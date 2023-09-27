Рефлексії над війною: 20 українських митців відновили культурну діяльність на Бакоті

Українські митці. Фото: bakotahub

Цього літа 20 українських художників та музикантів відновили свою культурну діяльність в межах мистецької резиденції Бакота Хаб на Хмельниччині.

Про організаторів

Проєкт реалізувала Громадська Організація "Культурний Клуб" за підтримки Українського Культурного Фонду. Засновниками резиденції є Аліна Олійник та Андрій Зоїн.

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Творці проєкту ставили перед собою кілька цілей: надати митцям час, ресурси й можливість творити в затишку без сирен і тривог; запобігти їхньому від’їзду за кордон, створивши комфортні умови для творчості в Україні; протидіяти інформаційній і культурній складовій російської військової агресії.

Українські митці в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Хто долучився

До резиденції долучилися 15 художників і 5 музикантів, які під час великої війни залишилися в Україні. Це музиканти Лесь Якимчук, Іра Лобанок, Антон Болденко, Галя Гурова та Сергій Боричевський і художники Андрій Кальков, Роксолана Дудка, Вартан Маркар’ян, Марго Резнік, Богдан Постернак, Женя Адвокат, Аліна Хорольська, Віктор Барбара, Роксолана Дейнега, Сергій Сімутін, Зірка Савка, Андрій Горбаль, Тамара Сафарова, Юлія Абрамова та Вадим Ткач.

Українські митці в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Куратори митців

Вони працювали під керівництвом запрошених кураторів. Кураторами музичної частини стали Антон Слєпаков та Андрій Соколов. За художню ж відповідав Андрій Хір. Програма резиденції включала artist-talk від кураторів та учасників, екскурсії Бакотою, лекції, майстер-класи й час на власну творчість. Протягом двох тижнів художники й музиканти створювали роботи на тему "Мистецтво під час війни" та готували їх до презентації на виставках, які презентуватимуть по всьому світу на широку аудиторію.

Мистецтво в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Створення муралів

Загалом художники створили 8 муралів. 5 з них створено на Бакоті в селі Гораївка та смт Стара Ушиця, а ще 3 в різних містах України — у Львові на Urban Camp Lviv, в Одесі та Дніпрі. Також було створено близько 20 живописних, графічних робіт та арт-об’єктів і 5 музичних треків, до яких відзняли відеокліпи на Бакоті.

Музичні проєкти

Зокрема серед музпроєктів є Lippy&Les — новий дует, створений Ірою Лобанок та Лесем Якимчуком під час резиденції, які записали нову пісню про Крим "Аюдаг" та зняли кліп на неї на Бакоті.

Українські музиканти в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Окрім цього, у резиденції зафільмували кліпи і для інших учасників — Галі Гурової (проєкт "сонічка дєтка"), Антона Болденка (проєкт DID), Сергія Боричевського (проєкт Сергій Борич і Багряні коні) та колективний кліп за участю Антона Слєпакова, Гарика Краснобрижева й Антона Болденка.

Також під час проєкту створили віртуальну скульптуру бакотського жука. Вона доступна в доповненій реальності як фільтр на інстаграм-сторінці Бакота Хаб.

Усі роботи, створені під час проєкту, покажуть на низці виставок по всій Україні:

9.08 — 21.08 — село Гораївка, Бакота (Бакота Хаб);

30.08 — 09.09 — Вінниця (простір ПІЧ);

14.09 — 24.09 — Полтава (Полтавський художній музей);

28.09 — 14.10 — Кам’янець-Подільський (Baznyk Studio);

з 15.10 — діджитал-виставка в Народному музеї села Чабанівка та в селі Гораївка (Бакота Хаб).

Український художник в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Також у межах резиденції створили онлайн-виставку. Її можна подивитися за посиланням.

Міжнародні заходи

До того ж у межах проєкту пройшло кілька міжнародних заходів. Завдяки партнерству з Artists At Risk на резиденції провели онлайн-обговорення із творцями з декількох європейських резиденцій задля обміну досвідом між митцями. Окрім цього, роботи резидентів поширять на європейських подіях завдяки партнерству з організацією UAME та їхньою ініціативою Music Saves UA.

Український музикант в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Бакота Хаб — це резиденція в одному з наймальовничіших куточків України на березі Дністровського каньйону на Хмельниччині. Команда Respublica FEST облаштувала її на базі непрацюючої школи у 2021 році, аби надати умови, час, місце й ресурс митцям для створення культурних продуктів у найпопулярнішій туристичній точці України серед запитів Google — на Бакоті.

Українські митці в Бакота Хабі. Фото: bakotahub

Слідкувати за проєктом та іншими можливостями інституції:

Нагадаємо, раніше українські переселенки зі всього світу створили онлайн-журнал Sestry. Там можна знайти практичні поради юристів, психологів, а також експертів з ринку праці.