Проект Вадима Столара "Восстановись" помог около 1000 украинцам за год

Проект Вадима Столара "Восстановись". Фото: пресс-служба благотворительного фонда

Вадим Столар и его единомышленники в августе провели уже пятый этап масштабного проекта "Восстановись", направленного на психоэмоциональное комплексное восстановление семей, потерявших дом или одного из родителей из-за войны. О ходе программы, идее ее проведения и результатах рассказал основатель Фонда, а также волонтеры и участники.

Об этом рассказали основатели проекта.

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Проект Вадима Столара "Восстановись"

"Восстановись" является одним из наших самых масштабных проектов, направленным на поддержку семей, которые из-за войны потеряли одного из родителей или жилье. Он требует много сил и ресурсов — и я благодарен команде, которая воплощает его, создавая для участников атмосферу тепла и заботы. Все мы понимаем важность поддержки тех, кто понес тяжелые потери. Поэтому делаем все возможное, чтобы вернуть людям душевные силы и помочь пережить боль утраты. Душевный покой каждого человека — залог здоровья всей нации, поэтому мы и в дальнейшем будем воплощать "Восстановись", чтобы помочь как можно большему количеству украинцев!" — говорит Вадим Столар.

Проект Вадима Столара "Восстановись". Фото: пресс-служба благотворительного фонда

Как подчеркивает меценат, важной особенностью проекта является его комплексность, ведь участники одновременно погружаются в атмосферу комфорта и безопасности в лучших гостиницах живописных и безопасных уголков Украины и одновременно получают квалифицированную помощь от профильных специалистов. Так, эффективность программы для достижения ее целей значительно повышается.

В команде Вадима Столара рассказали подробности прохождения пятого этапа "Восстановись"

По словам волонтера Фонда Натальи Приходько, первый этап "Восстановись" состоялся в августе 2022 года, и за год проект охватил почти 1000 человек.

"Я лично приехала, чтобы посмотреть, как воплощается программа по восстановлению на новом месте, ведь в Трускавце мы еще не были. Пообщалась с участниками и получила очень эмоциональный фидбек — за неделю пребывания в этом живописном месте, общения с арт-терапевтами и психологами люди почувствовали значительное облегчение", — рассказала она.

По словам волонтера, для команды Вадима Столара это очень важно, ведь участники "Восстановись" — это семьи, которые в результате потеряли дом, а больше всего — те, кто потерял отца или мать.

Проект Вадима Столара "Восстановись". Фото: пресс-служба благотворительного фонда

"Этим людям очень трудно, поэтому мы стремимся создать для них все условия, чтобы дать утешение, возможность восстановить душевный баланс и найти силы жить дальше. И я искренне благодарна этим замечательным людям, которые идут на наш проект с целью получить мотивацию жить в Украине, работать на благо родины, воспитывать настоящих патриотов и будущее нации!" — заявила Наталья Приходько.

Другие проекты по психоэмоциональному восстановлению украинцев

Вадим Столар отмечает, что "Восстановись" — самый масштабный, но не единственный проект его команды, целью которого является улучшение психоэмоционального состояния людей во время войны.

Проект Вадима Столара "Восстановись". Фото: пресс-служба благотворительного фонда

В частности, уже более года работает программа "Психологическая поддержка", рассчитанная на широкие слои населения. В его пределах каждый может получить помощь и обрести внутренний баланс в это сложное время. Причем благодаря разнообразию форматов, как офлайн, так и онлайн, присоединиться к проекту могут все желающие.

Кроме того, недавно Вадим Столар анонсировал запуск второй грантовой программы. И ее центральной темой станет именно психоэмоциональное восстановление тех, кто пострадал от войны в Украине. Победители конкурса среди общественных организаций, объединений и фондов получат 1 миллион гривен на реализацию проектов, направленных именно на улучшение эмоционального состояния как военных, так и гражданских с ПТСР и другими расстройствами, вызванными боевыми действиями.

Также команда Вадима Столара реализует проект "Спорт на районе", который ставит своей целью поддержку физического состояния украинцев, а кроме того — способствует психологической перезагрузке людей.

Следует упомянуть и регулярные экскурсии по Киеву, которые организуют волонтеры для вынужденных переселенцев, которые сейчас проживают в столице, и курсы украинского языка, направленные на улучшение речевых навыков граждан, которым это необходимо. Эти проекты также организуются под эгидой Вадима Столара.

Отзывы участников проекта

Участники летнего этапа "Восстановись" охотно делятся своими впечатлениями от проекта, отмечая, насколько этот опыт оказался целебным для них.

Проект Вадима Столара "Восстановись". Фото: пресс-служба благотворительного фонда

"Спасибо вам за незабываемый отдых, за поддержку, которая нам сейчас так нужна, за ваши добрые сердца, за поток бесконечных эмоций, за наши улыбки. Вы невероятные, вы добрые, вы искренние, вы лучшие. Именно благодаря проекту "Восстановись" мы получили заряд положительных эмоций. Пусть Господь охраняет вас и ваши семьи. Спасибо Вадиму Столару, Наталье Приходько, команде Фонда, а также всем причастным к нашему невероятному заряду бодрости", — рассказала Евгения.

"Хочу сказать большое спасибо за этот незабываемый отдых! Вы не представляете, как эта перезагрузка была необходима! Вы большие профессионалы своего дела! Низкий вам всем поклон! Благодаря вам реально отворачивались от всех плохих мыслей! Вы подарили детям столько счастья! Да и я сама столько улыбалась. Проект "Восстановись" очень важен в такое трудное время! Еще раз всем спасибо! Вы — невероятные!" — поделилась Елена.

"Присоединяюсь ко всем словам благодарности! Замечательная локация, прекрасные организаторы, невероятные эмоции для нас. И именно осознание того, что мы не остались с детьми наедине со своими переживаниями и хлопотами, дает надежду на будущее", — констатировала Олеся.

Как уверяет Вадим Столар, подобные отзывы вдохновляют его и единомышленников продолжать "Восстановись" и другие проекты психоэмоционального обновления, чтобы поддержать украинцев, которым тяжело сохранять внутренний баланс в эти тяжелые военные времена.