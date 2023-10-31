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В Сумы доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

31 октября 2023 15:35
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
В Сумы доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара
Гуманитарная помощь Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Фонда
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Волонтеры Фонда Вадима Столара осуществили гуманитарную миссию в Сумы. Туда привезли продуктовые наборы, чтобы поддержать вынужденно перемещенных и пострадавших от войны людей.

Эта миссия является одной из регулярных, проводимых по всей Украине, сообщили в Фонде.

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Гуманитарная помощь от Фонда Вадима Столара

"В это тяжелое время мы делаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Поэтому гуманитарные миссии в разные уголки Украины являются важной частью работы нашего Фонда", — подчеркнул Вадим Столар.

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Гуманитарная помощь Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Фонда
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Гуманитарная помощь Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Фонда

Ранее Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в разные регионы Украины, а именно в Харьков, Херсон, Николаев, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

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Гуманитарная помощь Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Фонда
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Гуманитарная помощь Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Фонда

"На этот раз наши волонтеры отправились в Сумы, чтобы доставить продуктовые наборы тем, кто потерял своих родных, свои дома, живет в тяжелых условиях. Сумы и область расположены недалеко от границы с Россией и постоянно подвергаются обстрелам. Наша миссия — предоставить людям помощь и надежду, чтобы преодолеть эти испытания. Мы и в дальнейшем будем помогать людям по всей Украине столько, сколько это будет необходимо", — заверила Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

Напомним, Фонд Вадима Столара более года реализует комплексный проект "++ для ВСУ", который объединил более десятка различных направлений помощи защитникам Украины — от поставок амуниции и снаряжения до передачи средств обустройства пограничных полос и высокотехнологичного оборудования.

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