Які можливості для реабілітації надає держава сьогодні

Лікар-реабілітолог з пацієнтом. Фото: РБК-Україна

Війна в Україні стала значним викликом для всієї медичної системи. Правозахисники створили просвітницьке відео про те, як отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я.

З відео українці отримають відповіді на найпоширеніші запитання щодо реабілітації у сфері охорони здоров'я.

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Кількість людей, які після стабілізації стану та лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня. Для того, аби пояснити, як українці можуть отримати реабілітацію, Благодійний фонд "Право на захист" проводить інформаційно-просвітницьку кампанію, в межах якої створив ролик.

Лише в травні в Україні щонайменше 690 мирних жителів отримали поранення. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила помічниця генерального секретаря з гуманітарних питань Джойс Мсуя. А у квітні, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, внаслідок бойових дій були поранені 564 українці.

Всі ці люди потребують лікування, а згодом й реабілітації. Проте не всі розуміють, що робити, аби отримати реабілітацію.

Відтак БФ "Право на захист" проводить інформаційно-просвітницьку кампанію щодо юридичних нюансів отримання реабілітації у сфері охорони здоров'я.

В опублікованому відеоролику адвокаційна координаторка Фонду Ксенія Гедз розкаже, які можливості для реабілітації у сфері охорони здоров'я надає держава сьогодні. А також надасть відповіді на найпоширеніші запитання щодо реабілітації й розкаже, які кроки необхідно зробити для отримання реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Посилання на ролик можна подивитись за посиланням. Відео містить професійний сурдопереклад.

Раніше ми писали про те, що реабілітація військових має відбуватися згідно з комплексним пакетом, який передбачає щомісячні виплати та лікувальне забезпечення. Однак, як показує практика вже зараз, держава до цього не готова у повній мірі. Таку думку висловили генерал армії Микола Маломуж та військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш у вечірньому ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, днями ми розповідали, як працюють реабілітаційні центри у Дніпрі.

Додамо, у Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу.