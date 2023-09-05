Сексуальне насильство, як зброя агресора проти української нації. Як ми можемо допомогти?

Проєкт GIDNA

За рік повномасштабного російського вторгнення прокуратура України отримала близько 170 звернень від українців, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Про це повідомляють Суспільне.Новини, цитуючи виступ Олени Зеленської на міжнародній конференції "Об’єднання заради справедливості", яка відбулася у березні цього року у Львові.

Проте скільки насправді українських жінок зазнали сексуального насилля, перебуваючи під російською окупацією? Та яка частка з них звернулася по допомогу до психолога?

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Підтримка українських жінок

Зараз в Україні існує багато ініціатив на державному рівні — волонтерські та соціальні ініціативи, гарячі лінії та центри психологічної підтримки, які надають кваліфіковану психологічну підтримку постраждалим від сексуального насилля з боку російських загарбників.

Є спеціальні благодійні проєкти, де кожна жінка може безоплатно отримати курс психологічної допомоги від психотерапевта. Але кількість звернень до них суттєво менша за офіційну статистику. Причин, чому української жінки обирають замовчувати свою психологічну травму, може бути декілька.

Чому постраждалі не звертаються по допомогу

Серед них — знецінення себе та своєї проблеми, бо звертатися до психолога не заведено в їхній родині, тому що бояться осуду, не можуть наважитися чи просто не знають, куди звернутись!

Але саме так і працює зброя сексуального насилля, яку, на жаль, ворог активно використовує проти української нації — знищити жінку морально, аби вона не могла продовжувати рід.

"Цей страшний досвід залишається у свідомості жінки, не даючи відчуття безпеки, повноти життя. Передаючи нащадкам тривогу і безпомічність. Жінка відчуває біль, який замикає її у пастку самотності. І коли поруч немає підтримки, — жінка завмирає у мовчазному болю. Її відчуття цінності, гідності, безпеки та права на свободу просто зникають, розчиняються у скоєному злочині", — розповідає одна з провідних психологинь проєкту GIDNA Євгенія Аракєльян.

Проєкт GIDNA

Проєкт GIDNA, заснований благодійним фондом Future For Ukraine, надає безоплатну та анонімну психологічну допомогу українським жінкам, які зазнали сексуального насилля від російських військових.

"Програма GIDNA розрахована на допомогу за короткий термін — 10 онлайн-сесій від професійних психотерапевтів. Наша ціль — повернути жінці віру, що вона керує своїм життям і вона цінна! Ми маємо зберегти нашу націю, справжніх берегинь українського роду, адже кожна жінка того GIDNA!" — зазначає голова Ради FFU США та Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна, яка також є кураторкою проєкту GIDNA Олена Ніколаєнко.

Проєкт GIDNA

Зараз проєкт GIDNA потребує розголосу! Поширюйте інформацію про GIDNA у своїх соцмережах, надсилайте посилання друзям та знайомим! Це дозволить нам залучити в терапію ще більше жінок, які пережили сексуальне насилля з боку російських військових, та допомогти їм подолати травматичний досвід!

Також закликаємо ЗМІ поширювати інформацію про проєкт!

Нехай кожна жінка, яка пройшла через біль та приниження, відчує — вона не самотня! Вона GIDNA залишити травматичний досвід позаду та розпочати нове життя! Підтримаймо українських жінок! Допоможемо зберегти націю!

Нагадаємо, благодійний фонд Вадима Столара разом із Благодійним фондом MK Foundation організував передання прикордонникам віброкатків. Ця спеціальна техніка допоможе їм виконувати завдання з охорони державних кордонів.