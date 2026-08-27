ГУР, СБУ, «Хартия» и «Третий корпус» приняли участие в CyberWar Cup

ГУР, СБУ, Хартия и Третий корпус. Фото: Новини.LIVE

Военные, которые ежедневно выполняют боевые задачи, на этот раз сошлись на картах Counter-Strike 2. В благотворительном CyberWar Cup, приуроченном ко Дню Независимости Украины, приняли участие команды ГУР МО Украины, Третьего армейского корпуса, Корпуса "Хартия" и СБУ. Техническим организатором соревнований выступила Федерация киберспорта Украины (UESF).

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Благотворительный сбор средств на нужды военных

В финале победу одержал Третий армейский корпус. Второе место заняла команда ГУР МО Украины, третье — "Хартия", четвертое — СБУ.

Однако борьба за места в турнирной таблице былане единственной целью. Соревнования проводились в рамках благотворительного сбора с общей целью 2 млн грн.

Каждое из подразделений определило собственные потребности, на которые планирует направить средства.

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Третий армейский корпус собирает средства на источники автономного питания, генераторы EcoFlow и комплектующие для дронов.

ГУР МО Украины — на автомобили, их ремонт и средства автономного питания.

Корпус "Хартия" — на дроны, оборудование для беспилотных систем и средства связи.

СБУ собирает средства на EcoFlow, детекторы обнаружения дронов, оборудование для FPV и Starlink Mini.

В каждой команде было по пять военнослужащих. К составам также присоединились медийные капитаны: блогеры и общественные деятели, которые помогали привлечь внимание аудитории к соревнованию и благотворительному сбору средств.

Президент UESF Максим Криппа подчеркнул, что для военных подобные турниры дают возможность хотя бы ненадолго отвлечься от фронтовой реальности.

"Особенностью CyberWar Cup стало то, что на одной киберспортивной арене встретились представители разных силовых структур. Мы увидели эмоции и увлеченность самих бойцов. Было видно, насколько для них важно морально отдохнуть", — добавил генеральный директор Федерации Андрей Грищенко.

Помощь военным и развитие проекта

Помощь с транспортом стала отдельной частью благотворительной составляющей CyberWar Cup.

За период с 15 июля по 15 августа подразделение ГУР, представители которого приняли участие в турнире, потеряло три автомобиля. Машины были подбиты и уничтожены во время выполнения боевых задач.

Благотворительный фонд MK Foundation передал подразделению автомобиль, необходимый для восстановления его мобильности.

Первый турнир CyberWar Cup состоялся в марте 2026 года с участием представителей спецподразделения First Line.

Впоследствии инициатива переросла в благотворительный проект, который объединяет военных вокруг киберспорта и помощи своим подразделениям.

Для UESF развитие военного и ветеранского киберспорта является отдельным направлением работы. Федерация рассматривает киберспорт не только как профессиональную дисциплину, но и как возможность для военнослужащих оставаться частью командного сообщества, соревноваться и отдыхать.

Военный во время игры. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие CyberWar Cup. Фото: Новини.LIVE

Представители СБУ заняли 4-е место. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны получили очередную партию автомобилей от благотворительного фонда MK Foundation, основанного украинским бизнесменом Максимом Криппой. На этот раз фонд передал военным 20 автомобилей Volkswagen Transporter, которые будут использоваться для выполнения боевых и логистических задач. Также военные рассказали о реалиях работы фронтового транспорта.

Новини.LIVE писали, что в рамках выставки "Тот день" благотворительный фонд Максима Криппы MK Foundation обустроил тематическую зону, главным элементом которой стал брендированный микроавтобус в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. Он символизирует часть масштабной помощи фонда — более 2100 автомобилей, которые MK Foundation систематически передал Силам обороны Украины.