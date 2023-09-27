Рефлексии над войной: 20 украинских художников возобновили культурную деятельность на Бакоте

Украинские художники. Фото: bakotahub

Этим летом 20 украинских художников и музыкантов возобновили свою культурную деятельность в рамках художественной резиденции Бакота Хаб в Хмельницкой области.

Об организаторах

Проект реализовала Общественная организация "Культурный Клуб" при поддержке Украинского Культурного Фонда. Основателями резиденции являются Алина Олейник и Андрей Зоин.

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Создатели проекта ставили перед собой несколько целей: предоставить художникам время, ресурсы и творить в уюте без сирен и тревог; предотвратить их отъезд за границу, создав комфортные условия для творчества в Украине; противодействовать информационной и культурной составляющей русской военной злости.

Украинские художники в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Кто присоединился

В резиденцию присоединились 15 художников и 5 музыкантов, которые во время Великой войны остались в Украине. Это музыканты Лесь Якимчук, Ира Лобанок, Антон Болденко, Галя Гурова и Сергей Боричевский и художники Андрей Кальков, Роксолана Дудка, Вартан Маркарьян, Марго Резник, Богдан Постернак, Женя Адвокат, Алина Хорольская, Виктор Барбара, Роксолана Дейнега, Сергей Симутин, Зирка Савка, Андрей Горбаль, Тамара Сафарова, Юлия Абрамова и Вадим Ткач.

Украинские художники в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Кураторы художников

Они работали под руководством приглашенных кураторов. Кураторами музыкальной части стали Антон Слепаков и Андрей Соколов. За художественную же отвечал Андрей Хирь. Программа резиденции включала artist-talk от кураторов и участников, экскурсии по Бакоте, лекции, мастер-классы и время на собственное творчество. В течении двух недель художники и музыканты создавали работы по теме "Искусство во время войны" и готовили их к презентации на выставках, которые будут представлять по всему миру на широкую аудиторию.

Искусство в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Создание муралов

В общей сложности художники создали 8 муралов. 5 из них созданы на Бакоте в селе Гораевка и пгт Старая Ушица, а еще 3 в разных городах Украины — во Львове на Urban Camp Lviv, в Одессе и Днепре. Также создано около 20 живописных, графических работ и арт-объектов и 5 музыкальных треков, к которым сняли видеоклипы на Бакоте.

Музыкальные проекты

В частности, среди музпроектов есть Lippy&Les — новый дуэт, созданный Ирой Лобанок и Лесем Якимчуком во время резиденции, которые записали новую песню о Крыме "Аюдаг" и сняли клип на нее на Бакоте.

Украинские музыканты в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Кроме этого, в резиденции запечатлели клипы и для других участников — Гали Гуровой (проект "сонічка дєтка"), Антона Болденко (проект DID), Сергея Боричевского (проект Сергей Борич и Багряные кони) и коллективный клип с участием Антона Слепакова, Гарика Краснобрижева и Антона Болденко.

Также во время проекта была создана виртуальная скульптура бакотского жука. Она доступна в дополненной реальности как фильтр на инстаграмм-странице Бакота Хаб.

Все работы, созданные на проекте, покажут на ряде выставок по всей Украине:

9.08 — 21.08 — село Гораевка, Бакота (Бакота Хаб);

30.08 — 09.09 — Винница (пространство ПИЧ);

14.09 — 24.09 — Полтава (Полтавский художественный музей);

28.09 — 14.10 — Каменец-Подольский (Baznyk Studio);

с 15.10 — диджитал-выставка в Народном музее села Чабановка и в селе Гораевка (Бакота Хаб).

Украинский художник в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Также в рамках резиденции была создана онлайн-выставка. Ее можно посмотреть по ссылке.

Международные мероприятия

К тому же, в рамках проекта прошло несколько международных мероприятий. Благодаря партнерству с Artists At Risk на резиденции провели онлайн-обсуждение с создателями из нескольких европейских резиденций для обмена опытом между художниками. Кроме того, работы резидентов распространят на европейских событиях благодаря партнерству с организацией UAME и их инициативой Music Saves UA.

Украинский музыкант в Бакоте Хабе. Фото: bakotahub

Бакота Хаб — это резиденция в одном из самых живописных уголков Украины на берегу Днестровского каньона в Хмельницкой области. Команда Respublica FEST обустроила ее на базе неработающей школы в 2021 году, чтобы предоставить условия, время, место и ресурс художникам для создания культурных продуктов в самой популярной туристической точке Украины среди запросов Google — на Бакоте.

Украинские художники в Бакота Хабе. Фото: bakotahub

Следить за проектом и другими возможностями институции:

Напомним, ранее украинские переселенки со всего мира создали онлайн-журнал Sestry. Там можно найти практические советы юристов, психологов, а также экспертов по рынку труда.