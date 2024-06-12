Какие возможности для реабилитации предоставляет государство сегодня

Врач-реабилитолог с пациентом. Фото: РБК-Украина

Война на Украине стала значительным вызовом для всей медицинской системы. Правозащитники создали просветительское видео о том, как получить реабилитацию в сфере здравоохранения.

Из видео украинцы получат ответы на самые распространенные вопросы реабилитации в сфере здравоохранения.

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Количество людей, которые после стабилизации состояния и лечения нуждаются в реабилитации, увеличивается ежедневно. Для того чтобы объяснить, как украинцы могут получить реабилитацию, Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит информационно-просветительскую кампанию, в рамках которой создал ролик.

Только в мае в Украине по меньшей мере 690 мирных жителей получили ранения. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила помощница генерального секретаря по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. А в апреле, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в результате боевых действий были ранены 564 украинца.

Все эти люди нуждаются в лечении, а впоследствии и реабилитации. Однако не все понимают, что делать, чтобы получить реабилитацию.

Так, БФ "Право на защиту" проводит информационно-просветительскую кампанию по юридическим нюансам получения реабилитации в сфере здравоохранения.

В опубликованном видеоролике адвокатский координатор Фонда Ксения Гедз расскажет, какие возможности для реабилитации в сфере здравоохранения предоставляет государство сегодня. А также ответит на самые распространенные вопросы реабилитации и расскажет, какие шаги необходимо предпринять для получения реабилитации в сфере здравоохранения.

Ссылки на ролик можно посмотреть по ссылке. Видео содержит профессиональный сурдоперевод.

Раньше мы писали о том, что реабилитация военных должна происходить, согласно комплексному пакету, предусматривающему ежемесячные выплаты и лечебное обеспечение. Однако, как показывает практика уже сейчас, государство к этому не готово в полной мере. Такое мнение высказали генерал армии Николай Маломуж и военнослужащий ВСУ Александр Матяш в вечернем эфире Вечер.LIVE.

Напомним, на днях мы рассказывали, как работают реабилитационные центры в Днепре.

Во Львове военные смогут бесплатно получать услуги массажа.