"БУК": мнения библиотекарей, которым вернули книги

Украинские библиотекари. Фото: Новини.LIVE

В среду, 30 сентября, Украина отмечает Всеукраинский день библиотек. Этот праздник посвящён людям, которые во время войны продолжают открывать двери для читателей — даже когда на полках не хватает книг, а библиотечные фонды пострадали от обстрелов. В этом году команда LIVE media HUB решила рассказать о своём проекте "Будинок української книги" не цифрами, а голосами тех, кто каждый день видит, как новая книга меняет библиотеку.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Проект, который лечит книжные раны

Второй год подряд благотворительный проект LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) собирает украиноязычную литературу для публичных библиотек в селах и поселках. За три этапа сбора команда хаба уже передала библиотекам более 2000 книг, пополнив фонды 14 сельских библиотек. В очереди — ещё почти 300 запросов от библиотекарей.

Масштаб потерь, которые пытается компенсировать проект, поражает: более 770 библиотек в Украине повреждены или разрушены, утрачено более 5 миллионов экземпляров книжного фонда, еще 26 миллионов списано. Только летом 2026 года российские атаки уничтожили более 10 миллионов книг.

За этими цифрами стоят конкретные библиотеки и конкретные люди. Вот три истории из почти трехсот, которые проект уже изменил.

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Оксана Лысенко, библиотекарь Полтавской сельской библиотеки-филиала (с. Полтавское, Лозовский р-н, Харьковская обл.)

Полтавское: коробки, из-за которых плачут

Когда в Полтавскую сельскую библиотеку-филиал (Харьковская область) привезли первые коробки от "БУК", библиотекарь Оксана Лысенко говорит кратко: "Это было удивление и счастье". Посещаемость, по её словам, сразу выросла: "Когда в библиотеке появляются новые книги, посещаемость увеличивается. Среди наших читателей образовалась очередь за некоторыми книгами" — больше всего раскупают книги современных авторов.

Библиотекарь. Фото: Новини.LIVE

Самое яркое воспоминание Оксаны — момент распаковки: «Больше всего мне запомнилось то, как я расплакалась, когда увидела на почте эти коробки. А еще помню глаза наших посетителей, когда они увидели все эти книги вместе в библиотеке". За это время изменилось и то, чем вообще является библиотека для громады. «Я стремлюсь к тому, чтобы моя библиотека была не только местом, где хранятся книги, — объясняет она. — Мы часто встречаемся, общаемся, учимся, рисуем и т. д.".

Дети с книгами. Фото: Новини.LIVE

Жители Зарубино: "Я не знала, что в библиотеке есть такие книги"

В Зарубинской библиотеке-филиале (Збаражский городской совет) новые книги с нетерпением ждали ещё с момента обработки, рассказывает библиотекарь Наталья Цвях: "Очень радостная [реакция], с нетерпением ждали их с момента обработки...". Интерес к чтению ощутимо вырос, а больше всего расходятся "все художественные и развивающие (психология, саморазвитие), а также детские" книги.

Больше всего Наталье запомнилась фраза одной из юных посетительниц, будущей психологини, которая пришла в обновленную библиотеку и сказала: "Я не знала, что теперь в библиотеке есть такие хорошие и дорогие книги...". По словам Натальи, роль библиотеки в громаде однозначно возросла — «несмотря на то, что многие молодые люди стремятся иметь свои книги дома...". А партнерам проекта она пожелала здоровья, вдохновения и успеха с Божьей помощью.

Катериновка: "Неужели это всё теперь наше?"

В Катериновской сельской библиотеке-филиале (Харьковская область) распаковывать книги библиотекарше Оксане Зозуле помогали постоянные читатели — и взрослые, и дети. «Первая реакция — это не просто искренний восторг, удивление и радость, но и изумление: неужели это всё теперь наше?" — вспоминает она. По её словам, часть жителей Катериновки и до полномасштабной войны любила покупать книги в известном харьковском книжном магазине "Балка", поэтому привычка читать никуда не исчезла — наоборот, "каждая новость о новых поступлениях действует на читателей как мощный магнит", а подарок «привлек к ней внимание многих "нечитателей".

Быстрее всего разлетелись детские книги, романтические комедии, триллеры, приключенческая серия "Игры наследников", "Железное пламя" Ребекки Яррос, произведения Василия Шкляра, Натальи Довгопол, Тесс Герритсен и других известных авторов. В библиотеке даже появилась своя маленькая традиция: "Читатели, участвующие в распаковке подарков, имеют право первыми прочитать любую из новинок. Они просматривают посылки и сразу же вкладывают закладки в понравившиеся издания".

Сельская библиотека, говорит Оксана, всегда была местом поддержки, общения и познавательного досуга для взрослых и детей села, а за время полномасштабной войны её роль только возросла.

(Фото: Оксана Зозуля, заведующая Катериновской сельской библиотекой — филиалом Публичной библиотеки Лозовского городского совета Харьковской области)

Три голоса — это лишь три истории из почти трёхсот запросов, которые до сих пор ждут своей очереди. Каждая коробка с книгами делает библиотечный фонд более современным, интересным и разнообразным — а саму библиотеку вновь превращает в место, куда хочется приходить.

Присоединиться к сбору книг можно уже сегодня: принести их в домик book.ua.space на ВДНХ (павильон 6) или в книжные магазины-партнеры book.ua в Киеве или Хмельницком.

Новини.LIVE сообщали, что "Будинок української книги" второй год подряд собирает украиноязычные книги для сельских библиотек, разрушенных войной. За три этапа сбора проект уже передал более 2000 книг в 14 библиотек, но еще почти 300 библиотек ждут помощи. Присоединиться к сбору можно, передав книги в пространство book.ua.space на ВДНХ или в книжные магазины-партнеры book.ua в Киеве и Хмельницком.

Новини.LIVE также писали, что российские атаки нанесли значительный ущерб украинской культуре и книгоиздательской отрасли. Только летом в результате ударов РФ было сожжено около 10 млн украинских книг. В то же время Украина продолжает развивать международное сотрудничество в сфере культуры и книгоиздательства.