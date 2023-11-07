Во Львове открылся центр развития для детей ВПО CHILDREN HUB

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

5 ноября при поддержке благотворительного фонда Future for Ukraine состоялось открытие бесплатного детского центра развития CHILDREN HUB во Львове. Работа хаба направлена на развитие, социальную адаптацию и психологическую поддержку детей.

Терапия для детей

В хабе дети от 3 до 7 лет, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину стали вынужденными переселенцами или потеряли одного или обоих родителей, преодолевают последствия войны с помощью арт-терапии, в игровой форме знакомятся с окружающим миром и исследуют различные профессии.

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Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Вместе с квалифицированными преподавателями дети изучают историю Украины, украинский алфавит, через интересные игры знакомятся с английским языком. А также находят у CHILDREN HUB новых друзей и открывают для себя новые увлечения.

Посещение занятий — бесплатное.

Кроме того, под одной крышей современной и комфортной локации по адресу ул. Героев УПА, 80, разместились сразу два социально важных проекта во Львове — CHILDREN HUB и LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

С февраля 2023 года LEVCHYK SPECTRUM HUB оказывает безвозмездную коррекционную помощь для детей в спектре аутизма, семьи которых были вынуждены эвакуироваться во Львов из зоны боевых действий. В течение всего периода фонд Future for Ukraine при поддержке мецената Вадима Столара предоставил 28 467 коррекционных занятий, из них: 1021 — по сенсорной интеграции, 961 — АВА-терапии, 389 занятий с логопедом. Также хаб продвигает идею создания аутизма-френдли среды в Украине.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Во время открытия CHILDREN HUB во Львове дети смогли посетить первые занятия: заняться арт-терапией (рисование и лепка), посмотреть интерактивный мультик на английском языке и выучить новые слова.

Также маленьких посетителей хаба ожидали вкусности, десятки игр и веселья с аниматорами.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Реакция родителей на открытие центра развития детей

Во время праздничного открытия CHILDREN HUB родители ВПЛ из разных уголков Украины вместе с детьми смогли ознакомиться с работой хаба, записаться на следующие занятия, а главное — ближе познакомиться друг с другом и поделиться впечатлениями.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

"Мне нравится, насколько хорошо продумана работа хаба. Здесь столько разных комнат, игрушек, все так современно оборудовано — даже не ожидала такого! Однозначно буду записывать дочь на занятия", — делится эмоциями Оксана, переселенка из Запорожья, которая сейчас проживает с дочерью во Львове.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

"Я приятно удивлена! Центр выглядит современно и стильно, учтена каждая мелочь, новые игрушки и современное оборудование. Не думала, что будет столько комнат с разными развивающими предметами. Мы раньше с дочерью были в других подобных центрах Львова, но такой функциональный хаб увидели впервые", — говорит Татьяна, переселенка из Киева. Женщина уже два года проживает во Львове с дочерью Марией.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Многие родители отметили важность встречи детей в спектре аутизма с нормотипными детьми.

"Уверена, что такое общение пойдет деткам только на пользу. Вы посмотрите! Они играют, взаимодействуют, им все равно на "особенности" друг друга. Это мы, взрослые, накладываем какие-то табу и предубеждения по отношению к деткам с аутизмом или другими расстройствами. Наоборот, нормотипные дети должны знать, что есть дети с определенными дополнительными потребностями и понимать, как с ними взаимодействовать", — отмечает посетительница мероприятия, Татьяна из Киева.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Торжественное открытие CHILDREN HUB посетил меценат Вадим Столар вместе со своими детьми.

"Для меня оба проекта — CHILDREN HUB и LEVCHYK SPECTRUM HUB — очень важны, потому что они заботятся об украинских детях, пострадавших в результате войны. И общение с родителями и их положительные отзывы дали мне мощную мотивацию. Был рад видеть, что на праздник пришло много новых семей ВПЛ с детьми, которые уже заполнили анкеты и планируют посещать CHILDREN HUB", — поделился впечатлениями меценат.

Открытие детского центра развития CHILDREN HUB во Львове

Как записаться на посещение бесплатных занятий в CHILDREN HUB

Продолжается прием заявок на посещение развивающих занятий в CHILDREN HUB во Львове.

Рабочие часы хаба — с 9:00 до 18:00.

Вы можете забронировать визит для вашего ребенка дважды в неделю.

Доступные возрастные группы: 3-5, 5-7 лет.

Записать своего ребенка на занятие можно, заполнив анкету на сайте CHILDREN HUB.

История создания CHILDREN HUB

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году команда фонда Future for Ukraine создала "уголок Украины" в Варшаве — детский центр CHILDREN HUB.

Хаб работал для украинских детей и их семей, которые были вынуждены эвакуироваться из Украины и нуждались в поддержке.

CHILDREN HUB в Варшаве за 9 месяцев работы посетили более 1000 семей. Были предоставлены 467 консультаций психолога и 348 консультаций логопеда, проведены десятки профильных тренингов для родителей. Дети из разных областей Украины, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать из страны и оказались в Варшаве, получили в CHILDREN HUB поддержку и опеку. Из-за арт-терапии и дружеского общения с преподавателями дети смогли адаптироваться к новым условиям жизни.

Однако необходимость в работе такого центра как CHILDREN HUB все еще остается актуальной в Украине.

Почти две трети детей в Украине покинули свои дома с начала полномасштабного вторжения России, причем многие из них перемещались по два-три раза из-за потери территории.

По официальным данным, в Украине до полномасштабного вторжения России проживало 7,5 миллиона детей, подавляющее большинство из которых в настоящее время являются перемещенными лицами — 4,8 млн несовершеннолетних украинцев были вынуждены покинуть свои дома (только за 7 недель войны).

Именно Львовская область приютила многих украинцев из разных уголков нашей страны, которые искали защиту от российской агрессии.

Большинство ВПЛ из Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областей. Как внутренне перемещенные во Львовской области в Единой информационной базе данных зарегистрировалось более 240 тысяч вынужденных переселенцев. Из них около 70 тысяч — дети. Реальное количество вынужденно перемещенных лиц, проживающих во Львовской области, больше, поскольку многие поселились в частном секторе и не регистрировались как ВПЛ. Об этом сообщает глава Львовской областной военной (государственной) администрации, Максим Козицкий.

Напомним, ранее волонтеры Фонда Вадима Столара осуществили гуманитарную миссию в город Сумы. Туда привезли продуктовые наборы, чтобы поддержать вынужденно перемещенных и пострадавших от войны людей.