Сексуальное насилие как оружие агрессора против украинской нации. Как мы можем помочь?

Проект GIDNA

За год полномасштабного российского вторжения прокуратура Украины получила около 170 обращений от украинцев, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских оккупантов. Об этом сообщают Суспільне.Новини, цитируя выступление Елены Зеленской на международной конференции "Объединение ради справедливости", которая состоялась в марте этого года во Львове.

Однако сколько действительно украинских женщин подвергались сексуальному насилию, находясь под российской оккупацией? И какая часть из них обратилась за помощью к психологу?

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Поддержка украинских женщин

Сейчас в Украине существует много инициатив на государственном уровне — волонтерские и социальные инициативы, горячие линии и центры психологической поддержки, оказывающие квалифицированную психологическую поддержку пострадавшим от сексуального насилия со стороны российских захватчиков.

Есть специальные благотворительные проекты, где каждая женщина может бесплатно получить курс психологической помощи от психотерапевта. Но количество обращений к ним существенно меньше официальной статистики. Причин, почему украинская женщина выбирает умалчивать свою психологическую травму, может быть несколько.

Почему пострадавшие не обращаются за помощью

Среди них — обесценивание себя и своей проблемы, потому что обращаться к психологу не принято в их семье, потому что боятся осуждения, не могут решиться или просто не знают, куда обратиться!

Но именно так и работает оружие сексуального насилия, которое, к сожалению, враг активно использует против украинской нации — уничтожить женщину морально, чтобы она не могла продолжать род.

"Этот страшный опыт остается в сознании женщины, не давая ощущения безопасности, полноты жизни. Передавая потомкам тревогу и беспомощность. Женщина испытывает боль, замыкающую ее в ловушку одиночества. И когда рядом нет поддержки, — женщина замирает в молчаливой боли. Ее ощущение ценности, достоинства, безопасности и права на свободу просто исчезают, растворяются в совершенном преступлении", — рассказывает одна из ведущих психологов проекта GIDNA Евгения Аракельян.

Проект GIDNA

Проект GIDNA, основанный благотворительным фондом Future For Ukraine, оказывает бесплатную и анонимную психологическую помощь украинским женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских военных.

"Программа GIDNA рассчитана на помощь за короткий срок — 10 онлайн-сессий от профессиональных психотерапевтов. Наша цель — вернуть женщине веру, что она управляет своей жизнью и она ценна! Мы должны сохранить нашу нацию, настоящих берегинь украинского рода, ведь каждая женщина того GIDNA!" — отмечает председатель Совета FFU США и Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина, которая также является куратором проекта GIDNA, Елена Николаенко.

Проект GIDNA

Сейчас проект GIDNA нуждается в огласке! Распространяйте информацию о GIDNA в своих соцсетях, присылайте ссылки друзьям и знакомым! Это позволит нам вовлечь в терапию еще больше женщин, переживших сексуальное насилие со стороны российских военных, и помочь им преодолеть травматический опыт!

Также призываем СМИ распространять информацию о проекте!

Пусть каждая женщина, прошедшая через боль и унижение, почувствует — она не одинока! Она GIDNA оставить травматический опыт позади и начать новую жизнь! Давайте поддержим украинских женщин! Поможем сберечь нацию!

Напомним, благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation организовал передачу пограничникам виброкатков. Эта специальная техника поможет им выполнять задачи по охране государственных границ.