви неймовірні, ви добрі, ви щирі, ви найкращі. Саме завдяки проєкту "Відновись" ми отримали заряд позитивних емоцій. Хай Господь охороняє вас та ваші родини. Дякуємо Вадиму Столару, Наталії Приходько, команді Фонду, а також усім причетним до нашого неймовірного заряду бадьорості", — розповіла Євгенія.

"Хочу сказати велике дякую за цей незабутній відпочинок! Ви не уявляєте, як це перезавантаження було необхідно! Ви великі професіонали своєї справи! Низький вам усім уклін! Завдяки вам реально відверталися від усіх поганих думок! Ви подарували дітям стільки щастя! Та і я сама стільки усміхалася. Проєкт "Відновись" дуже важливий у такий важкий час! Ще раз усім дякую! Ви — неймовірні!" — поділилася Олена.

"Приєднуюсь до всіх слів подяки! Чудова локація, прекрасні організатори, неймовірні емоції для нас. І саме усвідомлення того, що ми не залишились з дітьми наодинці зі своїми переживаннями і клопотами, дає надію на майбутнє", — констатувала Олеся.

Як запевняє Вадим Столар, подібні відгуки надихають його та однодумців продовжувати "Відновись" та інші проєкти психоемоційного відновлення, щоб підтримати українців, яким важко зберігати внутрішній баланс у ці важкі воєнні часи.