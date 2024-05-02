В Киеве пройдет второй Украинский строительный конгресс #We must be the change

Первый Украинский строительный конгресс. Фото: Украинский строительный конгресс

В Киеве 15-16 мая состоится второй Украинский строительный конгресс. Он направлен на поиски решений по восстановлению Украины. На нем присутствуют украинские архитекторы, девелоперы, политики, строители и общественные деятели, бизнесмены и власть.

Об этом сообщает Украинский строительный конгресс.

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Цель Украинского строительного конгресса

В Киеве 15-16 мая в КВЦ "Парковый" проведут второй Украинский строительный конгресс. Конгресс нацелен именно на поиск новых идей по Формуле восстановления Украины.

"Мероприятие станет площадкой для конструктивного диалога, высказывания и обсуждения различных мнений между властями, девелоперами, архитекторами, строителями, производителями строительных материалов и общественным сектором", — отмечают организаторы.

Главная тема обсуждения конгресса — Украина Будущего: где мы сейчас и куда направляемся?

В рамках конгресса состоится торжественное награждение победителей Главной Строительной Премии Украины "Творец Года".

Цель конкурса — поблагодарить и поддержать украинских предпринимателей, деятелей и художников, которые проявляют героизм и большую преданность работе во время войны. Премия — это дополнительный стимул для развития проектов и привлечения внимания к инновационным решениям для улучшения жизни украинцев.

Среди приглашенных членов жюри премии представители власти, бизнеса и архитектуры.

Программа Украинского строительного конгресса

Отмечается, что на конгрессе будет присутствовать глава Госимущества Украины Виталий Коваль. Он выступит с приветственным словом. Программа мероприятия состоит из дискуссионных панелей, выступлений и презентаций экспертов по разным направлениям.

Темы, которые будут подниматься на конгрессе:

Что делать с городом, которого нет? Летопись обороны Мариуполя.

Стратегии и вызовы восстановления Украины: пути экономического и социального развития в 2024-2025 годах.

Ипотека. Зависимость от НБУ и Министерства финансов.

Сценарий послевоенной Украины, куда следует страна?

Государственные программы, инструменты по решению жилищного вопроса.

Индустриальное восстановление как важный драйвер развития украинской экономики.

Новые подходы к строительству в условиях войны. Новые стандарты и нормы безопасности.

Женщины Украины — вторая сила после ВСУ.

Безбарьерность и инклюзивность: сегодняшние вызовы.

"Конгресс — это платформа, на которой мы предоставляем возможность взаимодействовать разным командам, сообществам и компаниям, а также каждому высказать свое мнение по поводу того, как Украине лучше всего двигаться в дальнейшем в контексте восстановления", — указал организатор Украинского строительного конгресса Игорь Парубский.

Первый Украинский строительный конгресс. Фото: Украинский строительный конгресс

Среди приглашенных гостей конгресса будут присутствовать следующие эксперты:

Татьяна Ломакина — Уполномоченная Президента Украины по безбарьерности

Татьяна Скрипка — руководитель проектного офиса строительного сектора "МЕТИНВЕСТ-СМЦ"

Гарик Корогодский — писатель, основатель благотворительного фонда "Жизнелюб", владелец ТРЦ Dream

Владимир Поперешнюк — соучредитель группы NOVA

Павел Козырев — председатель Ассоциации малых городов Украины

Татьяна Шульга-Забельская — управляющий партнер Общества девелоперов жилья RED Community

Анатолий Амелин — директор экономических программ Украинского института будущего

Андрей Длигач — д.э.н., председатель Advanter Group, председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины. Основатель международного бизнес-сообщества BOARD

Виталий Мельник — вице-президент UDP

Эрик Найман — основатель HUG'S

Ярослав Горбушко — директор департамента рынков капитала CBRE Ukraine

Влад Голдаковский — основатель Goldakovskiy Group Architects

Валерий Пекарь — преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ

Кристина Пастушенко — исполнительный директор Ассоциации малых городов Украины

Виктория Титова — СЕО Big City Lab

Дмитрий Васильев — СЕО и главный архитектор Archimatika

Анна Искиердо — креативный директор архитектурного бюро АИММ

Марко Савицкий — архитектор, реставратор, основатель архитектурного бюро SavytskyyDesign

Владимир Высоцкий — эксперт консультант, член Международной ассоциации специалистов по доступности, соучредитель студии универсального дизайна ORFO.

На конгрессе также будет представлена аналитика рынка недвижимости Украины от директора по продажам ЛУН Ольги Охрименко. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте организатора.

Ознакомиться с полной программой и спикерами, а также заполнить регистрационную анкету можно на сайте www.ubc-ua.info.

Первый Украинский строительный конгресс. Фото: Украинский строительный конгресс

Первый Украинский строительный конгресс прошел в Киеве 14 декабря.

Напомним, сейчас 43,5 тысячи женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими. Такие данные сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на седьмом Украинском женском конгрессе, посвященном женскому лидерству.